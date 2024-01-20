Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль не перейдет в «Кадис».

«Для меня это просто вброс. Это просто понты. Я даже внимания на эти новости не обращаю.

Кто будет из клубники уезжать в команду, которая борется за выживание? Никто.

Да и интерес со стороны « » вряд ли существует. Я практически уверен, что его нет. Зачем он там нужен? Там и своих полно, кого можно поставить», – сказал бывший полузащитник « ».