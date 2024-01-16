Месси в рекордный 3-й раз выиграл приз The Best игроку года. У Роналду и Левандовского по 2 победы
Лионель Месси стал рекордсменом по количеству наград The Best игроку года.
Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины получил приз по итогам 2023 года, опередив Килиана Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», сборная Норвегии).
Это третья награда для Месси (2019, 2022, 2023), и это рекорд премии.
По два раза лучшим футболистом года по версии ФИФА становились Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии) и Роберт Левандовски («Барселона», сборная Польши).
Еще один раз приз The Best брал Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии).
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так что Белингему, Кейну, Мбаппе ещё подождать придётся
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С болельщиками всё ясно, но другие чем думали?