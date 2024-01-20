Мостовой сожалеет, что Дзюба не выступал в топ-5 лиг Европы: «Тот же Титов мог бы играть там в любой команде» 

Александр Мостовой сравнил Артема Дзюбу и Александра Кержакова.

«Здесь трудно делать однозначные выводы, все же не играл в Европе, а успел, хоть и недолго, — тут, как говорится, на вкус и цвет. Например, Колыванов, Юран и Кирьяков для меня сильнее, но это наше поколение.

Есть ли у меня сожаление, что Артем так и не попробовал свои силы в топ-5 чемпионата Европы? В этом отношении оно у меня ко многим. Тот же , который мог бы играть там в любой команде и первенстве, на тот момент он был одним из лучших российских футболистов», — сказал экс-игрок сборной России.