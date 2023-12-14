Эрмосо, Бонмати и Кайседо – в тройке претендентов на приз The Best лучшей футболистке от ФИФА

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ФИФА назвала имена номинантов на приз лучшей футболистке года.

В шорт-лист премии The Best попали Айтана БонматиБарселона» / сборная Испании), Линда Кайседо («Реал» / сборная Колумбии) и Дженнифер Эрмосо («Пачука» / сборная Испании). 

Бонмати и Эрмосо в 2023 году стали победительницами чемпионата мира в составе сборной Испании. Айтана была признана лучшим игроком турнира, а Дженнифер заняла второе место в этой номинации. Футболистка «Барселоны» также выиграла требл со своим клубом. 

Кайседо приняла участие в трех чемпионатах мира среди разных возрастных групп в течение года. В 2022-м она была признана лучшей футболисткой женского Кубка Америки. 

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3 комментария
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давайте угадаем: кому же дадут эту «награду»))
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К гадалке не ходи - Эрмосо
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Ответ yura90
давайте угадаем: кому же дадут эту «награду»))
Ну тут либо лучшая футболистка мира, выигравшая требл, ЧМ и Золотой мяч, либо Эрмосо.
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