Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии уже лучше французской. Во Франции 2-3 хорошие команды, у нас конкуренция выше»

Криштиану Роналду считает, что саудовская лига уже превосходит французскую.

«Если честно, я не думаю, что лига Саудовской Аравии хуже лиги Франции на данный момент. Во Франции 2-3 команды хорошего уровня, в Саудовской Аравии конкуренция выше.

Люди могут говорить что угодно, но я тут уже год и знаю, о чем говорю. И я думаю, что прямо сейчас мы лучше французской лиги. И мы все еще растем», – отметил форвард « ».