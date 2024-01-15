За гол через себя из-за штрафной хавбек «Ботафого» Мадруга получил премию Пушкаша
Гильерме Мадруга получил приз за лучший гол года.
Премия имени Ференца Пушкаша досталась опорнику «Ботафого» за то, что он забил «Новоризонтино» ударом через себя из-за пределов штрафной площади.
В тройке финалистов также были хавбек «Спортинга» Нуну Мигел Сантуш, пробивший рабоной в верхний угол ворот «Боавишты», и полузащитник Хулио Энсисо, попавший в девятку в матче «Брайтона» с «Манчестер Сити».
С голом Мадруги можно ознакомиться по этой ссылке.
PS - гол, имхо, реально унылый - лупанул на удачу и надежду, что в воротах донный вратарь. Не видел всех номинантов, но уверен, что в 2023 году были голы гораздо красивее
Пушкаш бы плевался