Депутат Журова о деле Промеса: «Голландцы постараются это раскрутить в пропагандистских целях, будут преподносить так, что Россия скрывает преступника. Стараются лишний раз нас обвинить»

Светлана Журова прокомментировала дело Квинси Промеса о наркоторговле.

Напомним, хавбека «Спартака» обвиняют в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг, перехваченных в Антверпене в 2020 году. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.

На сегодняшнем слушании в суде Амстердама прокуратура запросила для Квинси 9 лет тюремного заключения.

– Нужно ли Спартаку пока отстранить Промеса от команды?

– Я не могу решить за клуб, мы с вами не знаем его контрактных обязательств. Я просто не знаю, насколько это там все прописано в контракте, потому что все эти нюансы крайне важны: является ли это форс-мажором или еще какой-нибудь причиной, чтобы расторгать контракт. Вопрос в том, являются обвинения политически ангажированными, или он действительно нарушал закон. Мы все этого не знаем.

Я так понимаю, ему в принципе это все непросто. У нас с Нидерландами выдачи нет, зато в других странах они могут обратиться в Интерпол или еще куда-то для выдачи спортсмена, если он окажется на территории другой страны. Я знаю, что они собирались на сборы в Эмираты.

– Они уже на сборах, и Нидерланды как раз запросили выдачу Промеса, но у них пока это не получается.

– Надо понимать, есть ли у Нидерландов соглашения с Эмиратами. У нас соответствующие соглашения с ними есть. Есть ли такое у Нидерландов? Если обвинение вступит в силу, тоже не знаю какие отношения нидерландского Интерпола с Эмиратами. Здесь, конечно, надо знать контракт. Иначе мы еще будем платить издержки.

– Если Промес продолжит готовиться к сезону со «Спартаком», то повлияет ли это на имидж «Спартака» и всего российского футбола за рубежом?

– Я думаю, что голландцы постараются это раскрутить в пропагандистских целях. Они сейчас такие темы очень любят раскручивать. Они могут ее серьезно интерпретировать в негативном ключе. Самое интересное, что мы отбиться не сможем. У нас не будет площадок, где мы сможет отбить эту тему каким-то образом. Она так или иначе превратится, к сожалению, в политически-ангажированную тему для спортсмена. Даже если он виноват или не виноват. Уже никто из людей разбираться сильно не будет. Они будут преподносить информацию, что Россия скрывает преступника. Даже если он таковым является или не является. Они все равно будут таким образом интерпретировать.

– То есть исход истории с Промесом не столь важен, важно, как это будет в итоге преподнесено?

– Если это на уровне законных оснований, то это одно дело, а если запустить пропагандистскую машину, то они, к сожалению, могут ее использовать в таких целях. Я сейчас это допускаю и просто фантазирую. Я понимаю, что они такие темы стараются не пропускать, чтобы нас лишний раз обвинить, – сказала депутат Госдумы.