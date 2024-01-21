Мостовой считает, что сделал бы «Зенит» чемпионом: «Гвардиола в «Барсе» тоже не имел опыта. Но у него был такой состав, что можно было на тренировки не приезжать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Енисей Пеп Гвардиола Футбол

Александр Мостовой считает, что сделал бы «Зенит» чемпионом.

– Насколько все серьезно было с «Енисеем»?

– Я был не готов на тот момент ехать в Красноярск. Некоторые иностранные тренеры приезжают к нам в страну набираться опыта. Вот пускай едут туда и набираются опыта.

– А наши тренеры должны набираться опыта?

– Все индивидуально. У кого-то получается, у кого-то – нет. Пеп Гвардиола, когда его назначили главным в «Барселоне», тоже не имел опыта. Но у него был такой состав, что можно было даже на тренировки не приезжать. Понимаете?

– Да.

– Поэтому Пеп и говорит: ребят, что вы мне хлопаете? Я-то здесь при чем?

– То есть если вы возглавите «Зенит», тоже сможете его сделать чемпионом, а если Мостовой возглавит «Енисей», не факт, что команда не вылетит из Первой лиги.

– Конечно, – сказал бывший футболист сборной России.

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98 комментариев
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Гвардиола учился несколько лет, начиная с Мексики, и тренировать начинал в дубле. Но знать такие мелочи - не царское дело, это понятно
+163
-1
+162
Короче, стратегия Царя ясна - стать чемпионом, но не приезжать на тренировки. Почеканил державой, указал скипетром, в какую сторону атаковать, и уехал в резиденцию почивать. Лепота!👑
+120
-3
+117
Кто не дружен с головой
Так это Саша Мостовой
+69
-1
+68
Ответ градус ненависти
Гвардиола учился несколько лет, начиная с Мексики, и тренировать начинал в дубле. Но знать такие мелочи - не царское дело, это понятно
Чтобы за всем следить и все проверять, а именно как другие тренеры в свое время прошли путь от игрока до тренера - то уже времени на чеканку не хватит.
+32
-2
+30
Кстати, мостовой озвучил мнение очень многих футбольных тренеров в РФ. Типа результат определяется составом, а не качеством тренировочной работы. Таким образом обесценивая свою же профессию в хлам.
+27
0
+27
Именно по этому Мостовой никогда не станет тренером
+25
-1
+24
Насколько же некомпетентен Александр, что бы такие примеры говорить. Гвардиола отучился на тренера, начал с Барселоны Б, вывел ее на дивизион выше, поставил ей игру с контролем мяча и только после этого принял кризисную на тот момент Барселону. Первое время, результаты были так себе, потребовалось время, что бы отладить игру. Никто ему за былые заслуги, должность тренера Барсы не давал, он ее своей работой заслужил.
+21
0
+21
Ответ Otto Kretschmer
Почему Зенит, а не Спартак?
Потому что Спартак что с тренером, что без всё равно никакого толку.
+24
-4
+20
Ответ Otto Kretschmer
Почему Зенит, а не Спартак?
Потому что Спартак даже Гвардиола чемпионом не сделает
+21
-4
+17
Ответ градус ненависти
Гвардиола учился несколько лет, начиная с Мексики, и тренировать начинал в дубле. Но знать такие мелочи - не царское дело, это понятно
Сюда надо добавить целенаправленный переход в серию А чтобы набраться опыта для будущей тренерской карьеры.
+12
0
+12
Ответ ПравдоРуб
Именно по этому Мостовой никогда не станет тренером
Да не, стать то может. Формально.
Но это будет крутое шоу и скорее всего пламенные прессухи. Яб на это посмотрел)
+10
0
+10
Я так и знал, что Мост и не планировал на тренировки приезжать. Лохи не игравшие пусть ездят, а 0,5 с утра сама себя не выпьет
+9
0
+9
В футболе все давно придумано - обыграл троих и дал в девятку. Можно даже на тренировки не приезжать.
Человек столько лет в футбол играл, он знает о чем говорит.
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Лишь бы не работать. Не царское это дело😄
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Господи, какой же он дурак. 🤦🏻‍♂️
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Ответ Владимир Абрамов
Гвардиола сначала вывел Барселону В обратно в Терсеру. И, видимо, сделал это так убедительно, а кроме того был своим в клубе человеком и в каком-то смысле наследником Кройфа, что Лапорта решил ему довериться. Но в основе именно то, что Гвардиола сначала смог показать себя в дивизионе второго ряда. Мостовой же боится серьезных вызовов. Да и знает, что их не будет. Он просто взял амплуа болтуна.
Не в терсеру, а сегунду
+7
0
+7
Что по факту? Гвардиола родился в 1971 году, Мостовой - в 1968-м. Похоже, вместе с тренерской лицензией Александру надо выдать диплом о старческом слабоумии. Гвардиола 20 лет тренировал, Мостовой.. говорил. И пыхтел на всех.
+6
0
+6
Зря не спросили, почему тогда Луческу и Манчини не стали чемпионами с Зенитом.
+5
0
+5
У Гвардиолы был тот же состав, что и у Райкарда. Мостовой опять несёт чушь 🤦‍♂️
+5
0
+5
- Понимаете?
- Да. (а на самом деле думает «ну и дебил»)
+5
0
+5
Гвардиола сначала вывел Барселону В обратно в Терсеру. И, видимо, сделал это так убедительно, а кроме того был своим в клубе человеком и в каком-то смысле наследником Кройфа, что Лапорта решил ему довериться. Но в основе именно то, что Гвардиола сначала смог показать себя в дивизионе второго ряда. Мостовой же боится серьезных вызовов. Да и знает, что их не будет. Он просто взял амплуа болтуна.
+6
-1
+5
Такое ощущение, что чеканил тысячу раз он не мяч ногой, а гирю головой.
+5
0
+5
у него реально чердак поехал
+4
0
+4
Мостовой пусть посмотрит состав Зенита в первый сезон Семака. Тогда все говорили что 3 место будет успехом. Ни одного бразильца кстати не было
+4
0
+4
У Гвардиолы был опыт работы в Барселоне Б. А основная Барселона с тем же составом при Райкарде впала в кризис, с трудом попадала в топ-4, а с приходом Гвардиолы вышла на совершенно другой уровень.
+4
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Кстати, не сказал бы, что у Пепа был какой-то монструозный состав небожителей, скорее он стал таковым, благодаря его работе. А так, на момент его прихода, это был хороший, крепкий набор исполнителей по меркам топ клубов.
+4
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+4
Ответ Verhovn
Лишь бы не работать. Не царское это дело😄
Это он сны свои пересказывает.
+4
0
+4
Ответ Otto Kretschmer
Это он сны свои пересказывает.
Похмельные, похоже)
+5
-1
+4
Ну, давно уже ясно, что это Мостовой троллит журналюг. Потому что вряд ли можно быть настолько тупым. Даже Мостовому.
+5
-2
+3
Мне кажется, есть какой-то весьма определённый психиатрический диагноз, подходящий к данному случаю. Что-то вроде мании величия.
+3
0
+3
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