Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии уже лучше французской. Во Франции 2-3 хорошие команды, у нас конкуренция выше»
Криштиану Роналду считает, что саудовская лига уже превосходит французскую.
«Если честно, я не думаю, что лига Саудовской Аравии хуже лиги Франции на данный момент. Во Франции 2-3 команды хорошего уровня, в Саудовской Аравии конкуренция выше.
Люди могут говорить что угодно, но я тут уже год и знаю, о чем говорю. И я думаю, что прямо сейчас мы лучше французской лиги. И мы все еще растем», – отметил форвард «Аль-Насра».
Я что-то не помню выпады Месси в адрес Рональду, а вот сам Рональду постоянно этим занимается, понимает, что в памяти останется навсегда вторым после Месси, вот и пытается как то задеть Лео, даже не осознавая этого..
Очень печально, что некогда хорошие футболисты заканчивают вот так..
Французская лига в целом недооценена, оттуда выходит огромное число топарей. От французов до африканцев, и арабов, кстати, хотя сейчас уже не отличишь их всех.
Все эти маленькие бычки кажутся ноунеймами, а завтра уже звезды мирового футбола и сборная на 3 состава.
в Италии не 2-3 команды хорошего уровня, а стабильно не меньше 6
Во Франции много лет отыграл?
То что Аль-Наср уже второй сезон на первое место даже забраться не может с новыми рекордами Роналду- больше не о конкуренции говорит, а об низком уровне как раз таки.