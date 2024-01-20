Александр Мостовой: «Российский футбол не движется вперед, в еврокубках нас бы опять разгромили. Только Головин играет на приличном уровне» 

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Головин Футбол

Александр Мостовой считает, что российский футбол переживает застой.

«У нас сейчас на всю страну один только Головин играет на приличном европейском уровне. Раньше можно было называть по несколько фамилий, но с каждым поколением хороших игроков все меньше и меньше.

Российский футбол не движется вперед. Если бы наши клубы играли сейчас в еврокубках, нас бы там опять разгромили. Как и в последние несколько лет. Просто сейчас не играем там, поэтому никто не говорит, что уровень просел», — сказал экс-игрок сборной России.

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38 комментариев
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Ответ Groznyi2024
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Мы видели, как он выходил из группы
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Ответ Атомный Карась
Твое мнение основано только тем, что ты лично Зенит ненавидишь. Мышление первоклассника)))
Он вроде факты написал. Зенит постоянно в последние годы позорился в еврокубках, и с этим спорить глупо. Да и Локомотив со своими антирекордами отличился тоже по полной.
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Не мудрено, что Мостовому не смогли дозвониться из "Енисея", короткие гудки все время.
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не НАС бы разгромили, а исключительно только зенит (именно он позорил страну в еврокубках последние годы! и позорил бы дальше)...
+25
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Здесь царь точно прав. Российский футбол протух.
+9
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Ответ Вячеслав Припузов
О каком уровне российского футбола может идти речь, если такие специалисты без царя в голове, диплома и опыта работы тренера в своих рассуждениях всерьёз претендуют возглавить один из ведущих клубов РПЛ? Противостояние Гвардиолы и Мостового в еврокубках даже представить смешно 🤡
«Без царя в голове» — у нас на спортсе такой проблемы точно нет: царь в головах всех нас
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
зенит бы отлетал от брюгге дома 0:3
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Ага, как в последних сезонах до отстранения?)
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царь-правдоруб открыл всём глаза
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Ответ Quiet Dad
не только. прикинь, есть атомный флот, подводный флот, авиа флот, тьма танков и другой техники, миллиарды патронов, и куча снарядов, и это в любой момент времени
Не перестаю удивляться.... Когда гопник, используя оружие, отнимает у тебя кошелёк, то он бандит, а когда ты ставишь себя на место гопника, у которого оружие и сила, то ты прав потому что сильнее. Парадокс...
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Ответ Владимир Апилат
зато у вас есть ядерное оружие!
Есть....и что?))
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Ответ sdzrghx
Он вроде факты написал. Зенит постоянно в последние годы позорился в еврокубках, и с этим спорить глупо. Да и Локомотив со своими антирекордами отличился тоже по полной.
Не удивительно, у Локо в группах ЛЧ были Бавария, Атлетико, Ювентус. В ЛЕ Марсель, Лацио, Галатасарай (по уровню группа ЛЧ).
+6
-4
+2
О каком уровне российского футбола может идти речь, если такие специалисты без царя в голове, диплома и опыта работы тренера в своих рассуждениях всерьёз претендуют возглавить один из ведущих клубов РПЛ? Противостояние Гвардиолы и Мостового в еврокубках даже представить смешно 🤡
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Ответ Гоша Петров
Нас же постоянно громили именно поэтому Спартак и Зенит играли в 1/8 лиги Европы в последнем сезоне перед отстранением.
В какой этой 1/8 ЛЕ был гегемон?
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Не признать правоту Мостового в данном конкретном случае нельзя. Хорошо, что отстранили наши клубы не по спортивному принципу, хоть на это пока можно ссылаться. Так то и по спортивному принципу не место в еврокубках
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Царь по трезвяку базу выдал)
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Хм, даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время.
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Иногда и Мостовой бывает прав
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Ну я с ним согласен.
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Ответ Пердёж
Наполи не нужна была лига Европы они все силы отдавали в серию а
это тоже отговорки...и просто лирика ))))) ну откуда вы такие берётесь? ))
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Зато стало больше легов.
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Ответ Фут.Боль
Не удивительно, у Локо в группах ЛЧ были Бавария, Атлетико, Ювентус. В ЛЕ Марсель, Лацио, Галатасарай (по уровню группа ЛЧ).
а кого вы там ждали? :).. вышли в еврокубки, значит бейтесь со всеми, грубо говоря ‘костьми ложитесь’!.. а не отговорки кидайте. Кстати, тот же Спартак именно в этот период, когда позорились локо и зенит, в довольно серьезной группе занял первое место, обыграв дважды на тот момент лидера серии А (такое вряд ли вообще кто то повторит из наших клубов ближайшие лет сто!).. ранее Спартак тоже лажал в еврокубках, да, было такое…. но мы обсуждаем последние годы.. Вот тут позорились только зенит и локо.
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Ответ Alestern
не НАС бы разгромили, а исключительно только зенит (именно он позорил страну в еврокубках последние годы! и позорил бы дальше)...
Нас же постоянно громили именно поэтому Спартак и Зенит играли в 1/8 лиги Европы в последнем сезоне перед отстранением.
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Поэтому тебя и ждут тренером. Царь, спасай Россию!!1!
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Мостовой, похоже, зарабатывает только на интервью
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Владимирович,снимай уже "маску" клоуна,включай Царя и...не критикуй,а действуй.Сейчас козыри нужны на столе катрана,а не в рукаве.
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