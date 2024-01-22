Гильермо Абаскаль: «Я остаюсь в «Спартаке», конечно»
Гильермо Абаскаль и гендиректор «Спартака» сообщили, что тренер не уходит.
Абаскаль в ответ на вопрос о будущем в российском клубе сказал: «Да, конечно, я остаюсь в «Спартаке».
«Гильермо – наш тренер. Работаем дальше. Из «Кадиса» к нам не обращались», – сказал гендиректор «Спартака» Олег Малышев.
18 января гендиректор «Спартака» высказался о тренере так: «Клуб не должен занимать 5-е место. Перед Гильермо стоит задача исправить ситуацию. Но нужно иметь план Б по тренеру».
Сообщалось, что интерес к Абаскалю проявляет «Кадис». Однако сегодня стало известно, что Гильермо не возглавит испанский клуб.
И ты опять твердишь, что надо бежать,
И ты опять твердишь, что надо туда,
Где не качает, сухо и есть чем дышать.
Но я, я остаюсь.
Там, где мне хочется быть.
И пусть я немного боюсь,
Но я, я остаюсь.))
Его место ФНЛ,сказал Абаскаль,продолжив работать
- Сейчас Милан интересуется. Я пока отказался. Условия не устраивают
(с)
И Аленичева после какого места в чемпионате уволили ?
Дороги могут разойтись.
Не надо жертвовать тебе собой
На то, что сложно изменить.
А ты люби меня сейчас,
Потом попробуешь забыть.))
А там уже как матчи пойдут и результат будет.