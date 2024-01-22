Президент «Кадиса» заявил, что Абаскаль не возглавит команду. «Спартак» требовал 1,5-2 млн евро

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Кадис Руби Пабло Мачин Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль не станет тренером «Кадиса».

Президента «Кадиса» Мануэля Вискаино в эфире программы Gol a Gol на телеканале Canal Sur спросили, станет ли тренером команды кто-то из следующей четверки: Диего Мартинес, Руби, Гильермо Абаскаль или Пабло Мачин.

Вискаино без промедления ответил, что ни один из названных специалистов не возглавит команду.

«Нужно все взвесить и не накладывать заплатку, а найти человека, который сможет нам хорошо послужить. «Кадис» – привлекательный проект. Мы найдем тренера, который будет расти вместе с нами», – сказал Вискаино.

Отмечается, что Абаскаль не сможет возглавить «Кадис» из-за размера компенсации, которую потребовал «Спартак». Московский клуб просил 1,5-2 миллиона евро за тренера.

«Кадис» занимает 18-е место в таблице Ла Лиги, отставание от идущей 17-й «Севильи» – 1 очко.

Абаскаль в «Кадисе» – что на самом деле значит этот слух?

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28 комментариев
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Мостового берите бесплатно! Это ж не Абаскаль какой-нибудь, человек 20 лет в футбол играл.
+52
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+52
Ответ maks44
Мостового берите бесплатно! Это ж не Абаскаль какой-нибудь, человек 20 лет в футбол играл.
Плюс испанский знает.
+24
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+24
Ответ maks44
Мостового берите бесплатно! Это ж не Абаскаль какой-нибудь, человек 20 лет в футбол играл.
по последним данным - 30
+15
0
+15
Пусть обратят внимание на нашего Алехандро Пуэнте )
+9
-2
+7
Ответ benjamin92
Пусть обратят внимание на нашего Алехандро Пуэнте )
Пуэнте это мост по испански?))
+7
0
+7
Нормальная цена, как в обратной ситуации, все кричат дорого
+3
-1
+2
Ответ Только Крылья
по последним данным - 30
Он говорил, что всю жизнь в футболе, значит 55))
+2
0
+2
Ответ MikhaL
Как бы нормально, что за игрока с действующим контрактом приходится платить, что за тренера.
Был бы тренер нормальный, а то ноунейм какой-то
+6
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Ответ Faust Doc
Пуэнте это мост по испански?))
Да)
+1
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А Кадис настаивал на 3-5млн.
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На месте руководства Спартака отказался бы от компенсации и если нужно еще бы и приплатил.
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А Мачин чем плох на долгое время. Тем более команду из пердива надо будет вытаскивать
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Как бы нормально, что за игрока с действующим контрактом приходится платить, что за тренера.
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Абаскаль один из нас!
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Ответ Sergeant2018
Нормальная цена, как в обратной ситуации, все кричат дорого
Просто отступные, прописанные в контракте, никто Кадису не предлагал Абаскаля...
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Вот дурни, там наоборот надо было доплатить Кадису эти деньги, чтоб они Абаскаля забрали, а они стали еще денег требовать, те наверно офигели от этой наглости.
А где кстати ветераны Спартака, как у Жванецкого про ликерочный завод , пусть выступят, послушаем их.
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Ответ maks44
Мостового берите бесплатно! Это ж не Абаскаль какой-нибудь, человек 20 лет в футбол играл.
Не уровень Мостового, царь согласен только на топовый клуб с большими амбициями и гонорарами, а Кадис стоит на вылет из Ла Лиги и пишут, что ищут тренера, чтобы расти заново ...
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Ответ Владимир Молявин
Так это сумма неустойки. Чего возмущаться-то?
Где в посте возмущение?
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Ответ Владимир Молявин
Так это сумма неустойки. Чего возмущаться-то?
Кто возмущался?
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Я вообще не понимаю, почему рождаются подобного рода слухи? Я понимаю, что Спартак, как и все в РПЛ, не претендуют на попадания в еврокубки, и не будут еще неизвестное количество времени, но Кадис... Команда, идущая в зоне вылета, так же не претендующая на серьезные места? При этом я просто уверен, что в Спартаке у Абаскаля контракт в разы выгоднее. Да и у Спартака нет даже гипотетической кандидатуры (разве что Мостовой, но там все тяжело: надо на поклон к царю прийти, потом доказывать, что все функционеры могут чеканить...).
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Ответ Доктор Верховцев
Не отпустили парня в Европу, сломали парню карьеру. Спартак — кладбище тренерских талантов!
Например, Эмери)
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