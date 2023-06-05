Квинси Промес планировал в 30-кратном размере вернуть сумму, потраченную на контрабанду.

Как передает Algemeen Dagblad, в ходе сегодняшнего судебного заседания стало известно, что футболиста сборной Нидерландов стали подозревать в участии в наркоторговле и владении огнестрельным оружием еще в 2018 году, в связи с чем правоохранительные органы получили разрешение вести прослушку хавбека.

По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина (весом в 650 и 720 кг) и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.

Одна из партий была перехвачена в 2020 году в Антверпене. Промес и Марилио В., еще один подозреваемый, находились в бельгийском городе в это время и поддерживали связь со своими партнерами.

«Мои ребята на пути в Антверпен», – сообщил игрок, сейчас выступающий за « ». После потери одной из партий он сказал: «Вот дерьмо, в безопасности лишь половина, сделка под угрозой».

В дальнейшем в одном из разговоров Промес заявил собеседнику: «Предыдущая поставка наполовину провалилась, одну из партий вычислили, так что я заработал вдвое меньше».

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