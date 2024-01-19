Криштиану Роналду: «Я все еще могу забивать, помогать команде. Конечно, скоро я закончу. Лет через 10»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду поделился планами на будущее.

– Сколько еще вы сможете поддерживать такой уровень?

– Я не знаю. Я живу сегодняшним днем, моментом. Сейчас момент хороший, я хорошо себя чувствую и все еще способен забивать голы, помогать своей команде, помогать своей сборной. Так что я буду продолжать играть.

Я не знаю, в какой момент закончу, если честно. Конечно, это произойдет скоро. Лет через десять. Шучу, – смеясь сказал 38-летний форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.

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40 комментариев
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Шучу. через 9
+29
-1
+28
Напомнило старый видос: продаю бананы, людей. шучу, не бананы)
+25
-3
+22
Реально будет заканчивать в чемпионате Монголии.
+15
-10
+5
Ответ Антон Фалафель
Реально будет заканчивать в чемпионате Монголии.
" Чемпионат Манголии входит в топ-3 мира и уже сильнее Лиги-1 и Бундеслиги",- Криштиану через 10 лет
+15
-10
+5
Ответ Гномович!
Когда говорят Роналду - сразу вспоминаю ЛЧ и голы. Когда говорят Месси - сразу вспоминаю липовые пенальти на ЧМ и подаренные награды.
когда говорят Рональду сразу вспоминаю 200 пенальти в карьере
+12
-8
+4
Ответ Машина Мощная
пора бы уже ЧМ выиграть в таком случае, чтобы были все трофеи. хотя нет, Олимпийским Чемпионом уже не станет увы..
Да и кому нужна эта Олимпиада, кроме солнцеликого.
+7
-3
+4
Ответ Антон Фалафель
Реально будет заканчивать в чемпионате Монголии.
в самый конец карьеры во третьем дивизионе чемпионата Тайваня подерется с соперником команды и закончит саой последний матч в карьере, удалившись с поля
+6
-3
+3
все-таки Кришти выступит на ЧМ2034 в Аравии. я так и думал
+3
0
+3
Ответ Иван Есев
Да и кому нужна эта Олимпиада, кроме солнцеликого.
а я то думал что золотая медаль на Олимпийских играх это достижение для любого спортсмена...а оно вон оно чё :-D
+5
-2
+3
Месси: « я закончу через 20 лет, когда у меня будет 29 левых зм»
+7
-4
+3
Когда говорят Роналду - сразу вспоминаю ЛЧ и голы.
Когда говорят Месси - сразу вспоминаю липовые пенальти на ЧМ и подаренные награды.
+14
-12
+2
Ответ Капибарбер
когда говорят Рональду сразу вспоминаю 200 пенальти в карьере
а я вспоминаю позорный пенальти Реалу, который после нарушения на Мбаппе полез бить Месси и не забил... и дальше прошел Реал...🤬
+3
-1
+2
Хейтеры такого не выдержат😅
+11
-10
+1
Это Месси решит - когда ты закончишь.. Он владеет твоим эгоизмом... Месси - твой хозяин.. Даже улыбаясь с плаката .. Хе..
+1
0
+1
суряев, тебя сунцова покусала? Или это один человек? В каком ПТУ вас учили писать цитату, но своими словами? Сплошное позорище.
+1
0
+1
Барсохомячки норм отрываются за предыдущее эль-деклассико))
+2
-1
+1
Удачи!
+1
0
+1
Сейчас я пошучу. Шучу, не пошучу
+1
0
+1
Лучший игрок XXI века
+6
-5
+1
Криштиану в 49: я еще лет 8 поиграю
+1
0
+1
Жаль сборную португалии
+8
-7
+1
Ответ Машина Мощная
пора бы уже ЧМ выиграть в таком случае, чтобы были все трофеи. хотя нет, Олимпийским Чемпионом уже не станет увы..
если я правильно помню,то там могут играть 3 игрока старше 21
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Ответ Remedy
Илюха, понятно, что ты барсоглор) Но что мешает другим футболистам забивать столько же голов в своих лигах?
Читать умеешь? Где я сказал, что он делает это плохо? Его цель - забить как можно больше, это он и делает. Зачем прикрываться заботой о команде? Забыл его поведение на ЧМ, в МЮ, Юве?
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Ответ Rumov
Много еще осталось выиграть. Ну хотя бы 1(один) Чемпионат Мира. ОИ 1(один) раз. Пока в битве с шампунем, шампунь впереди. Жаль, хороший игрок. Но и шампунь классный. Не загнивай ты там у верблюдов. Нечего там ловить, кроме денег. 10+ лет еще впереди...
Еще можно хотя бы один раз стать лучшим игроком на ЧМ или Евро, а то за 20 лет 0 таких наград)
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Ответ Илья Мурашов
Уже 3 года, как не помогает командам. 0 трофеев. Чего врет? Скажи прямо - набиваю статистику, хочу забить 1000 голов и всё.
Илюха, понятно, что ты барсоглор) Но что мешает другим футболистам забивать столько же голов в своих лигах?
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Шучу. через 9
Вспомнил про людей и бананы😂😂😂😂😂😂
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Крижтиану роналду- я все ещё могу добивать, замыкать
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Много еще осталось выиграть. Ну хотя бы 1(один) Чемпионат Мира. ОИ 1(один) раз. Пока в битве с шампунем, шампунь впереди. Жаль, хороший игрок. Но и шампунь классный. Не загнивай ты там у верблюдов. Нечего там ловить, кроме денег. 10+ лет еще впереди...
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Не в обиду, но Роналду выиграл в трёх номинациях в Globe soccer award 😂
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Готовим комменты типа :" И это в 48 лет".
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