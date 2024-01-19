Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии уже лучше французской. Во Франции 2-3 хорошие команды, у нас конкуренция выше»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду считает, что саудовская лига уже превосходит французскую.

«Если честно, я не думаю, что лига Саудовской Аравии хуже лиги Франции на данный момент. Во Франции 2-3 команды хорошего уровня, в Саудовской Аравии конкуренция выше.

Люди могут говорить что угодно, но я тут уже год и знаю, о чем говорю. И я думаю, что прямо сейчас мы лучше французской лиги. И мы все еще растем», – отметил форвард «Аль-Насра».

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58 комментариев
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по его логике получается когда он переходил в Юве, то Сериа А была где то на дне, ведь там лет 7 чемпионом был Юве и не было конкуренции))
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-7
+54
Когда Аль-Наср играет с середняком Испании в лице Сельты и проигрывает 0:5, а потом еще и проигрывает Бенфике 1:4 - это уж точно показатель что «лига Саудовской Аравии не хуже лиги Франции» )))
+58
-4
+54
Как Аль-Насра сыграла с Сельтой?:)
+46
-10
+36
Как он может сравнивать если если он там не играл? Зачем адекватному человеку говорить подобные вещи? Кого своим дилетантским мнением он хотел задеть? Попахивает большущими комплексами и бедой с черепком...
Я что-то не помню выпады Месси в адрес Рональду, а вот сам Рональду постоянно этим занимается, понимает, что в памяти останется навсегда вторым после Месси, вот и пытается как то задеть Лео, даже не осознавая этого..
Очень печально, что некогда хорошие футболисты заканчивают вот так..
+39
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+30
Я тут год, а во Франции ноль, но я знаю, о чём говорю
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+21
Больной человек. Условный Клермон просто разорвал бы этот чемпионат)
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-5
+18
Ответ Капибарбер
Как он может сравнивать если если он там не играл? Зачем адекватному человеку говорить подобные вещи? Кого своим дилетантским мнением он хотел задеть? Попахивает большущими комплексами и бедой с черепком... Я что-то не помню выпады Месси в адрес Рональду, а вот сам Рональду постоянно этим занимается, понимает, что в памяти останется навсегда вторым после Месси, вот и пытается как то задеть Лео, даже не осознавая этого.. Очень печально, что некогда хорошие футболисты заканчивают вот так..
Никаким вторым Роналду не останется. Месси в одном дивизионе с Марадоной и Пеле. Роналду вместе со следующей десяткой.
+23
-10
+13
Да у роналду давно фляга свистанула, он же вообще отбит давно от реальности, чкловек психически болен просто, это никакими цацками и деньгами не компенсируешь, ну последний гвоздь там был вбит после ЧМ 2022го, на самом деле все очень печально у этого пациента:))
+20
-7
+13
Ответ Карен Григорян
Погорячился конечно. В топ-10 еще вполне, но у французов много крепких середняков. С другой стороны, а что ему сказать, что чемп еле десятку замыкает, так его халаты не поймут, особенно за те деньги, что они ему платят.
Какую десятку? Она даже в 30 не входит. То что в атаку пришло 1.5 пенсионера на 4 команды не делает лигу более топой. У остальных 12 команд всё ещё состав состоит из местных днарей. А у топов состав лишь наполовину из легионеров состоит, и то большинству за 30.
+17
-5
+12
Как перестать орать🤣
+13
-1
+12
Ответ Карен Григорян
Погорячился конечно. В топ-10 еще вполне, но у французов много крепких середняков. С другой стороны, а что ему сказать, что чемп еле десятку замыкает, так его халаты не поймут, особенно за те деньги, что они ему платят.
Ему по контракту положено подобным маркетингом заниматься, открывая двери саудитам в светский мир. Вопреки распрастраненному мнению, саудиты далеко не идиоты платить 200 лямов за голы в пустынной лиге. Для другой функции подписывали португальца, одна из которых, нести подобную чушь в которую сам не верит.
+10
-2
+8
Уверен, практически любая французская команда чисто физикой задавит старых звездных пешеходов и арабов.

Французская лига в целом недооценена, оттуда выходит огромное число топарей. От французов до африканцев, и арабов, кстати, хотя сейчас уже не отличишь их всех.
Все эти маленькие бычки кажутся ноунеймами, а завтра уже звезды мирового футбола и сборная на 3 состава.
+10
-2
+8
АХАХАХАХАХАХАХАХКХАХАХА
+9
-2
+7
я заходил на все зарубежные сайты, чтобы проверить рейтинг лиги Пустыни, и как оказалось, она не входит даже в десятку, и везде стоит даже ниже чем МЛС :-D то что Бенз с Неймаром приехали чилить за бабки, не означает что лига стала хоть на грамм сильнее :-D ну насмешил :-D
+7
0
+7
Что за пренебрежение к французскому чемпионату? Напомнить как тот же Лион выкидывал его команды из ЛЧ?
+7
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+5
За это тебе и платят)))
+6
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+5
Ответ Экочёрт 4000
глупость они играли против "Сельты" с "Бенфикой" не нынешним составом против "Сельты" были нули, потом удаление, потом заменили Рона с Брозовичем, остались одни местные, тут "Сельта" и накидала
ты на полном серьезе смотрел товарищеский матч Сельты и Аль Нассра? это на скольок надо быть фанатиком?
+9
-4
+5
через месяца 3 будут лучше АПЛ. ну а там уж и до ФНЛ рукой подать
+4
0
+4
Ему надо поменять таблетки..
+5
-1
+4
"Если честно, я не думаю". Признание
+5
-1
+4
в какой то степени даже жалко его
+8
-4
+4
Фляга конкретно свистеть начала и гламурного деда. Прям как у Киркорова
+5
-2
+3
Ответ Капибарбер
по его логике получается когда он переходил в Юве, то Сериа А была где то на дне, ведь там лет 7 чемпионом был Юве и не было конкуренции))
>Во Франции 2-3 команды хорошего уровня

в Италии не 2-3 команды хорошего уровня, а стабильно не меньше 6
+7
-4
+3
"Я тут год и знаю, о чем говорю" .
Во Франции много лет отыграл?
То что Аль-Наср уже второй сезон на первое место даже забраться не может с новыми рекордами Роналду- больше не о конкуренции говорит, а об низком уровне как раз таки.
+3
0
+3
пхаххахахахаха
+3
-1
+2
Это из серии: мы по экономике обогнали ФРГ, скоро Японию, через 2 года.
+5
-3
+2
Не, ну понятно, у человека многомиллионный контракт с саудовской лигой. Надо отрабатывать…):
+2
-1
+1
Ответ Капибарбер
Как он может сравнивать если если он там не играл? Зачем адекватному человеку говорить подобные вещи? Кого своим дилетантским мнением он хотел задеть? Попахивает большущими комплексами и бедой с черепком... Я что-то не помню выпады Месси в адрес Рональду, а вот сам Рональду постоянно этим занимается, понимает, что в памяти останется навсегда вторым после Месси, вот и пытается как то задеть Лео, даже не осознавая этого.. Очень печально, что некогда хорошие футболисты заканчивают вот так..
чел, он этими лозунгами отрабатывает 200 млн евро, а ты сидишь на диване и не можешь этого понять
+2
-1
+1
Видел я этот Аль-Наср. Во Франции где-то в середине был.
+2
-1
+1
Месси лучше Роналду
+4
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