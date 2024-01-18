Гендиректор «Спартака» об Абаскале: «Клуб не должен занимать 5-е место. Перед Гильермо стоит задача исправить ситуацию. Но нужно иметь план Б по тренеру»
Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Гильермо Абаскаля в клубе.
– Вы назвали работу Абаскаля по итогам первой части чемпионата неудовлетворительной. Как трактовать ваши слова?
– Какими бы ни были обстоятельства, «Спартак» не должен занимать пятое место по итогам первой половины чемпионата. Поэтому с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, совете директоров наши болельщики недовольны таким положением вещей. Считаю, что свою оценку я сформулировал корректно. Если из этого вопроса вытекает вопрос о судьбе Гильермо, то на данный момент он продолжает работать.
– Если вы говорите о неудовлетворительном результате, почему Абаскаль на новогоднем видео клуба рассказывает о светлом будущем?
– Потому что он главный тренер футбольного клуба «Спартак», и перед ним поставлена задача исправить ситуацию. Он должен улучшить наше место в турнирной таблице в оставшейся части сезона.
– Слухи о том, что Абаскаля может сменить тот или иной тренер, не на пустом месте родились. Что вы про это можете сказать?
– С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б.
– Может быть, иностранец или российский специалист?
– Неважно, какой паспорт. Важно, какими профессиональными и личностными качествами обладает человек, насколько он вписывается в нашу философию.
– Что мешает нынешнему «Спартаку» показывать более ровные результаты?
– В моем понимании есть несколько факторов, которые повлияли на результат. Новые футболисты, чья интеграция в состав заняла время, сложности со сменой тактики, а также достаточно обидная череда травм и болезней футболистов, на которых мы очень рассчитывали, – сказал Олег Малышев.
Б. Дать спокойно поработать эти уже 4,5 месяца.
В. В конце мая принимать решения в соответствии с поставленными задачами.
Да и при втором тоже. Всего два легионера на 30 игроков состава.
На ведущих позициях те, кто другим командам не нужен оказался.
А играют не хуже Спартака и Динамо, дважды Зенит обыграли. Вот они четвертым местом имеют право быть довольными.
Дело в тренере, так понимаю, не в составе.
Абаскалю кого не купи - только хуже будет.
Он из этих-то игроков состав выбрать не может, словно буриданов осёл мечется - а ты еще ему головную боль подкинуть предлагаешь.
а может сами не можете?
попробуйте и вы выше 10-ки не подниметесь
Простите, а какая философия у кб? Борщ - Духъ - Забегания?
никакой разницы - это оправдание своей беспомощности?)
если вам без разницы, то у вашего руководства явно иное мнение