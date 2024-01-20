Умяров о неприличном жесте Медведева про «Спартак»: «Никаких эмоций – неприятно, но не больше. Если у них такой метод общения, их право»

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров оценил жест босса «Зенита» Александра Медведева.

Председатель правления «Зенита» показал полузащитнику неприличный жест, говоря о « ».

Менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт. Фрагмент был в ролике, опубликованном на YouTube-канале « ». Впоследствии клуб удалил видео, хотя сам Медведев сказал, что оскорбительного подтекста в жесте не было.

«Что касается первой игры с « », у нас почти всегда нет времени на раскачку. Когда проходишь такие длинные сборы, изначально готовишься как минимум к одному сопернику. Сейчас это чуть ответственнее, это «Зенит», это принципиально. Не скажу, что что-то сильно поменяется в плане нашей головы и настроя.

Думаю, что и без видео с Медведевым стимул на матчи с «Зенитом» безоговорочный. Никаких эмоций не вызвало видео. Понятно, неприятно, но не больше.

Что касается жеста , мы же не знаем. Это их общение. Просто кусочек видео попался. Не знаю, удалили или нет. Если удалили, значит, поняли свою ошибку. Если у них такой метод общения, их право», – сказал .

Как вам жест Медведева про «Спартак»? «Зенит» даже удалил видео