Мостовой считает, что сделал бы «Зенит» чемпионом: «Гвардиола в «Барсе» тоже не имел опыта. Но у него был такой состав, что можно было на тренировки не приезжать»

Александр Мостовой считает, что сделал бы «Зенит» чемпионом.

– Насколько все серьезно было с « »?

– Я был не готов на тот момент ехать в Красноярск. Некоторые иностранные тренеры приезжают к нам в страну набираться опыта. Вот пускай едут туда и набираются опыта.

– А наши тренеры должны набираться опыта?

– Все индивидуально. У кого-то получается, у кого-то – нет. , когда его назначили главным в «Барселоне», тоже не имел опыта. Но у него был такой состав, что можно было даже на тренировки не приезжать. Понимаете?

– Да.

– Поэтому Пеп и говорит: ребят, что вы мне хлопаете? Я-то здесь при чем?

– То есть если вы возглавите « », тоже сможете его сделать чемпионом, а если возглавит «Енисей», не факт, что команда не вылетит из Первой лиги.

– Конечно, – сказал бывший футболист сборной России.