Мостовой об Абаскале и «Кадисе»: «Кто из клубники будет уезжать в команду, борющуюся за выживание? Никто. Это просто понты, интереса к нему нет, уверен»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Александр Мостовой Кадис Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль не перейдет в «Кадис».

«Для меня это просто вброс. Это просто понты. Я даже внимания на эти новости не обращаю.

Кто будет из клубники уезжать в команду, которая борется за выживание? Никто.

Да и интерес со стороны «Кадиса» вряд ли существует. Я практически уверен, что его нет. Зачем он там нужен? Там и своих полно, кого можно поставить», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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30 комментариев
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В звенящей тишине не крик раздался -
просто вой.
Узнал, что тренер не играл в футбол
Мостовой.
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Но ведь если Абаскаль уедет в Кадис, то Мостового первым делом в Спартак возьмут, зря он так, это в его же интересах
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Мостового в Кадис, если в Енисей не взяли
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Хватит звонить Мостовому. До него Спартак никогда не дозвонится. Занято все время.
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Ответ krealpmoney
Но ведь если Абаскаль уедет в Кадис, то Мостового первым делом в Спартак возьмут, зря он так, это в его же интересах
Мостовой не подумавши сказал. Факт.
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Ответ VladCory
слушайте, а нет какой нибудь функции, можно даже платной, чтоб по тегу "мостовой" всё было заблочено? ну это уже даже не клоунада типа Бубнова, это уже полный... тут таких слов писать нельзя
А тебя заставляют клацать по новости, где в заголовке Мостовой значится?
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Мостовой устал брать трубку в ожидании звонка из Кадиса, не выдержал и сам позвонил, предложив свои услуги, получив отказ...одна хорошая новость о которой ему сообщили, что Кадис отказался от мысли взять Абаскаля из-за огромной дыры в бюджете...
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Александр, прошу, никогда не меняйтесь! Одно удовольствие читать ваши забавные мнения)
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При чем тут Роналду?
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Самое время предложить свои услуги "Кадису".
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«Не в команде он пока,
Но команда «Спартака»
Вся к нему явилась:
«Не хватает игрока!
Саня, сделай милость!..»
Это ему снилось...»
Агния Барто
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Ну то что Абаскаля палкой из Спартака(где у него з/п больше 1,5 млн евро) ни в какой Кадис не выгонишь - это факт. Там и третей части платить не будут.
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а к мостовому прям интереса вагон
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Спартак определенно клубничка. 🍓

А вот Мостового слишком много уже.
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Ответ Сергей Фетисов
Если вытащит Кадис,то плюс будет больше ,чам Спартак с медалью.Так-что надо рисковать,а Спартаку отпускать,а то как бы не пришлось Абаскалю заплатить компенсацию.
Коней на переправе не меняют, осталось всего 13 туров, плотность в турнирной таблице большая, нужно идти от матча к матчу сыгранным составом и тренером, до конца изучившим возможности каждого... С Абаскалем ну решать только по итогам сезона, если менять, то не на кота в мешке, на тренера с хорошей репутацией, возможно даже на Моуринью, чем черт не шутит или близкого к его уровню специалиста, бюджет Спартака не ограничен теперь в том числе для достойных трансферов, с которыми правильно делают, что не торопятся в отличие от других ...
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