Мостовой об Абаскале и «Кадисе»: «Кто из клубники будет уезжать в команду, борющуюся за выживание? Никто. Это просто понты, интереса к нему нет, уверен»
Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль не перейдет в «Кадис».
«Для меня это просто вброс. Это просто понты. Я даже внимания на эти новости не обращаю.
Кто будет из клубники уезжать в команду, которая борется за выживание? Никто.
Да и интерес со стороны «Кадиса» вряд ли существует. Я практически уверен, что его нет. Зачем он там нужен? Там и своих полно, кого можно поставить», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
просто вой.
Узнал, что тренер не играл в футбол
Мостовой.
Но команда «Спартака»
Вся к нему явилась:
«Не хватает игрока!
Саня, сделай милость!..»
Это ему снилось...»
Агния Барто
А вот Мостового слишком много уже.