Промес хотел заработать 6 млн евро на контрабанде кокаина. Он вложил 200 тысяч

Теги Спартак сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Россия бизнес происшествия Квинси Промес деньги Футбол

Квинси Промес планировал в 30-кратном размере вернуть сумму, потраченную на контрабанду.

Как передает Algemeen Dagblad, в ходе сегодняшнего судебного заседания стало известно, что футболиста сборной Нидерландов стали подозревать в участии в наркоторговле и владении огнестрельным оружием еще в 2018 году, в связи с чем правоохранительные органы получили разрешение вести прослушку хавбека.

По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина (весом в 650 и 720 кг) и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.

Одна из партий была перехвачена в 2020 году в Антверпене. Промес и Марилио В., еще один подозреваемый, находились в бельгийском городе в это время и поддерживали связь со своими партнерами.

«Мои ребята на пути в Антверпен», – сообщил игрок, сейчас выступающий за «Спартак». После потери одной из партий он сказал: «Вот дерьмо, в безопасности лишь половина, сделка под угрозой».

В дальнейшем в одном из разговоров Промес заявил собеседнику: «Предыдущая поставка наполовину провалилась, одну из партий вычислили, так что я заработал вдвое меньше».

Решение по делу об ударе Промеса ножом в колено родственнику вынесут 19 июня. Прокуратура требует 2 года тюрьмы

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81 комментарий

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Криштиану Роналду
В общем Промес в Москве надолго, на очень долго.
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Давид Agabekyan
Ответ teto
Трудно иронизировать над этой ситуацей, потому что страшно подумать сколько в этих двух партиях могло быть человеческих жизней.
А ещё страшнее, что такой человек укрывается от правосудия у нас в стране
+82
-9
+73
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6tspey7tb5
Лучше бы эти 200 вложил в цветы в начале марта. Поднял бы как с первого)))
+50
-2
+48
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WelcomeBackPURE
Соболев, Промес и Зарема - олицетворение нынешнего спартака
+44
-8
+36
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teto
Трудно иронизировать над этой ситуацей, потому что страшно подумать сколько в этих двух партиях могло быть человеческих жизней.
+33
-6
+27
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Nick Crosier
С зп в Спартаке оказывается не очень,приходится калымить.
+15
0
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atomio
Ответ Давид Agabekyan
А ещё страшнее, что такой человек укрывается от правосудия у нас в стране
И хуже всего, что его еще тут оправдываю «не все так однозначники» 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+18
-3
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Только Крылья
гангста
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-2
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Михо
Почему эта новость без пометки Реклама?
+12
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Слутск Халлского
достойные люди находят у нас убежище от загнивающего запада. С такими талантами в мид надо
+18
-8
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Иван Семериков
Украл, выпил, в Спартак!
+8
-1
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Красная стрела
Одно дело разборки. Другое дело наркотики, которые рушат жизнь миллионам людей. Если его по этой статье признают виновным, в Спартаке его быть не должно. Просто не верю, что этот трудолюбивый и веселый парень способен на такое.
+10
-3
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TaR
Ответ Криштиану Роналду
В общем Промес в Москве надолго, на очень долго.
В общем в России Промес не потеряется)))
+9
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tommy_hell_trigger
Надо было бесплатный фрибет использовать, тогда бы точно ставка зашла)
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MeKSer1324
Ответ Криштиану Роналду
В общем Промес в Москве надолго, на очень долго.
ждем в Единой России, будет налаживать внешние связи
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Давид Agabekyan
Ответ Vitto
Какие жизни в кокаине?
Сколько людей ломают жизни из-за наркозависимости? А передозировка может жизнь и забрать
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Доктор Броманталь
Интересно услышать мнение Заремы. Наверняка она придумает шедевральную причину почему отмазывать наркоторговца можно и нужно.
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Мансур Абдрахимов
Паспорт будущее депу тату Государственной Думы!!!
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Hakuna Matata!
Залечь на дно в Спартаке
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Vylkos
Каст в МИД прошел.Теперь с Захаровой калинку будет шпарить , Путина любить и по пятницам водку глушить.
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Тайосич
Ответ Yo Yo
Ну очень страшно. Промес преступник, но давайте гиперболизировать не будем. Вы живете в России, полагаю. Здесь тысячи проблем страшнее, возможно десятки тысяч
Преступником человека может признать только суд.
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Barca10fan
Ответ Красная стрела
Одно дело разборки. Другое дело наркотики, которые рушат жизнь миллионам людей. Если его по этой статье признают виновным, в Спартаке его быть не должно. Просто не верю, что этот трудолюбивый и веселый парень способен на такое.
ну да, подумаешь родственника ножом пырнул, фигня вообще) и да таже водяра рушит жизни не меньшему количеству людей но тут для всех все норм....
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Артур Межаков
По воде вилами....
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Андрей Андреев
Ответ Vitto
Кокаин - элитный наркотик, да и люди сами себе ломают жизни. Можно и салом подавиться...
А, да? Ну тогда ладно... Пусть дальше торгует...
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Сергей Сергеевич
Ответ Nick Crosier
С зп в Спартаке оказывается не очень,приходится калымить.
В 2020 он был в Аяксе.
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