Александр Мостовой: «Российский футбол не движется вперед, в еврокубках нас бы опять разгромили. Только Головин играет на приличном уровне»
Александр Мостовой считает, что российский футбол переживает застой.
«У нас сейчас на всю страну один только Головин играет на приличном европейском уровне. Раньше можно было называть по несколько фамилий, но с каждым поколением хороших игроков все меньше и меньше.
Российский футбол не движется вперед. Если бы наши клубы играли сейчас в еврокубках, нас бы там опять разгромили. Как и в последние несколько лет. Просто сейчас не играем там, поэтому никто не говорит, что уровень просел», — сказал экс-игрок сборной России.