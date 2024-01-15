За гол через себя из-за штрафной хавбек «Ботафого» Мадруга получил премию Пушкаша

Теги Ботафого высшая лига Бразилия премьер-лига Англия рейтинги ФИФА Брайтон Нуну Мигел Сантуш The Best Хулио Энсисо Футбол

Гильерме Мадруга получил приз за лучший гол года.

Премия имени Ференца Пушкаша досталась опорнику «Ботафого» за то, что он забил «Новоризонтино» ударом через себя из-за пределов штрафной площади.

В тройке финалистов также были хавбек «Спортинга» Нуну Мигел Сантуш, пробивший рабоной в верхний угол ворот «Боавишты», и полузащитник Хулио Энсисо, попавший в девятку в матче «Брайтона» с «Манчестер Сити».

С голом Мадруги можно ознакомиться по этой ссылке.

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22 комментария
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Мне кажется третий пенальти Месси на ЧМ больше заслуживает этой награды
+79
-14
+65
Месси выиграл,премию можно закрывать
+13
-2
+11
Мне понравился гол игрока Брайтона. Шикарный голешник, пробил без шансов для вновь испеченного лучшего голкипера года.
+7
0
+7
Нууу, я не знаю.
+3
-1
+2
Ну хоть не замыкание Салаха и на том спасибо
+3
-1
+2
Ответ Curry30
Какая-то шляпа, воротчик че делал вообще не понятно
так камон, команда из второго бразильского дивизиона
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ну хоть где то заслужено
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Ответ Алксандр Гадюшкин
Комментарий удален модератором
и что в прошлом году вообще парень на костылях забрал, и нечего
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Ответ аноним анонимович
ну хоть где то заслужено
Комментарий удален модератором
Хорошо хоть снимали, теперь весь мир увидит. А то на трибунах 3,5 зрителя.
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ну я хз, у меня друг Лёха в июне положил примерно такой же, только боковыми ножницами и от дальней штанги. Турнир двора был, по уровню, примерно такой же, как матч Серии В чемпионата Бразилии
PS - гол, имхо, реально унылый - лупанул на удачу и надежду, что в воротах донный вратарь. Не видел всех номинантов, но уверен, что в 2023 году были голы гораздо красивее
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Такой колхоз

Пушкаш бы плевался
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Странно, почему казах хотя бы в тройку не попал, его гол был не хуже, чем у Энсисо
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гол Проведеля Атлетико
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А мне больше гол рабоной понравился....
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Как по мне, ещё один достойный гол для этой награды, где игрок принял мяч навесу, почеканил (заодно обыграл игрока навесу) и слету пробил! 4 касания на лету! Не каждый после этого забьёт
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Нуууу! Это эффектно! Если не учитывать уровень команд и присутствие болельщиков на стадионе как на матчах ФНЛ
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Странно, причем это даже не то самое Ботафого, а Ботафого Сан-Паулу из второй лиги Бразилии
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