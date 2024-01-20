Роналду о Globe Soccer Awards: «Горд выиграть три приза. Спасибо всем – персоналу, партнерам, фанатам, делающим меня лучше каждый день»
Криштиану Роналду рад получить три приза на Globe Soccer Awards.
Роналду стал игроком года по версии фанатов, лучшим футболистом Ближнего Востока и лучшим бомбардиром 2023 года.
«Горжусь тем, что выиграл три приза 🏆. Большое спасибо всем – персоналу, партнерам и фанатам, которые делают меня лучше каждый день 🙏🏽», – написал 38-летний португальский форвард «Аль-Насра».
Чемпионат СА лучше Лиги 1, горд обойти Холанда почти в 39, хочет играть еще 10 лет: Роналду на связи
Ценность этих наград околонулевая
стоит признать пиар служба пустынного лучшая в мире
Месси действительно лучший футболист мира
Пропадающий в полуфиналах и финале ЛЧ игрок не получил награду и это круто
Всего лишь три коммента и 10 минут времени назад вы с удовольствием писали про "стату", перечисляя "8 зм, 3 зе бест" и так далее со всеми портсигарами золотыми и прочим...
А теперь вы вдруг противник статистики) Это связанно с тем, что стата Месси за карьеру похвальна, а за 2023 стремится у нулю? И вам приходится изображать флюгер? Как и большиеству привыкших похваляться статистикой своего кумира мессифанов?
Носите тапочки) Всей сектой) Удобней переобуваться будет
Что-то путаете
что касается ЧМ, так порты никогда на нем фаворитами не числились, в отличие от той же Аргентины, наряду с Германией и Бразилией, от которых ждали побед на каждом Мундиале.
предъявлять Кришти (и Португалии) за не самые лучшие результаты на ЧМ, это все равно что предъявлять Хааланду, что он никогда в своей карьере не выиграет Евро
при этом, сейчас - я так считаю - у Португалии наилучшая сборная за долгое время, и они одни из претендентов на Евро, наряду с Францией и Англией.
>вполне вероятны
Иди проспись, потом еще поговорим