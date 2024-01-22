Гильермо Абаскаль: «Я остаюсь в «Спартаке», конечно»

Гильермо Абаскаль и гендиректор «Спартака» сообщили, что тренер не уходит.

Абаскаль в ответ на вопрос о будущем в российском клубе сказал: «Да, конечно, я остаюсь в «Спартаке».

«Гильермо – наш тренер. Работаем дальше. Из « » к нам не обращались», – сказал гендиректор «Спартака» .

18 января гендиректор « » высказался о тренере так: «Клуб не должен занимать 5-е место. Перед Гильермо стоит задача исправить ситуацию. Но нужно иметь план Б по тренеру».

Сообщалось, что интерес к Абаскалю проявляет «Кадис». Однако сегодня стало известно, что Гильермо не возглавит испанский клуб.

Абаскаль в «Кадисе» – что на самом деле значит этот слух?