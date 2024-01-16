Месси в рекордный 3-й раз выиграл приз The Best игроку года. У Роналду и Левандовского по 2 победы

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Лионель Месси стал рекордсменом по количеству наград The Best игроку года.

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины получил приз по итогам 2023 года, опередив Килиана Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

Это третья награда для Месси (2019, 2022, 2023), и это рекорд премии.

По два раза лучшим футболистом года по версии ФИФА становились Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии) и Роберт Левандовски («Барселона», сборная Польши).

Еще один раз приз The Best брал Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии).

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Лионель Месси

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111 комментариев
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Позорище. Нет слов это описать. Шарашкина контора. Искренне жаль Холланда.
+102
-23
+79
Может его попросить в мартовских выборах поучаствовать?
+66
-4
+62
Тут даже у Пепа бомбануло
+54
-4
+50
У него нет заслуг за 2023 год,награда-фальш и позор.
+42
-9
+33
Ответ Роман
Позорище. Нет слов это описать. Шарашкина контора. Искренне жаль Холланда.
летом ещё Кубок Америки
так что Белингему, Кейну, Мбаппе ещё подождать придётся
+29
-2
+27
Позорище
+31
-6
+25
Простите конечно, но таким же успехом можно было бы дать приз Криштиану, он хоть больше всех забил, и так вопрос, каковы были критерии? Он правда выиграл или шутка?
+25
-1
+24
Срочно! Месси выиграл Евровидение-2024. Следующее Евровидение пройдет зимой 2025 года в Катаре.
+23
-5
+18
На самом деле это многое объясняет. Наверняка эту клоунаду устроили, чтобы опять единоличие игрока закрепить
+17
-1
+16
Есть подозрение, что Лео сам не понял, за что ему дали. НИ обращения, ни выхода в эфир...
+15
0
+15
Холанд победитель от народа!
+14
-2
+12
единственный кто сыграл ровно 6 матчей и забил один гол. браво 👏👏👏 заслужил
+14
-5
+9
Инфантино доволен 👍
+10
-2
+8
В футбол играют 22 игрока, а все награды забирает Лионель Месси.
+6
0
+6
Зато ФИФА в очередной раз подтвердила что самая коррупционная спортивная организация в мире.
+10
-4
+6
Это самое большое дер*мо, что я видел. Аж рвотный рефлекс появился
+8
-2
+6
Рекордсмен все таки Меси, гений , сумел таки и тут ограбить очередного игрока.
+9
-4
+5
Не выиграл,а подарили как и ЧМ)
+8
-4
+4
Знатное позорище..
+8
-4
+4
Искренне жаль Мбаппе, Холанда, Беллингема, Винисиуса и всех других игроков, которые могут претендовать на различные награды. Им не повезло играть в эпоху, когда из Месси внаглую лепят "лучшего в истории". У Холанда ведь реально могут опуститься руки после такого. Выиграл требл, побил множество рекордов лучшей лиги мира, но Месси выиграл кубок лиги в МЛС и ничего тут не поделаешь. А в этом году если кто вдруг забыл Копа Америка, так что думаю вопрос обладателя ЗМ уже можно закрывать
+10
-7
+3
Ответ ostap&mio&dio
Срочно! Месси выиграл Евровидение-2024. Следующее Евровидение пройдет зимой 2025 года в Катаре.
Говорят на Олимпиаду в Париже замахнулся
+3
0
+3
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Кубок Американских Лиг а что за это теперь ЗМ дают
+4
-2
+2
Ответ ostap&mio&dio
Срочно! Месси выиграл Евровидение-2024. Следующее Евровидение пройдет зимой 2025 года в Катаре.
Он еще и Оскар возьмет!
+2
0
+2
Ответ Заяцволк
Лень читать, поверим на слово ) Не, если это серьёзно так, то совсем стыд - в зачёт 2023 года ставить турнир 2022, можно тогда было ещё и ЧМ-2018 сюда добавить, и Дзюбе дать приз ) Это примерно как Кришти когда-то давали приз лучшего игрока 21 века ))
гонит он, как обычно. там активный период идет с 19 декабря 2022 по август 2023. со следующего дня после ЧМ.
+2
0
+2
«Награду FIFA The Best вручают по итогам опросов капитанов национальных сборных, тренеров сборных, журналистов из каждой страны, состоящей в ФИФА и онлайн-голосования фанатов. Каждый сегмент составляет 25% от общего количества баллов».
___
С болельщиками всё ясно, но другие чем думали?
+2
0
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Искренне жаль Мбаппе, Холанда, Беллингема, Винисиуса и всех других игроков, которые могут претендовать на различные награды. Им не повезло играть в эпоху, когда из Месси внаглую лепят "лучшего в истории". У Холанда ведь реально могут опуститься руки после такого. Выиграл требл, побил множество рекордов лучшей лиги мира, но Месси выиграл кубок лиги в МЛС и ничего тут не поделаешь. А в этом году если кто вдруг забыл Копа Америка, так что думаю вопрос обладателя ЗМ уже можно закрывать
Месси и есть лучший в истории, все остальные далеко позади
+3
-1
+2
А,за что хейтить Месси? Все вопросы к Фифе,если Месси даже сам не приехал и не вышел на связь,он сам наверное в шоке был
+3
-2
+1
Ответ VuNePonimaete
Может его попросить в мартовских выборах поучаствовать?
Честно я даже и забыл что в 2023-м Месси играл в Европе, вроде даже 6 матчей провел. Получить награду за 6 матчей с 1 голевым действием это круто👍
+3
-2
+1
Ответ kaka10
Комментарий удален модератором
"Fuck" Пепа был на вопрос Анри о лучшей команде
+1
0
+1
Это очень смешно)))
+1
0
+1
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