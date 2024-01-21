Мостовой про Абаскаля: «Его зарплата в «Спартаке» – как у всех игроков «Кадиса», вместе взятых. Но было бы интересно посмотреть, сколько бы он там продержался»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Александр Мостовой Кадис Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой указал на высокую зарплату Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«На мой взгляд, это футбольная уточка. Но для «Спартака» никакой потери не будет. Зарплата Абаскаля в «Спартаке» – как у всех игроков «Кадиса», вместе взятых. В «Кадисе» никто никогда такую зарплату не даст. Там через два или три проигранных матча тебя уберут, потому что команда борется за выживание.

Все это выглядит смешно. С другой стороны, мне было бы интересно посмотреть, сколько бы он там продержался», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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19 комментариев
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Да, над Эмери и Тедеско уже досмеялись, даже Якин время от времени что-то показывает, теперь вот насмехаются над Абаскалем, а сами все сидят на пятых точках и стареют. Действительно, все это выглядит смешно.
+38
-2
+36
Честно говоря, это уже даже перестает быть смешным. Такое чувство, что человеку реально нужна помощь.
+27
-1
+26
Зарплата у всех игроков «Кадиса», вместе взятых,
составляет 16,7 млн евро.
https://m.aiscore.com/ru/salary/team-cadiz-9oj7x9ijggsr7g3
+19
0
+19
Ответ Кокич
Зарплата у всех игроков «Кадиса», вместе взятых, составляет 16,7 млн евро. https://m.aiscore.com/ru/salary/team-cadiz-9oj7x9ijggsr7g3
Футистатс дает инфу про €20,440,000. Но в любом случае, Мостовой в очередной раз сел в лужу
+16
0
+16
Ответ U
Честно говоря, это уже даже перестает быть смешным. Такое чувство, что человеку реально нужна помощь.
Зависть и большое ЧСВ ещё не повод вызывать скорую психиатрическую)
+6
0
+6
одно на уме у Александра - сколько получает Абаскаль. А Мостовой не получает. а Абаскаль получает.
+5
0
+5
Как же бомбит царя от зависти...
+4
-1
+3
Ответ U
Честно говоря, это уже даже перестает быть смешным. Такое чувство, что человеку реально нужна помощь.
Материальная))
+3
0
+3
Если Мостового назначить главным тренером Реала или Баварии,то он и с их составом облажается.Языком трепать,не мешки ворочать.
+3
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+2
Считать чужие деньги это неприлично.
+2
0
+2
Может переименовать sports.ru в Мостовой.сру
+2
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+2
Мне кажется Абаскаль специально пришёл присесть на волну Эмери)) немного помёрзнешь, немного пополоскают в прессе, зато пару еврокубков в кармане
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Интересно, кто мостового так пиарит?
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Похоже Мостовой по-настоящему влюблен в Абаскаля.
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Как же Мостового плющит от чёрной зависти к Абаскалю, одного упоминания его фамилии, явно по ночам в холодном поту просыпается с криками "Абаскааааль....я должен был быть на его месте... "
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0
Ответ Кокич
Зарплата у всех игроков «Кадиса», вместе взятых, составляет 16,7 млн евро. https://m.aiscore.com/ru/salary/team-cadiz-9oj7x9ijggsr7g3
ну очевидно же, что тут гротеск, пусть даже Мостовой не знает такого слова
зачем быть таким буквальным
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Ответ U
Честно говоря, это уже даже перестает быть смешным. Такое чувство, что человеку реально нужна помощь.
Да это уже давным давно не смешно
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