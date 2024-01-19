Ари о жесте Медведева про «Спартак»: «В матче с «Зенитом» сделал бы с ними именно то, что он показал, забил как можно больше»
Ари высказался о видео «Зенита» с жестом Александра Медведева.
Председатель правления «Зенита» показал полузащитнику Клаудиньо неприличный жест, говоря о «Спартаке».
Менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт.
Фрагмент был в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Зенита». Впоследствии клуб удалил видео, хотя сам Медведев сказал, что оскорбительного подтекста в жесте не было.
– Жест Медведева в адрес «Спартака», конечно, провокация, но в футболе я и не такое видел. Такие эмоции руководителя «Зенита» показывают, что они боятся московскую команду. Дерби между «Спартаком» и «Зенитом» — самое принципиальное в РПЛ, российское эль-классико.
– Как бы отреагировали, если бы Медведев показал этот жест вам?
– В следующем матче с «Зенитом» сделал с ними именно то, что он показал. Как действующего футболиста меня бы это сильно замотивировало и я бы забил как можно больше, чтобы одержать победу над «Зенитом», – сказал бывший футболист «Спартака» и других клубов Мир РПЛ.
Откройте статистику матчей хотя бы за 10 последних лет, и увидите кто кого боится.
Подсказка - у Зенита 13 побед, у Спартака 3.
P. S. - И спартаковские минусы ничего не могут изменить.
Драли, дерут и будут драть.
"Опубликовал Александр Суряев
Источник — телеграм-канал «Кафешка»"
А. Суряев: Мы ребята удалые - ищем акты половые.
Да уж так Зенит то вас боится, что с перепугу то 5-0, то 5-1, то 7-1 выигрывает, это все исключительно со страху, ясное дело.
Зенит Спартак
побед побед
25 18 ( ничьих 16)
Ещë вопросы будут?
мячи 104 - 83