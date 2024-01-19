Ари о жесте Медведева про «Спартак»: «В матче с «Зенитом» сделал бы с ними именно то, что он показал, забил как можно больше»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Ари Футбол

Ари высказался о видео «Зенита» с жестом Александра Медведева.

Председатель правления «Зенита» показал полузащитнику Клаудиньо неприличный жест, говоря о «Спартаке».

Менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт.

Фрагмент был в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Зенита». Впоследствии клуб удалил видео, хотя сам Медведев сказал, что оскорбительного подтекста в жесте не было. 

– Жест Медведева в адрес «Спартака», конечно, провокация, но в футболе я и не такое видел. Такие эмоции руководителя «Зенита» показывают, что они боятся московскую команду. Дерби между «Спартаком» и «Зенитом» — самое принципиальное в РПЛ, российское эль-классико.

– Как бы отреагировали, если бы Медведев показал этот жест вам?

– В следующем матче с «Зенитом» сделал с ними именно то, что он показал. Как действующего футболиста меня бы это сильно замотивировало и я бы забил как можно больше, чтобы одержать победу над «Зенитом», – сказал бывший футболист «Спартака» и других клубов Мир РПЛ.

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43 комментария
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Зенит боится Спартак??
Откройте статистику матчей хотя бы за 10 последних лет, и увидите кто кого боится.
Подсказка - у Зенита 13 побед, у Спартака 3.
P. S. - И спартаковские минусы ничего не могут изменить.
Драли, дерут и будут драть.
+89
-43
+46
Сомнительно, но okay.
+32
-3
+29
Чувак за все время в РПЛ ни одного гола Зениту не забил. На словах он Лев Толстой...
+26
-2
+24
Ответ Никита Давыдкин
а к чему Медведев вообще про Спартак на видео вспомнил? Они не турнирные соперники, Зенит вон 10 лет "дерет" Спартак, к чему весь этот гонор? Самые принципиальные дерби у Спартака всё равно с ЦСКА, уже 20 лет так. С Зенитом, как я понимаю, весь накал как раз из-за того, что Спартак редко побеждает
Может к тому, что первый матч у Зенита после зимней паузы как раз со Спартаком?
+24
-6
+18
Ответ MAXIMum1
Ну как там можно высмотреть половой акт??? Как??? У кого-то явно проблемы на этой почве.
"При этом менеджер похлопал ладонью одной руки по запястью другой (в которой у него был смартфон), обозначая, по всей видимости, половой акт."
"Опубликовал Александр Суряев
Источник — телеграм-канал «Кафешка»"
А. Суряев: Мы ребята удалые - ищем акты половые.
+14
-3
+11
А почему ни одного не забил, когда играл за Спартак?
+11
0
+11
7 раз возможность была. Чего не сделал?
+9
0
+9
Ну как там можно высмотреть половой акт??? Как??? У кого-то явно проблемы на этой почве.
+18
-10
+8
Как же у них подгорает, и всё про Зенит, всё про Зенит все мысли о Зените,,, не дает покоя им...это какая то зависимость что ли
+8
0
+8
"Такие эмоции руководителя «Зенита» показывают, что они боятся московскую команду."
Да уж так Зенит то вас боится, что с перепугу то 5-0, то 5-1, то 7-1 выигрывает, это все исключительно со страху, ясное дело.
+6
0
+6
Еще один обиженный дятел
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Ответ FNT
А почему ни одного не забил, когда играл за Спартак?
Очевидно же, потому, что Медведева не было тогда в зените и показывать такой жест было не кому!
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Ответ Лёха Жданчик
а Эменике тогда похлопал по вене означая что в нем течет кровь предков....но служебные псы Газпрома свою работу сделали
В нашей стране этот жест другое означает. И судья не обязан знать жесты народов мира. И совершенно правильно его удалил. Эминике приехал в другую страну, и должен был изучить местные обычаи и жесты.
+5
0
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Чтобы не показал Медведев спартаковские увидят в этом жесте 7 )
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А че не забил, когда играл?
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Ответ Recreated
Очевидно же, потому, что Медведева не было тогда в зените и показывать такой жест было не кому!
Черт, точно. Как Зениту повезло в свое время, а. А то бы тройку в каждом матче вынимали от грозного Ари.
+4
0
+4
Ответ Назар Игорь
Зенит боится Спартак?? Откройте статистику матчей хотя бы за 10 последних лет, и увидите кто кого боится. Подсказка - у Зенита 13 побед, у Спартака 3. P. S. - И спартаковские минусы ничего не могут изменить. Драли, дерут и будут драть.
а к чему Медведев вообще про Спартак на видео вспомнил? Они не турнирные соперники, Зенит вон 10 лет "дерет" Спартак, к чему весь этот гонор? Самые принципиальные дерби у Спартака всё равно с ЦСКА, уже 20 лет так. С Зенитом, как я понимаю, весь накал как раз из-за того, что Спартак редко побеждает
+14
-10
+4
Ответ Alex Chernov
Наваляем и всего делов 🙃
Берише наваляли. =)
+4
0
+4
Я запутался) Срочно нужно экспертное мнение Милонова, подходит ли это под пропаганду или нет)
+8
-5
+3
Ответ Спартак сила
питерские глоры получат полную авоську
Как обычно - 7-1?
+2
0
+2
А это тот краснодарский ......., который Анюкова подло со спины втихаря бил?
+2
0
+2
Ответ Артур Межаков
Посмотри всю статистику...
Изволь. Все матчи РПЛ
Зенит Спартак
побед побед
25 18 ( ничьих 16)
Ещë вопросы будут?
мячи 104 - 83
+2
-1
+1
Ответ Назар Игорь
Зенит боится Спартак?? Откройте статистику матчей хотя бы за 10 последних лет, и увидите кто кого боится. Подсказка - у Зенита 13 побед, у Спартака 3. P. S. - И спартаковские минусы ничего не могут изменить. Драли, дерут и будут драть.
Это они мечтают.
+3
-2
+1
Ну всё, у мяса появился стимул! 😄
+1
0
+1
Ответ FNT
А почему ни одного не забил, когда играл за Спартак?
Так только Спартаку умел забивать - 8 голов в 11 матчах.
+1
0
+1
Ответ Назар Игорь
Зенит боится Спартак?? Откройте статистику матчей хотя бы за 10 последних лет, и увидите кто кого боится. Подсказка - у Зенита 13 побед, у Спартака 3. P. S. - И спартаковские минусы ничего не могут изменить. Драли, дерут и будут драть.
Посмотри всю статистику...
+2
-2
0
Ответ Alex Chernov
Наваляем и всего делов 🙃
Комментарий удален модератором
Ответ Rundatgame
Может к тому, что первый матч у Зенита после зимней паузы как раз со Спартаком?
ну и? Я помню, в 18 году локо шёл на первом месте, Спартак отставал, команды после зимней паузы сразу играли между собой, и такой клоунады никто не разводил. Здесь же одни за титул борятся, у вторых и целей никаких нет. Премии то уже пообещали за победу или как?
+4
-4
0
а Эменике тогда похлопал по вене означая что в нем течет кровь предков....но служебные псы Газпрома свою работу сделали
+3
-3
0
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