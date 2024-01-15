За гол через себя из-за штрафной хавбек «Ботафого» Мадруга получил премию Пушкаша

Гильерме Мадруга получил приз за лучший гол года.

Премия имени Ференца Пушкаша досталась опорнику « » за то, что он забил «Новоризонтино» ударом через себя из-за пределов штрафной площади.

В тройке финалистов также были хавбек «Спортинга» , пробивший рабоной в верхний угол ворот «Боавишты», и полузащитник , попавший в девятку в матче « » с «Манчестер Сити».

С голом Мадруги можно ознакомиться по этой ссылке.