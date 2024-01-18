Гендиректор «Спартака» об Абаскале: «Клуб не должен занимать 5-е место. Перед Гильермо стоит задача исправить ситуацию. Но нужно иметь план Б по тренеру»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Гильермо Абаскаля в клубе.

– Вы назвали работу Абаскаля по итогам первой части чемпионата неудовлетворительной. Как трактовать ваши слова?

– Какими бы ни были обстоятельства, «Спартак» не должен занимать пятое место по итогам первой половины чемпионата. Поэтому с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, совете директоров наши болельщики недовольны таким положением вещей. Считаю, что свою оценку я сформулировал корректно. Если из этого вопроса вытекает вопрос о судьбе Гильермо, то на данный момент он продолжает работать.

– Если вы говорите о неудовлетворительном результате, почему Абаскаль на новогоднем видео клуба рассказывает о светлом будущем?

– Потому что он главный тренер футбольного клуба «Спартак», и перед ним поставлена задача исправить ситуацию. Он должен улучшить наше место в турнирной таблице в оставшейся части сезона.

– Слухи о том, что Абаскаля может сменить тот или иной тренер, не на пустом месте родились. Что вы про это можете сказать?

– С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б.

– Может быть, иностранец или российский специалист?

– Неважно, какой паспорт. Важно, какими профессиональными и личностными качествами обладает человек, насколько он вписывается в нашу философию.

– Что мешает нынешнему «Спартаку» показывать более ровные результаты?

– В моем понимании есть несколько факторов, которые повлияли на результат. Новые футболисты, чья интеграция в состав заняла время, сложности со сменой тактики, а также достаточно обидная череда травм и болезней футболистов, на которых мы очень рассчитывали, – сказал Олег Малышев.

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32 комментария
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А. Поставить задачу Абаскалю.
Б. Дать спокойно поработать эти уже 4,5 месяца.
В. В конце мая принимать решения в соответствии с поставленными задачами.
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С таким финансированием да и составом самое место в тройке.Да и нужны максимальные требования не только к тренеру,но и игрокам!
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Ответ Rinat Gazimzyanov
Как раз со составом проблемы. Слабые места как были так они и остались.Покупая игроков одноьтипных и не сильнее основы мы не усиливаем состав.
Посмотри, какой состав у Локомотива. При первом взгляде вообще как у аутсайдера, одни паспортисты.
Да и при втором тоже. Всего два легионера на 30 игроков состава.
На ведущих позициях те, кто другим командам не нужен оказался.
А играют не хуже Спартака и Динамо, дважды Зенит обыграли. Вот они четвертым местом имеют право быть довольными.

Дело в тренере, так понимаю, не в составе.
Абаскалю кого не купи - только хуже будет.
Он из этих-то игроков состав выбрать не может, словно буриданов осёл мечется - а ты еще ему головную боль подкинуть предлагаешь.
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Ответ Леонид Вилькин
С таким финансированием да и составом самое место в тройке.Да и нужны максимальные требования не только к тренеру,но и игрокам!
Как раз со составом проблемы. Слабые места как были так они и остались.Покупая игроков одноьтипных и не сильнее основы мы не усиливаем состав.
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Ответ PIT-BUL
в чемпионате зенита по футболу попасть в 3-ку уже успех. Ждемс
Ну да, это же исключительно из-за Зенита "великий красно-белый клуб" проиграл в РПЛ Уралу, Факелу и Крыльям Советов, кто бы сомневался.
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Ну так-то да, для середняка 5 место чуть высоковато, 8-10 - норм.
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Не вижу особой разницы, если место не первое. В таком чемпионате призовые места нивелированы.. Играть нужно паспортистами, чтобы это действо имело хоть какой либо смысл. 🙃
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Скорее всего с таким гендиректором Спартак зимой никого не купит и к весне будет на 10 месте.
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План Б - сняться и расформироваться!
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Ответ PIT-BUL
в чемпионате зенита по футболу попасть в 3-ку уже успех. Ждемс
кто вам мешает играть лучше, Зенит?
а может сами не можете?
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Ответ Alex Chernov
Не вижу особой разницы, если место не первое. В таком чемпионате призовые места нивелированы.. Играть нужно паспортистами, чтобы это действо имело хоть какой либо смысл. 🙃
и в чём будет смысл?
попробуйте и вы выше 10-ки не подниметесь
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Как говорится будем посмотреть по итогам сезона, а там и Моуринью можно будет пригласить, пусть готовится...
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по тексту, не вижу смены бесполезного набора футболистов без качеств для игры за Спартак..
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Пустая болтовня и ничего более. Похоже, его для этого и взяли - болтать ни о чем.
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Ответ Вячеслав Припузов
Как говорится будем посмотреть по итогам сезона, а там и Моуринью можно будет пригласить, пусть готовится...
Не забыли Мауриньо об этом сообщить?
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Ответ Zenith forever
Не забыли Мауриньо об этом сообщить?
Уже пишет резюме и мастер-план по развитию Спартака, нужно время...
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Важно, какими профессиональными и личностными качествами обладает человек, насколько он вписывается в нашу философию (c)

Простите, а какая философия у кб? Борщ - Духъ - Забегания?
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Ответ Александр Васильев
и в чём будет смысл? попробуйте и вы выше 10-ки не подниметесь
Читай выше, никакой разницы, а так это будет хотя бы более менее адекватно и зарплаты подопустят паспортам.🙃
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Ответ Alex Chernov
Читай выше, никакой разницы, а так это будет хотя бы более менее адекватно и зарплаты подопустят паспортам.🙃
это если полностью лимит отменят, а такого не будет!
никакой разницы - это оправдание своей беспомощности?)
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Ответ Alex Chernov
Я о себе, мне никакой разницы нет какое место, кроме первого. Насчёт беспомощности заход понятен и неудевителен. Попытки самоутверждения за счёт успехов клуба одна из самых мерзких составляющих тут, боюсь вы батенька представитель СПб.. 🙃
вы путаете коричневое с тёплым)
если вам без разницы, то у вашего руководства явно иное мнение
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Ответ Анатолий
План Б - сняться и расформироваться!
Плюс покаяться во всем зле, причиненном нашему футболу.
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Ответ Zenith forever
Плюс покаяться во всем зле, причиненном нашему футболу.
От фана Зенита про зло, причиненному нашему футболу звучит особенно абсурдно…..
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Ответ Caniball
От фана Зенита про зло, причиненному нашему футболу звучит особенно абсурдно…..
Разве это Зенит попадался на допинге всей команды? разве у Зенита владельцы клуба убивали гендиректора, чтобы владеть клубом полностью? Я уж не пишу про личности основателей, тут будет целый роман про зло.
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Пришло время уволить тренера
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Смелое заявление) зато честно.
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План Б по футболистам, которым на всё плевать, есть?
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а где трансферы??👺👺👺
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