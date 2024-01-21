Роман Широков: «Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой. По разговорам он точно готов»
Роман Широков высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля из «Спартака».
Ранее сообщалось, что в услугах тренера заинтересован испанский «Кадис».
«Особо не слежу за «Спартаком» и не знаю, куда там собрался Абаскаль. Наверное, клуб предвидит развитие ситуации, ищет альтернативу, если есть разговоры. Не могут же не искать.
Что касается друзей Абаскаля в руководстве «Кадиса», наверное, они не по дружбе берут тренеров. Хотя и такое возможно. Думаю, что прямо сейчас Абаскаль точно не должен уйти. Может, есть какие-то разговоры на лето. Возможно все.
Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой (смеется). По разговорам он точно готов», – сказал бывший футболист сборной России.
Я...
А ты кто?
Я жених...
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