Криштиану Роналду: «Я все еще могу забивать, помогать команде. Конечно, скоро я закончу. Лет через 10»
Криштиану Роналду поделился планами на будущее.
– Сколько еще вы сможете поддерживать такой уровень?
– Я не знаю. Я живу сегодняшним днем, моментом. Сейчас момент хороший, я хорошо себя чувствую и все еще способен забивать голы, помогать своей команде, помогать своей сборной. Так что я буду продолжать играть.
Я не знаю, в какой момент закончу, если честно. Конечно, это произойдет скоро. Лет через десять. Шучу, – смеясь сказал 38-летний форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.
Когда говорят Месси - сразу вспоминаю липовые пенальти на ЧМ и подаренные награды.