Президент «Кадиса» заявил, что Абаскаль не возглавит команду. «Спартак» требовал 1,5-2 млн евро

Гильермо Абаскаль не станет тренером «Кадиса».

Президента « » Мануэля Вискаино в эфире программы Gol a Gol на телеканале Canal Sur спросили, станет ли тренером команды кто-то из следующей четверки: Диего Мартинес, Руби, или .

Вискаино без промедления ответил, что ни один из названных специалистов не возглавит команду.

«Нужно все взвесить и не накладывать заплатку, а найти человека, который сможет нам хорошо послужить. «Кадис» – привлекательный проект. Мы найдем тренера, который будет расти вместе с нами», – сказал Вискаино.

Отмечается, что Абаскаль не сможет возглавить «Кадис» из-за размера компенсации, которую потребовал « ». Московский клуб просил 1,5-2 миллиона евро за тренера.

«Кадис» занимает 18-е место в таблице , отставание от идущей 17-й «Севильи» – 1 очко.

Абаскаль в «Кадисе» – что на самом деле значит этот слух?