Месси в рекордный 3-й раз выиграл приз The Best игроку года. У Роналду и Левандовского по 2 победы

Лионель Месси стал рекордсменом по количеству наград The Best игроку года.

Форвард « » и сборной получил приз по итогам 2023 года, опередив Килиана Мбаппе (« », сборная Франции) и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

Это третья награда для (2019, 2022, 2023), и это рекорд премии.

По два раза лучшим футболистом года по версии ФИФА становились («Аль-Наср», сборная Португалии) и Роберт Левандовски («Барселона», сборная Польши).

Еще один раз приз The Best брал Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии).