Умяров о неприличном жесте Медведева про «Спартак»: «Никаких эмоций – неприятно, но не больше. Если у них такой метод общения, их право»
Хавбек «Спартака» Наиль Умяров оценил жест босса «Зенита» Александра Медведева.
Председатель правления «Зенита» показал полузащитнику Клаудиньо неприличный жест, говоря о «Спартаке».
Менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт. Фрагмент был в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Зенита». Впоследствии клуб удалил видео, хотя сам Медведев сказал, что оскорбительного подтекста в жесте не было.
«Что касается первой игры с «Зенитом», у нас почти всегда нет времени на раскачку. Когда проходишь такие длинные сборы, изначально готовишься как минимум к одному сопернику. Сейчас это чуть ответственнее, это «Зенит», это принципиально. Не скажу, что что-то сильно поменяется в плане нашей головы и настроя.
Думаю, что и без видео с Медведевым стимул на матчи с «Зенитом» безоговорочный. Никаких эмоций не вызвало видео. Понятно, неприятно, но не больше.
Что касается жеста Медведева, мы же не знаем. Это их общение. Просто кусочек видео попался. Не знаю, удалили или нет. Если удалили, значит, поняли свою ошибку. Если у них такой метод общения, их право», – сказал Умяров.
Как вам жест Медведева про «Спартак»? «Зенит» даже удалил видео
Во-первых, говорит на прекрасном языке, чистом, без сорных словечек, сленга и грубых выражений, но и без лишних заумных терминов, которые обожают современные "эксперты". Говорит именно о футболе, о самой игре, футболистах, одновременно и конкретно, и почти философски обобщая. Говорит очень уважительно и о игроках прошлого, и о современности. Рассудителен, спокоен, мудр.
А сегодня обсуждается без конца, кто какой жест кому показал. По руке похлопал, за мошонку схватился, пальчик показал. За 25 лет деградировали до младшей группы детского сада.
Спартачовские фанатики других словосочетаний больше не знают, они способны только выучить эти два слова, больше видимо не надо.
Ну а по смыслу вопросов нет 🤝
Т.к. нет и смысла, собственно.