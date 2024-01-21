Роман Широков высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Ранее сообщалось, что в услугах тренера заинтересован испанский «Кадис».

«Особо не слежу за « » и не знаю, куда там собрался Абаскаль. Наверное, клуб предвидит развитие ситуации, ищет альтернативу, если есть разговоры. Не могут же не искать.

Что касается друзей Абаскаля в руководстве «Кадиса», наверное, они не по дружбе берут тренеров. Хотя и такое возможно. Думаю, что прямо сейчас Абаскаль точно не должен уйти. Может, есть какие-то разговоры на лето. Возможно все.

Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы (смеется). По разговорам он точно готов», – сказал бывший футболист сборной России.