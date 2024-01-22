Гильермо Абаскаль: «Я остаюсь в «Спартаке», конечно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Кадис Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Гильермо Абаскаль и гендиректор «Спартака» сообщили, что тренер не уходит.

Абаскаль в ответ на вопрос о будущем в российском клубе сказал: «Да, конечно, я остаюсь в «Спартаке».

«Гильермо – наш тренер. Работаем дальше. Из «Кадиса» к нам не обращались», – сказал гендиректор «Спартака» Олег Малышев.

18 января гендиректор «Спартака» высказался о тренере так: «Клуб не должен занимать 5-е место. Перед Гильермо стоит задача исправить ситуацию. Но нужно иметь план Б по тренеру».

Сообщалось, что интерес к Абаскалю проявляет «Кадис». Однако сегодня стало известно, что Гильермо не возглавит испанский клуб.

Абаскаль в «Кадисе» – что на самом деле значит этот слух?

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48 комментариев
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где-то взгрустнул игравший в футбол 146 лет Александр М.
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Бедняга Мостовой
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Ответ Martin Naceri
Бедняга Мостовой
Реально пусть едет в Испанию пока его помнят там, пусть попробует когда диплом получит... Карпин же ездил туда ...в России он уже не получит справку от психиатора, необходимую для трудоустройства, не все поймут что царь настоящий)))
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" Такая корова нужна самому" сказал в конце Абаскаль...
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Ответ vayka
ещё всё впереди
нее, пусть Сельту тренирует
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+7
А мы опять стоим и в трюме вода,
И ты опять твердишь, что надо бежать,
И ты опять твердишь, что надо туда,
Где не качает, сухо и есть чем дышать.

Но я, я остаюсь.
Там, где мне хочется быть.
И пусть я немного боюсь,
Но я, я остаюсь.))
+7
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+6
Ответ Victor Pavlovuch
Ясень пень ,что истинные спартаковцы круче Абаскпля! Вон каких успехов добились Карпин, Черчесов, Аленичев и весь такой красно белый Кононов! Куда ему до них!
вообще-то так себе ирония,палыч. кое-какие заслуги и достижения у карпуши с черчесовым есть, конечно. в отличие от рыженького вундеркинда.
+5
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+3
Ответ Клирик
А мы опять стоим и в трюме вода, И ты опять твердишь, что надо бежать, И ты опять твердишь, что надо туда, Где не качает, сухо и есть чем дышать. Но я, я остаюсь. Там, где мне хочется быть. И пусть я немного боюсь, Но я, я остаюсь.))
Остаюсь, чтобы жить)
+4
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+3
До матча с Факелом, конечно
+3
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+3
Ответ Bartez1986
где-то взгрустнул игравший в футбол 146 лет Александр М.
Выходит Александр М. Один из Отцов основателей футбола. Вот почему он говорит, что в футболе все уже давно придумано. Все сходится
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Ответ fussballer
Или Кадис.
да хоть Барселону, главное не Спартак)
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Ответ Инженер Управляющий
нее, пусть Сельту тренирует
Или Кадис.
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Ответ Андрей Федоров
Конечно остаёшься, больше то платить нигде так не будут
не завидуй
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Ответ Bartez1986
где-то взгрустнул игравший в футбол 146 лет Александр М.
Зато болельщики остальных 15 клубов РПЛ вполне обрадовались))
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Ответ Bartez1986
где-то взгрустнул игравший в футбол 146 лет Александр М.
так я еще не смеялся! 😂
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Кто то врет, особенно после плана Б.
+2
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Абаскаль должен остаться в спартаке на радость всем остальным клубам)
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Да уж.
+1
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+1
Ждём комментарии от волосатого
+2
-1
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Вперёд Спартак! Абаскаль наш! Один за всех и все за одного!
+2
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5ое место не Спартака
Его место ФНЛ,сказал Абаскаль,продолжив работать
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Ответ Sergey Aficionado
"Я остаюсь в Москве" - А.Мостовой заявил, что отклонил предложения Зенита, Кадиса, Реала, Ювентуса и Ливерпуля. Агент подтвердил, что его клиента не устроили личные условия предложенных контрактов.
- У вас есть предложения?
- Сейчас Милан интересуется. Я пока отказался. Условия не устраивают
(с)
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Ответ Victor Pavlovuch
Ясень пень ,что истинные спартаковцы круче Абаскпля! Вон каких успехов добились Карпин, Черчесов, Аленичев и весь такой красно белый Кононов! Куда ему до них!
И чего Кабаскаль достиг большего чем тот же Карпин ?
И Аленичева после какого места в чемпионате уволили ?
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Ответ Клирик
А мы опять стоим и в трюме вода, И ты опять твердишь, что надо бежать, И ты опять твердишь, что надо туда, Где не качает, сухо и есть чем дышать. Но я, я остаюсь. Там, где мне хочется быть. И пусть я немного боюсь, Но я, я остаюсь.))
Не обещай все время быть со мной,
Дороги могут разойтись.
Не надо жертвовать тебе собой
На то, что сложно изменить.
А ты люби меня сейчас,
Потом попробуешь забыть.))
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Мостовой расчехляй 😂
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Ответ Вячеслав Припузов
Вперёд Спартак! Абаскаль наш! Один за всех и все за одного!
Второе предложение убери и плюсик поставлю
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Ответ Peter Parker
Надеюсь, что и сам тренер и команда узнали об этом раньше, чем 22 января. А то лишний стресс не нужен. И так, то какой-то ветеран ляпнет ерунду, то еще чего случится.
Тренер начал предсезонку, поэтому для всех было понятно, что до начала возобновления чемпионата все на месте.
А там уже как матчи пойдут и результат будет.
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Кто врет? Спартак или Кадис? Есть у кого-либо сомнения на этот счет?
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я остаюсь! я буду здесь жить!
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"я остаюсь, я буду здесь жить" (с)
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