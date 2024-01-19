Роналду о лиге Саудовской Аравии: «Будем в топ-3 или топ-4 в мире. Я еще год назад сказал, что футбол меняется»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал о причинах перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

«Я подумал, что для меня это будет хороший шаг. Почему не дать другим странам шанс изменить свой менталитет, используя мой футбол, мою страсть? Я способен на это.

Я не хочу показаться высокомерным, но я говорил еще год назад, что вещи меняются, меняются мир, футбол, правила – все меняется.

И я думаю, что сделал хороший шаг. Я счастлив. Многие игроки сюда переезжают, как и тренеры, директора и даже диетологи.

Саудовская лига сейчас в процессе [развития], и он займет время, но шаг за шагом выйдет на самый высокий уровень.

Я верю в то, что эта лига попадет в топ-3 или топ-4 мира – шаг за шагом», – сказал форвард «Аль-Насра».

Я смотрел лигу Саудовской Аравии все праздники и вот что понял

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62 комментария
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мне кажется фрукт переспел уже на саудовском солнце. Ещё пару сезонов он заявит, что вышли на уровень АПЛ
+75
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+64
Ответ StHappyOne
Все они говорят это, пока платят. В первый день окончания контракта Рони начнет хвалить новую кормушку
Благодаря голам в этой лиге он будет лучшим бомбардиром в истории. Вряд ли он когда-то станет обесценивать свои достижения))
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+20
Плюшевого верблюда в подарок этому господину!
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-2
+17
Ответ Бацька
мне кажется фрукт переспел уже на саудовском солнце. Ещё пару сезонов он заявит, что вышли на уровень АПЛ
он уже заявил, что верблюд-лига круче Лиги 1, можете себе представить? 😂😂
+17
-6
+11
Догоняют Китайскую Суперлигу
+12
-2
+10
Никогда эта лига не будет и близко стоять с уровнем европейского футбола. Даже чемпионат Норвегии интереснее, чем они. Просто ваши Аль, Иль, Халь, Баль никто не знает, не отличает, истории 0, и разбираться не будет
+13
-6
+7
идиот останется идиотом вне зависимости от того, сколько раз он добьётся успехов.
+15
-9
+6
Все они говорят это, пока платят. В первый день окончания контракта Рони начнет хвалить новую кормушку
+8
-3
+5
Ответ Andrey Andreev
Ах-ха-ха, это он говорит в тот момент, когда люди сбегают от вас в голландский чемпионат, при этом в клуб, уже вылетевший из еврокубков)
люди (один людь)
+5
0
+5
Ответ Evgen_Hazard
Никогда эта лига не будет и близко стоять с уровнем европейского футбола. Даже чемпионат Норвегии интереснее, чем они. Просто ваши Аль, Иль, Халь, Баль никто не знает, не отличает, истории 0, и разбираться не будет
вот вот, и МанСити с ПСЖ никакие деньги шейхов не помогут и в финал ЛЧ попасть... и популярными никогда не будут, никто к ним не будет приходить!!!11
+7
-3
+4
Проснись, Рон, ты серишь😆🤦🏻‍♂️
+4
0
+4
ягр в 2008 тоже говорил подобное ) за бабки че токо не скажешь
+4
0
+4
Ловите наркомана!
+3
0
+3
И тут Остапа понесло...
+3
0
+3
Ах-ха-ха, это он говорит в тот момент, когда люди сбегают от вас в голландский чемпионат, при этом в клуб, уже вылетевший из еврокубков)
+4
-1
+3
Роналду красавчик несёт пургу и чихать на всех.
+2
0
+2
Ответ StHappyOne
Все они говорят это, пока платят. В первый день окончания контракта Рони начнет хвалить новую кормушку
Более того, абсолютно уверен что подобные заявления в этом самом контракте подробно прописаны.
+2
0
+2
Ответ Andrey Andreev
Ах-ха-ха, это он говорит в тот момент, когда люди сбегают от вас в голландский чемпионат, при этом в клуб, уже вылетевший из еврокубков)
Аякс в лиге конференций будет играть весной
+2
0
+2
я конечно фанат Роналду, но деду больше не наливать
+2
-1
+1
Ответ Фут.Боль
Оттуда уже на выход многие собрались.
"Многие" это пару человек из 3-4 десятков?)
+1
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Бе ды
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Ответ S1rAlex
Ну, топ-3 это он конечно дал маху. Но если продолжат так звезд переманивать, то в топ-5 точно будут. С другой стороны, а как сравнить лиги из Азии и Европы?
Оттуда уже на выход многие собрались.
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Так любой нападающий из чемпионата Зимбабве заявлять может. Пока за ТОП 30-40 надо бороться.
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Не будете
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Ответ DNMA
Бе ды
БЕсеДЫ С БАтюШКОЙ
+1
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+1
"Будем в топ-3 или топ-4 в мире. " , подумал и добавил: "В арабском"
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ага, Хендерсон и Бензема уже уезжают, лига уже сдувается, какой топ-4 ??? Рони, имей совесть
+1
0
+1
скоро "матч века" Аль-Наср против Интер Майами, два сильнейших клуба планеты по версии 15-летних детей со спортс.ру
+2
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А как же ФНЛ?
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Снова понесло Роньку.
Раз в год стабильно отжигает в прессе.
+1
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