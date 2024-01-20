Роналду о Globe Soccer Awards: «Горд выиграть три приза. Спасибо всем – персоналу, партнерам, фанатам, делающим меня лучше каждый день»

Криштиану Роналду рад получить три приза на Globe Soccer Awards.

Роналду стал игроком года по версии фанатов, лучшим футболистом Ближнего Востока и лучшим бомбардиром 2023 года.

«Горжусь тем, что выиграл три приза 🏆. Большое спасибо всем – персоналу, партнерам и фанатам, которые делают меня лучше каждый день 🙏🏽», – написал 38-летний португальский форвард « ».

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