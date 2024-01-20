Мостовой сожалеет, что Дзюба не выступал в топ-5 лиг Европы: «Тот же Титов мог бы играть там в любой команде» 

Теги Локомотив Егор Титов Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Кержаков Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой сравнил Артема Дзюбу и Александра Кержакова.

«Здесь трудно делать однозначные выводы, все же Дзюба не играл в Европе, а Кержаков успел, хоть и недолго, — тут, как говорится, на вкус и цвет. Например, Колыванов, Юран и Кирьяков для меня сильнее, но это наше поколение. 

Есть ли у меня сожаление, что Артем так и не попробовал свои силы в топ-5 чемпионата Европы? В этом отношении оно у меня ко многим. Тот же Егор Титов, который мог бы играть там в любой команде и первенстве, на тот момент он был одним из лучших российских футболистов», — сказал экс-игрок сборной России.

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15 комментариев
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Сожалеть можно сколько угодно, но Дзюбу никто не взял и не взял бы туда, с него и Турции хватило, чтобы показать свой реальный уровень ... По факту Кузяев оказался для Европы реально круче Дзюбы...
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Ответ Биомеханоид
Титова сватали в Баварию одно время. Не помню уже, что там не срослось. То ли сам не захотел, то ли запросили много.
Именно, что сватали…
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Не говоря уже о сапогове за которого бился сам Ювентус.
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+2
Титова сватали в Баварию одно время. Не помню уже, что там не срослось. То ли сам не захотел, то ли запросили много.
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+2
Ответ Алешка Терминатор
Зато Дзюба играл в чемпионате Турции. И там свой реальный уровень отлично показал. А так да - пять голов Сан-Марино и прочие бомбардирские достижения первенства водокачки.
Там тренер строил игру без чистого нападающего, поэтому клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Ты показал свой реальный уровень "глорства".
+8
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Ответ Алешка Терминатор
Да, конечно. Именно так всё и было. А в Тоттенхэм Дзюба сам не захотел. И все другие причины, почему не засверкал в Европе - примерно такие же: то разбил стеклянный буй, то потерял.
Я высказался конкретно о ситуации с Турцией. О переходах в другие зарубежные клубы я не знаю.
+3
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Мок бы.
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Ответ Роман
Титова Бавария звала, значит мог бы практически в любом клубе.
Это просто легенда. Ещё допишите Аякс. Тут помню упоминалось цифра в 25-30 млн.€, которых никогда Аякс ни за кого тогда не давал…
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Ответ Alexander Rakhilkin
Именно, что сватали…
«Бавария» отправила письмо на мое имя, что действительно заинтересована в Титове, и запросила сумму. Тогда я позвонил Романцеву, и он грубо ответил, что Егора продадут минимум за 20 миллионов. Я передал это «Баварии». Они поблагодарили, сказав, что за 8 млн купят двух классных футболистов."
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