Умяров о неприличном жесте Медведева про «Спартак»: «Никаких эмоций – неприятно, но не больше. Если у них такой метод общения, их право»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Чемпионат.com Наиль Умяров Футбол

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров оценил жест босса «Зенита» Александра Медведева.

Председатель правления «Зенита» показал полузащитнику Клаудиньо неприличный жест, говоря о «Спартаке».

Менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт. Фрагмент был в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Зенита». Впоследствии клуб удалил видео, хотя сам Медведев сказал, что оскорбительного подтекста в жесте не было. 

«Что касается первой игры с «Зенитом», у нас почти всегда нет времени на раскачку. Когда проходишь такие длинные сборы, изначально готовишься как минимум к одному сопернику. Сейчас это чуть ответственнее, это «Зенит», это принципиально. Не скажу, что что-то сильно поменяется в плане нашей головы и настроя.

Думаю, что и без видео с Медведевым стимул на матчи с «Зенитом» безоговорочный. Никаких эмоций не вызвало видео. Понятно, неприятно, но не больше.

Что касается жеста Медведева, мы же не знаем. Это их общение. Просто кусочек видео попался. Не знаю, удалили или нет. Если удалили, значит, поняли свою ошибку. Если у них такой метод общения, их право», – сказал Умяров.

Как вам жест Медведева про «Спартак»? «Зенит» даже удалил видео

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43 комментария
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Медведев никогда особым умом не отличался. Подтверждая это своими высказываниями
+55
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+49
Хороший ответ.
+29
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Недавно посмотрел интервью Лобановского для Футбольного клуба в 1997 году.
Во-первых, говорит на прекрасном языке, чистом, без сорных словечек, сленга и грубых выражений, но и без лишних заумных терминов, которые обожают современные "эксперты". Говорит именно о футболе, о самой игре, футболистах, одновременно и конкретно, и почти философски обобщая. Говорит очень уважительно и о игроках прошлого, и о современности. Рассудителен, спокоен, мудр.
А сегодня обсуждается без конца, кто какой жест кому показал. По руке похлопал, за мошонку схватился, пальчик показал. За 25 лет деградировали до младшей группы детского сада.
+11
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+9
Ответ Кирилл Устинов
Ох уж эта снисходительность середняков к чемпионам...
ох уж эта внимательность к словам середников!
+19
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+8
В каждой новости про этот "жест" спортсу приходится разжевывать в чём же неприличность жеста и что он обозначает "по всей видимости, половой акт" ))
+9
-3
+6
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Лешка Терминатор бегает по всем зенитовским веткам и уверяет всех, что в СПб у всех провинциальные комплексы и для Лешки Зенит не является принципиальным соперником xDD в дни совершенно непринципиальных матчей с Зенитом, Лешка ускоряет свою деятельность примерно в 5 раз xDD
+11
-5
+6
Разве могут наше РПЛ против Питера пойти...всех поснимают.Этот жест все знают ,что означает.Это не Соболева дисквалифицировать за жест.Конечно неприятного видеть как Медведев такое показывает и ещё об испорченности других заявляет.
+12
-9
+3
Ответ petgusev917@gmail.com
Ну зенит чуть получше середняков, за счёт бразильского состава.Зачем своих принижаешь?
Какая милая и нелепая попытка перевести стрелки 😄 Четко в стиле тушинского середняка 😌
+7
-4
+3
Ответ nz314921@gmail.com
ох уж эта внимательность к словам середников!
То есть, Спартак уже даже не середняк, а середнИк... Пожалуйста, как вам будет удобнее.
+8
-5
+3
Ответ bedLaM
Хороший ответ.
Да, не стал опускаться до уровня питерских базарных бабок
+5
-2
+3
Ответ Никита Алексеев
Медведев никогда особым умом не отличался. Подтверждая это своими высказываниями
Причем любой госдеятель Медведев. Хоть стоп-словом делай при приеме на работу в любые государственные организации.
+4
-1
+3
Даже если они ещё пять чемпионатов выиграют все равно комплекс неполноценности не исчезнет , к гадалке не ходи 🙃
+16
-13
+3
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Это у спартачовских фанатиков комплекс к Зениту, как только их зенитовцы задевают, сразу начинают свои, инкубаторские стереотипы строчить: «Это комплексы, это комплексы».

Спартачовские фанатики других словосочетаний больше не знают, они способны только выучить эти два слова, больше видимо не надо.
+3
-1
+2
Ответ nz314921@gmail.com
то есть, к смыслу предложения- у тебя, вопросов - нет?
А слабо ещё больше знаков препинания там, где их быть не должно? Русский - не родной для тебя язык?
Ну а по смыслу вопросов нет 🤝
Т.к. нет и смысла, собственно.
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+2
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
Всё так. Всё хорошо, не переживайте.
+6
-4
+2
Ответ юра георгиевский
В советские времена — это совсем другое время, это всё равно что слона сравнивать с мухой, тогда цензура была 80-го уровня, даже лёгкой шутки нельзя было сказать спортсменам, сразу бы вырезали, а после этого интервью на видео не брали бы. Сейчас люди даже близко не понимают вообще, что такое бывшее, советское телевидение.
1997 год - это уже давно не советские времена. Лобановский говорит легко и свободно, никакая цензура тут ни при чем. Просто это его уровень. А мошонки и пальцы - уровень Соболевых и Медведевых. Вопрос в уровне культуры выступающего и его аудитории, и все.
+2
0
+2
А жест Соболя , они не хотят глянуть ? )))
+1
0
+1
Огласите уже весь список, пожалуйста. А то вставляют один абзац, где кому-то показалось, что жест похож на половой акт. А дальше ходят всех опрашивают и добавляют к одному абзацу.
+3
-2
+1
А чего так все возбудились? Ну показал и показал.. Чё тут такого-то?😄
+7
-6
+1
Просто директор показал своему игроку жест в приватной беседе , который им обоим знаком(скорее всего не по наслышке и там речь шла о повышении ЗП и как этого добиться... ), а когда спалились придумали сказать, что это Спартак так с ними делал
+3
-2
+1
Ответ вовочка6762
Какая "культурная столица" , такой и Газпром !
Да хватит ерунду писать. Как-будто человек не может пошутить. Нельзя беспробудно бредить заговорами и обидами.
+2
-2
0
Ответ Verhovn
А чего так все возбудились? Ну показал и показал.. Чё тут такого-то?😄
Комментарий удален модератором
Ответ Verhovn
А чего так все возбудились? Ну показал и показал.. Чё тут такого-то?😄
Комментарий удален модератором
Ответ One 717
Просто директор показал своему игроку жест в приватной беседе , который им обоим знаком(скорее всего не по наслышке и там речь шла о повышении ЗП и как этого добиться... ), а когда спалились придумали сказать, что это Спартак так с ними делал
То есть со спартаком. 5-2, 5-1, 5-0, 7-1. На любой вкус
+5
-5
0
Ответ Иван Стрелков
1997 год - это уже давно не советские времена. Лобановский говорит легко и свободно, никакая цензура тут ни при чем. Просто это его уровень. А мошонки и пальцы - уровень Соболевых и Медведевых. Вопрос в уровне культуры выступающего и его аудитории, и все.
Ну у него всё равно советская закалка с 70-х годов, когда он начинал тренировать.
+1
-1
0
Ответ Кирилл Устинов
А слабо ещё больше знаков препинания там, где их быть не должно? Русский - не родной для тебя язык? Ну а по смыслу вопросов нет 🤝 Т.к. нет и смысла, собственно.
Молодой человек-вы, видимо, плохо владеете знаниями правописания русского языка?
0
0
0
Ответ Кирилл Устинов
А слабо ещё больше знаков препинания там, где их быть не должно? Русский - не родной для тебя язык? Ну а по смыслу вопросов нет 🤝 Т.к. нет и смысла, собственно.
А ты- хорош!
0
0
0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Какая "культурная столица" , такой и Газпром !
+4
-4
0
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