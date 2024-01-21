Радимов считает, что Абаскаля уволят: «Спартак» не делает трансферов, потому что летом будет новый тренер»

Владислав Радимов считает, что весной или летом у «Спартака» будет новый тренер.

– Я вот на днях послушал интервью генерального директора « » Малышева, который сказал: «У меня есть план «Б». Ну, хорошо, даже если у тебя такой план есть, зачем ты выдаешь это в прессу? Абаскаль это прочитает – и что подумает?

– Примет предложение «Кадиса»?

– Да, я не отказываюсь от своей мысли, что весной «Спартак» начнет чемпионат не с . При нем команду все равно будет лихорадить, поэтому не вижу смысла в каких-то трансферах сейчас.

Думаю, именно поэтому их сейчас и нет, как раз по той причине, что летом в команду придет новый тренер. И ему придется в сжатые сроки собирать новую команду.

А вот если бы новый тренер пришел сейчас, они поблагодарили бы Абаскаля за работу, он нашел бы себе место, а у нового специалиста было бы два месяца подготовки к чемпионату. Ему и новичков бы привезли.

Не понимаю, почему «Спартак» так делает. Может, просто забили на весеннюю часть... Очевидно, что летом придет кто-то другой. У спартачей всегда что-то происходит! Малышев пришел полтора года назад, ничего нового с ним не добились, а сейчас он выдает такие интервью.

– Да, максимально некорпоративно...

– Именно. Вы представьте, что на месте Абаскаля был бы, например, Черчесов. И что бы он сказал, прочитав такое от генерального директора? Конечно, он взбунтуется! Как и любой человек. Придет и скажет – зачем ты это говоришь?

Есть вещи, которые в прессу могут говорить игроки, ляпнуть что-то. Но руководитель такое говорить не должен, – сказал бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и сборной России.