Ари о жесте Медведева про «Спартак»: «В матче с «Зенитом» сделал бы с ними именно то, что он показал, забил как можно больше»

Ари высказался о видео «Зенита» с жестом Александра Медведева.

Председатель правления «Зенита» показал полузащитнику неприличный жест, говоря о « ».

Менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт.

Фрагмент был в ролике, опубликованном на YouTube-канале « ». Впоследствии клуб удалил видео, хотя сам Медведев сказал, что оскорбительного подтекста в жесте не было.

– Жест Медведева в адрес «Спартака», конечно, провокация, но в футболе я и не такое видел. Такие эмоции руководителя « » показывают, что они боятся московскую команду. Дерби между «Спартаком» и «Зенитом» — самое принципиальное в РПЛ, российское эль-классико.

– Как бы отреагировали, если бы Медведев показал этот жест вам?

– В следующем матче с «Зенитом» сделал с ними именно то, что он показал. Как действующего футболиста меня бы это сильно замотивировало и я бы забил как можно больше, чтобы одержать победу над «Зенитом», – сказал бывший футболист «Спартака» и других клубов Мир .