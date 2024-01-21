Роман Широков: «Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой. По разговорам он точно готов»

Теги Спартак Роман Широков премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Роман Широков высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Ранее сообщалось, что в услугах тренера заинтересован испанский «Кадис».

«Особо не слежу за «Спартаком» и не знаю, куда там собрался Абаскаль. Наверное, клуб предвидит развитие ситуации, ищет альтернативу, если есть разговоры. Не могут же не искать.

Что касается друзей Абаскаля в руководстве «Кадиса», наверное, они не по дружбе берут тренеров. Хотя и такое возможно. Думаю, что прямо сейчас Абаскаль точно не должен уйти. Может, есть какие-то разговоры на лето. Возможно все.

Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой (смеется). По разговорам он точно готов», – сказал бывший футболист сборной России. 

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27 комментариев
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Ответ bbbereggg@gmail.com
Вместе бухают?
По-моему, он троллит Моста)
+22
0
+22
Вместе бухают?
+17
-4
+13
Думаю лучший вариант для Мостового - Зенит. Испанский знает. А испанский - это почти португальский. То есть сразу никакого языкового барьера с футболистами.
+12
-4
+8
Ответ Roman
Я думаю, многие бы со спортса мечтали посмотреть на это шоу - Мостовой в Спартаке
Не будет никогда Мостового в Спартаке, не дождетесь, шоу не будет, скорее он в АПЛ Манчестер Юнайтед со своим собутыльником Канчельскисом уедет тренировать...
+11
-3
+8
По разговорам самого Мостового - Мостовой не только Спартак сможет возглавить, а Барселону с Реалом одновременно.
+6
0
+6
Чемпионами по чеканке Спартак бы точно стал
+5
0
+5
Я думаю, многие бы со спортса мечтали посмотреть на это шоу - Мостовой в Спартаке
+16
-12
+4
Широков на спортсе точно сидит)
+2
0
+2
Вот, наконец-то, давайте батл между Мостовым и Широковым, можно даже программу на МатчТВ открыть, где они будут раз в неделю собираться и дебатировать по поводу новостей, тогда наконец свою энергию в нужное русло направят
+2
0
+2
Ответ Mixos Demid
Думаю лучший вариант для Мостового - Зенит. Испанский знает. А испанский - это почти португальский. То есть сразу никакого языкового барьера с футболистами.
Да он уже предложил свои услуги Зениту, ждёт официального ответа от Медведева, переспективы тренерства царя в Спартаке уже не актуальны, переключатесь...
+2
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+1
Ответ Mixos Demid
Думаю лучший вариант для Мостового - Зенит. Испанский знает. А испанский - это почти португальский. То есть сразу никакого языкового барьера с футболистами.
😂
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Ответ Вячеслав Припузов
Не будет никогда Мостового в Спартаке, не дождетесь, шоу не будет, скорее он в АПЛ Манчестер Юнайтед со своим собутыльником Канчельскисом уедет тренировать...
А если реально возглавит(без приколов)это конец?
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На месте совета директоров ФКСМа так бы и сделал. Назначил главным Мостового. Хуже не будет! Хоть народ повеселится.
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Не в этой жизни....
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Ляля тополя
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Зачем это Мостовому, оно нормально в Зените играет
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"По разговорам", серьёзно? Подкол засчитан))))
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Ну всё хана Широкову, к вечеру Мостовой проснётся, умоется, почистит зубы, поужинает, откроет спортс и....
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ну, кто ещё не спал с невестой?
Я...
А ты кто?
Я жених...
Подожди, ещё успеешь!
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Мостовой ждет приглашения из Енисея, как то так.
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Не Широкову иронизировать над Мостовым: нос не дорос.
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Думаю Широков встретил Новый год с Мостовым и прозрел 😁😁😁
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Цирк да и только 🤡
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