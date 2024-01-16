Бонмати из «Барселоны» выиграла The Best. Она первой получила «Золотой мяч», награды от УЕФА и ФИФА за год и стала MVP ЧМ

Теги Барселона Ла Лига УЕФА рейтинги ФИФА рекорды сборная Испании жен Лига чемпионов жен The Best ЧМ по футболу среди женщин Дженнифер Эрмосо Айтана Бонмати Футбол

Айтане Бонмати из «Барселоны» вручили приз как лучшей футболистке 2023 года.

В голосовании The Best она опередила Линду Кайседо («Реал», сборная Колумбии) и Дженнифер Эрмосо («Пачука», сборная Испании).

В 2023 году Бонмати выиграла Лигу чемпионов в составе «Барселоны» и чемпионат мира в составе сборной Испании.

Айтана первой выиграла «Золотой мяч» ЧМ (приз лучшему игроку турнира), приз футболистке года по версии УЕФА и ФИФА и «Золотой мяч». И все – за один год.

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11 комментариев
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Почему не жена Месси получила награду?
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Удивительно, что не дали награду Эрмосо за ее моральные страдания на протяжении всего года
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Почему не жена Месси получила награду?
А фитнес-тренер ягодиц жены Месси почему не получил?
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rigobersong где ты был вчера когда твою команду имели во все шели.
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А как же Эрмосо? Чёт Рубиалес недоработал 🤔😃
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Ответ Бенедикто
Удивительно, что не дали награду Эрмосо за ее моральные страдания на протяжении всего года
А чем капитанша сборной США , наша любимая Меган Рапино хуже ?
Что-то не так с этим женским футболом !
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