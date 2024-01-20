Роналду о Globe Soccer Awards: «Горд выиграть три приза. Спасибо всем – персоналу, партнерам, фанатам, делающим меня лучше каждый день»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Globe Soccer Awards Футбол

Криштиану Роналду рад получить три приза на Globe Soccer Awards.

Роналду стал игроком года по версии фанатов, лучшим футболистом Ближнего Востока и лучшим бомбардиром 2023 года.

«Горжусь тем, что выиграл три приза 🏆. Большое спасибо всем – персоналу, партнерам и фанатам, которые делают меня лучше каждый день 🙏🏽», – написал 38-летний португальский форвард «Аль-Насра».

Чемпионат СА лучше Лиги 1, горд обойти Холанда почти в 39, хочет играть еще 10 лет: Роналду на связи

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76 комментариев
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Сами придумали награды, сами вручили себе и сами радуются на пару с Мендешем 😂😂 а потом ещё говорят, что это Месси Брежнев))

Ценность этих наград околонулевая
+87
-24
+63
Это реально фантастика. Если фанатская награда, скорее всего, уже была (хотя с учетом агентской премии Мендеша она все равно ангажирована), то "лучшего бомбардира" (без привязки к силе чемпионата, что для футбола имеет первостепенное значение) и "лучшего игрока Ближнего Востока", похоже, выдумали специально под Роналду. Он не может этого не понимать, но все равно радуется, какой же крайний нарциссизм...
+49
-12
+37
Ответ King_X
Тем не менее, результаты этой премии адекватней, чем The Best))
Получается, лучший игрок Реала в 21 веке и будущий капитан Реала ( Модрич и Вальверде) неадекватны, раз выбрали Месси:)
+20
-3
+17
А где новость про рекорд? До этого года Роналду получал максимум 2 награды от Globe Soccer Awards за один год, а тут сразу 3 награды выиграл. Что-то в 2023 году случилось, что заставило Роналду выписать себе сразу 3 премии.
+15
-3
+12
Если тебе агент подкинул цацку это называется не выиграть если что
+21
-12
+9
Ответ King_X
Тем не менее, результаты этой премии адекватней, чем The Best))
Серьезно? Чем адекватнее? Что не дали награду Месси? Где была адекватность, когда лучшим игроком 2011 года стал Роналду, а не Месси? Или в 2012, когда лучшим игроком стал Роналду, а не Месси или Иньеста? Или в 2018 году, когда лучшим стал Роналду, а не Модрич? Или в 2019, когда лучшим стал Роналду, а не Месси или Ван Дейк?
+9
-2
+7
Ответ Алекс Мелкумян
Мечта психолога, редко увидишь 40 летнего мужика с настолько раздолбанной кукухой
Ну про 40летнего ты загнул. Умом то он до сих пор 18летний юнец, жадный, завистливый, напыщенный, самовлюбленный, ЧСВ размером с вселенную. И это никак не связано с типа его «желанием играть» в отличие от остальных пенсов футбольных. Ему главное быть в центре внимания, мелькать в СМИ и прочее. Это Месси может сам афигеть от награды ФИФА недавней, тупо не приехав из-за тренировок, потому что понимает - бред. А инстадива бы уже пятками сверкала на эту церемонию.
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Ответ Антон Фалафель
Дружбан спецом подгоняет категории под него. Так можно брать призы до бесконечности.
так-то он Мендеша еще год назад уволил.
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Ответ Капибарбер
Сами придумали награды, сами вручили себе и сами радуются на пару с Мендешем 😂😂 а потом ещё говорят, что это Месси Брежнев)) Ценность этих наград околонулевая
😂😂😂😂гордится трофеями в саудовской аравии заработанные
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Ответ Cearvm
Это реально фантастика. Если фанатская награда, скорее всего, уже была (хотя с учетом агентской премии Мендеша она все равно ангажирована), то "лучшего бомбардира" (без привязки к силе чемпионата, что для футбола имеет первостепенное значение) и "лучшего игрока Ближнего Востока", похоже, выдумали специально под Роналду. Он не может этого не понимать, но все равно радуется, какой же крайний нарциссизм...
зато какие были красивые новости в медиа: "Рональду получил приз Диего Марадоны"
стоит признать пиар служба пустынного лучшая в мире
+7
-5
+2
Ха-ха, этот приз имени Мендеша не имеет ценности, без комментариев)
+6
-4
+2
Только вдумайтесь, Криштик игнорирует все церемонии ФИФА и Франц футбол, даже отказывается голосовать как капитан сборной, но церемонии Globe soccer awards он никогда не пропускает. Знаете, когда он начал игнорировать их? Когда Месси обошел его по ЗМ. Еще в 2019 в интервью Моргану он говорил, что мечтает выиграть 6 или 7 ЗМ и стать рекордсменом по этой награде, представьте, как у него полыхает от Месси и его наград)
+6
-4
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после завершения карьеры кто-то серьёзно будет помнить сколько у Рональду наград от Мендеша? а вот 8 ЗМ и 3 Зебеста Месси будут помнить всегда.
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Какое у него раздутое эго все-таки. Даже в таком уже давно не юном возрасте.
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Лучший футболист Ближнего Востока - это ЛФБВ получается, т.е. наполовину ЛГБТ, ну такое себе. Ну а футбольный приз по результатам голосования болельщиков - это совсем зашквар, это получается, если фанаты Тейлор Свифт, Дуэйна Джонсона и Бузовой голосовали бы всем Инстаграмом, то эти трое тоже стали бы где-то там лучшими футболистами ? Ну стыд же )
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Адам кадыров ( так надо запомнить, что так можно)
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Ответ AF007
Месси: Выиграет КА-24 и ЗМ-24 Выиграет ЧМ-26 и ЗМ-26 Выиграет МЛС, Кубок МЛС, североамериканскую ЛЧ, Клубный чемпионат мира Станет Верховным Правителем Галактики рыгалду: насерет в трусы на ЧЕ-24, ЧМ-26, ЧЕ-28, ЧМ-30 вылетит как пробка из альсра за слив всех турниров альхллюю с позором завершит карьеру и уедет жить в монастырь Скриньте
Неужели все Глоры Месси такие отбитые ?)))
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Ответ Cearvm
Это реально фантастика. Если фанатская награда, скорее всего, уже была (хотя с учетом агентской премии Мендеша она все равно ангажирована), то "лучшего бомбардира" (без привязки к силе чемпионата, что для футбола имеет первостепенное значение) и "лучшего игрока Ближнего Востока", похоже, выдумали специально под Роналду. Он не может этого не понимать, но все равно радуется, какой же крайний нарциссизм...
Он не радуется, он прекрасно понимает , что никто из людей понимающих в футболе не воспринимает эти награды всерьёз, просто обманывает своих подписчиков, в основном девушек, которые не особо интересуются и понимают в футболе😂😂
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Ответ AF007
Ничего. Но он бездарь, и в футбол играет хреново. То же самое могу сказать про Левандовски, Хохланда, Коллера, Дзюбу, Погребняка и всех остальных замыкальщиков. Паразиты, не стоящие и дырявого носка тех, кто действительно делает игру - технарей и плеймейкеров
Хави, Иньеста, Неймар, Снейдер и другие "технари и плеймейкеры", "действительно делавшие игру", но кинутые на ЗМ из-за не стоящего дырявого носка замыкальщика Месси, с вами полностью согласны. Это бездарь настолько хреново играл в футбол в 2023м, что теперь над его наградами все смеются
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Ответ Pushka Zotova
После честно заработанного "Зе Бест-23" Месси от ФИФА вообще не смотрится, да?)
Норм решение
Месси действительно лучший футболист мира
Пропадающий в полуфиналах и финале ЛЧ игрок не получил награду и это круто
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Ответ Cearvm
Это реально фантастика. Если фанатская награда, скорее всего, уже была (хотя с учетом агентской премии Мендеша она все равно ангажирована), то "лучшего бомбардира" (без привязки к силе чемпионата, что для футбола имеет первостепенное значение) и "лучшего игрока Ближнего Востока", похоже, выдумали специально под Роналду. Он не может этого не понимать, но все равно радуется, какой же крайний нарциссизм...
Именно потому в споре за Золотую бутсу есть коэффициент. Для Саудии думаю он был бы около 5😃 хотя Криш же объявил что они уже сильнее Лиги 1😃
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Ответ Melissa Parker
Если только ради статы награду вручать то она была бы у Чиро Иммобиле и Кейна
Вы реально уникум) Первый раз вижу такое быстрое переобувание, буквально в прыжке)
Всего лишь три коммента и 10 минут времени назад вы с удовольствием писали про "стату", перечисляя "8 зм, 3 зе бест" и так далее со всеми портсигарами золотыми и прочим...
А теперь вы вдруг противник статистики) Это связанно с тем, что стата Месси за карьеру похвальна, а за 2023 стремится у нулю? И вам приходится изображать флюгер? Как и большиеству привыкших похваляться статистикой своего кумира мессифанов?
Носите тапочки) Всей сектой) Удобней переобуваться будет
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Ответ Pushka Zotova
Вы реально уникум) Первый раз вижу такое быстрое переобувание, буквально в прыжке) Всего лишь три коммента и 10 минут времени назад вы с удовольствием писали про "стату", перечисляя "8 зм, 3 зе бест" и так далее со всеми портсигарами золотыми и прочим... А теперь вы вдруг противник статистики) Это связанно с тем, что стата Месси за карьеру похвальна, а за 2023 стремится у нулю? И вам приходится изображать флюгер? Как и большиеству привыкших похваляться статистикой своего кумира мессифанов? Носите тапочки) Всей сектой) Удобней переобуваться будет
Никакой статы не было
Что-то путаете
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Ответ Melissa Parker
Никакой статы не было Что-то путаете
А вы перемотайте на своё "8 зм, 3 зебест". Или может вам ссылочку на определение статистики скинуть?)
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Ответ Любезный Коссутий
зато лучший в ЛЧ - вишь, как получилось. каждому свое: Месии лучший на ЧМ, Роналду - в ЛЧ
Но как быть с тем, что Месси в ЛЧ минимум второй, а криштик на ЧМ последний? И ЧМ в 100 раз важнее ЛЧ для всеобщего признания. Не я это придумал, и не подсосам замыкателя это менять
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Ответ AF007
Но как быть с тем, что Месси в ЛЧ минимум второй, а криштик на ЧМ последний? И ЧМ в 100 раз важнее ЛЧ для всеобщего признания. Не я это придумал, и не подсосам замыкателя это менять
Месси в ЛЧ второй, пока дело Негейры не закрыто. гипотетические шансы, что Барсу лишат трофеев (в том числе и в ЛЧ) вполне себе вероятны.

что касается ЧМ, так порты никогда на нем фаворитами не числились, в отличие от той же Аргентины, наряду с Германией и Бразилией, от которых ждали побед на каждом Мундиале.

предъявлять Кришти (и Португалии) за не самые лучшие результаты на ЧМ, это все равно что предъявлять Хааланду, что он никогда в своей карьере не выиграет Евро

при этом, сейчас - я так считаю - у Португалии наилучшая сборная за долгое время, и они одни из претендентов на Евро, наряду с Францией и Англией.
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Ответ Любезный Коссутий
Месси в ЛЧ второй, пока дело Негейры не закрыто. гипотетические шансы, что Барсу лишат трофеев (в том числе и в ЛЧ) вполне себе вероятны. что касается ЧМ, так порты никогда на нем фаворитами не числились, в отличие от той же Аргентины, наряду с Германией и Бразилией, от которых ждали побед на каждом Мундиале. предъявлять Кришти (и Португалии) за не самые лучшие результаты на ЧМ, это все равно что предъявлять Хааланду, что он никогда в своей карьере не выиграет Евро при этом, сейчас - я так считаю - у Португалии наилучшая сборная за долгое время, и они одни из претендентов на Евро, наряду с Францией и Англией.
>гипотетические шансы
>вполне вероятны

Иди проспись, потом еще поговорим
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Ответ yrok77
ты живёшь на спортсе в ожидании новостей о Криштиану? 🤔🤣
коштратиану мне не интересен
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Ответ Капибарбер
зато какие были красивые новости в медиа: "Рональду получил приз Диего Марадоны" стоит признать пиар служба пустынного лучшая в мире
ты живёшь на спортсе в ожидании новостей о Криштиану? 🤔🤣
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Ответ Алекс Мелкумян
Мечта психолога, редко увидишь 40 летнего мужика с настолько раздолбанной кукухой
И не только кукухой )
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