Президент «Кадиса» заявил, что Абаскаль не возглавит команду. «Спартак» требовал 1,5-2 млн евро
Гильермо Абаскаль не станет тренером «Кадиса».
Президента «Кадиса» Мануэля Вискаино в эфире программы Gol a Gol на телеканале Canal Sur спросили, станет ли тренером команды кто-то из следующей четверки: Диего Мартинес, Руби, Гильермо Абаскаль или Пабло Мачин.
Вискаино без промедления ответил, что ни один из названных специалистов не возглавит команду.
«Нужно все взвесить и не накладывать заплатку, а найти человека, который сможет нам хорошо послужить. «Кадис» – привлекательный проект. Мы найдем тренера, который будет расти вместе с нами», – сказал Вискаино.
Отмечается, что Абаскаль не сможет возглавить «Кадис» из-за размера компенсации, которую потребовал «Спартак». Московский клуб просил 1,5-2 миллиона евро за тренера.
«Кадис» занимает 18-е место в таблице Ла Лиги, отставание от идущей 17-й «Севильи» – 1 очко.
А где кстати ветераны Спартака, как у Жванецкого про ликерочный завод , пусть выступят, послушаем их.