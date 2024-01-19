Криштиану Роналду: «Я все еще могу забивать, помогать команде. Конечно, скоро я закончу. Лет через 10»

Криштиану Роналду поделился планами на будущее.

– Сколько еще вы сможете поддерживать такой уровень?

– Я не знаю. Я живу сегодняшним днем, моментом. Сейчас момент хороший, я хорошо себя чувствую и все еще способен забивать голы, помогать своей команде, помогать своей сборной. Так что я буду продолжать играть.

Я не знаю, в какой момент закончу, если честно. Конечно, это произойдет скоро. Лет через десять. Шучу, – смеясь сказал 38-летний форвард « » и сборной .