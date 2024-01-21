Радимов считает, что Абаскаля уволят: «Спартак» не делает трансферов, потому что летом будет новый тренер»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Олег Малышев Футбол

Владислав Радимов считает, что весной или летом у «Спартака» будет новый тренер.

– Я вот на днях послушал интервью генерального директора «Спартака» Малышева, который сказал: «У меня есть план «Б». Ну, хорошо, даже если у тебя такой план есть, зачем ты выдаешь это в прессу? Абаскаль это прочитает – и что подумает?

– Примет предложение «Кадиса»?

– Да, я не отказываюсь от своей мысли, что весной «Спартак» начнет чемпионат не с Абаскалем. При нем команду все равно будет лихорадить, поэтому не вижу смысла в каких-то трансферах сейчас.

Думаю, именно поэтому их сейчас и нет, как раз по той причине, что летом в команду придет новый тренер. И ему придется в сжатые сроки собирать новую команду.

А вот если бы новый тренер пришел сейчас, они поблагодарили бы Абаскаля за работу, он нашел бы себе место, а у нового специалиста было бы два месяца подготовки к чемпионату. Ему и новичков бы привезли.

Не понимаю, почему «Спартак» так делает. Может, просто забили на весеннюю часть... Очевидно, что летом придет кто-то другой. У спартачей всегда что-то происходит! Малышев пришел полтора года назад, ничего нового с ним не добились, а сейчас он выдает такие интервью.

– Да, максимально некорпоративно...

– Именно. Вы представьте, что на месте Абаскаля был бы, например, Черчесов. И что бы он сказал, прочитав такое от генерального директора? Конечно, он взбунтуется! Как и любой человек. Придет и скажет – зачем ты это говоришь?

Есть вещи, которые в прессу могут говорить игроки, ляпнуть что-то. Но руководитель такое говорить не должен, – сказал бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и сборной России.

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12 комментариев
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Заметили, что больше всех увольняют тренеров языком из Зенита, то Радимов вякнит про Абаскаля, то Орлов про Ганчаренко, то еще какие -нибудь чудаки журналисты, типа Городницкого, который тупой от рождения, но увольняет тренеров, кроме Семака и Федотова, вот этих газпромовских не трогают.
Болельщики своих клубов сами разберутся со своими тренерами, а болельщики Зенита увольняйте Семака, если хотите и язык чешится.
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Кто о чём,а латентный спартаковец - о любимой команде.
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Как же ему умным то быть хочется!!! Ведь все то он знает!!! А ведь дурак дураком!
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Радимов жить без Спартака не может. В перерывах между алкотрипами постоянно что-то про Спартак бормочет.
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А может Спартак не делает трансферов потому что спортивный блок поменялся? А может потому что еще трансферное окно открыто?
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Радимов =Мостовой 🙃
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Интересно, если посчитать все эти новости об Абаскале и остальных тренерах РПЛ, какое будет соотношение? Вся эта искусственная истерика забавляет.
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В Спартаке Радимова забыли спросить мнение, жаль, но он все больше уподобляется царю 🤡 ещё недавно казался адекватным...
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Что скажет Радимов после зимних трансферов Спартака? Малышев пришел в Спартак пол года назад а не 1.5 года. Ну сказал про план Б и что?Как раз что бы Абаскаль задумался и начал исправлять ситуацию да и думаю между ними и так были беседы.Радимов как всегда глуп.
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Фразы про план Б говорятся не для тренера, а для инвесторов. Типа - все под контролем. И никакого смысла в них искать не надо: будет выигрывать - никто его не уволит, упадем еще ниже - и без слов все понятно.
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По существу, а так ли нужны трансферы Спартаку? Этим составом вполне можно не просто закончить сезон, но и бороться за медали чемпионата и кубок. Разве что кого-то отправить искать счастья в другой команде. Либо точечно усилится одним, действительно, хорошим трансфером.
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Ответ TheSportNik
Заметили, что больше всех увольняют тренеров языком из Зенита, то Радимов вякнит про Абаскаля, то Орлов про Ганчаренко, то еще какие -нибудь чудаки журналисты, типа Городницкого, который тупой от рождения, но увольняет тренеров, кроме Семака и Федотова, вот этих газпромовских не трогают. Болельщики своих клубов сами разберутся со своими тренерами, а болельщики Зенита увольняйте Семака, если хотите и язык чешится.
Городницкий же явно не вполне здоровый человек. Помню, какую чепуху он нес когда-то в паблике у Васюхина. Вряд ли с тех пор он выздоровел. Такого человека на пушечный выстрел к медиа подпускать нельзя
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