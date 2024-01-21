Мостовой про Абаскаля: «Его зарплата в «Спартаке» – как у всех игроков «Кадиса», вместе взятых. Но было бы интересно посмотреть, сколько бы он там продержался»

Александр Мостовой указал на высокую зарплату Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«На мой взгляд, это футбольная уточка. Но для «Спартака» никакой потери не будет. Зарплата Абаскаля в «Спартаке» – как у всех игроков « », вместе взятых. В «Кадисе» никто никогда такую зарплату не даст. Там через два или три проигранных матча тебя уберут, потому что команда борется за выживание.

Все это выглядит смешно. С другой стороны, мне было бы интересно посмотреть, сколько бы он там продержался», – сказал бывший полузащитник « ».