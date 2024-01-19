Роналду о лиге Саудовской Аравии: «Будем в топ-3 или топ-4 в мире. Я еще год назад сказал, что футбол меняется»

Криштиану Роналду рассказал о причинах перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

«Я подумал, что для меня это будет хороший шаг. Почему не дать другим странам шанс изменить свой менталитет, используя мой футбол, мою страсть? Я способен на это.

Я не хочу показаться высокомерным, но я говорил еще год назад, что вещи меняются, меняются мир, футбол, правила – все меняется.

И я думаю, что сделал хороший шаг. Я счастлив. Многие игроки сюда переезжают, как и тренеры, директора и даже диетологи.

Саудовская лига сейчас в процессе [развития], и он займет время, но шаг за шагом выйдет на самый высокий уровень.

Я верю в то, что эта лига попадет в топ-3 или топ-4 мира – шаг за шагом», – сказал форвард « ».

Я смотрел лигу Саудовской Аравии все праздники и вот что понял