Мостовой про Абаскаля: «Его зарплата в «Спартаке» – как у всех игроков «Кадиса», вместе взятых. Но было бы интересно посмотреть, сколько бы он там продержался»
Александр Мостовой указал на высокую зарплату Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«На мой взгляд, это футбольная уточка. Но для «Спартака» никакой потери не будет. Зарплата Абаскаля в «Спартаке» – как у всех игроков «Кадиса», вместе взятых. В «Кадисе» никто никогда такую зарплату не даст. Там через два или три проигранных матча тебя уберут, потому что команда борется за выживание.
Все это выглядит смешно. С другой стороны, мне было бы интересно посмотреть, сколько бы он там продержался», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
составляет 16,7 млн евро.
https://m.aiscore.com/ru/salary/team-cadiz-9oj7x9ijggsr7g3
зачем быть таким буквальным