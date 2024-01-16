Бонмати из «Барселоны» выиграла The Best. Она первой получила «Золотой мяч», награды от УЕФА и ФИФА за год и стала MVP ЧМ

Айтане Бонмати из «Барселоны» вручили приз как лучшей футболистке 2023 года.

В голосовании она опередила Линду Кайседо («Реал», сборная Колумбии) и («Пачука», сборная Испании).

В 2023 году выиграла Лигу чемпионов в составе «Барселоны» и чемпионат мира в составе сборной Испании.

Айтана первой выиграла «Золотой мяч» ЧМ (приз лучшему игроку турнира), приз футболистке года по версии УЕФА и и «Золотой мяч». И все – за один год.