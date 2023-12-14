Эрмосо, Бонмати и Кайседо – в тройке претендентов на приз The Best лучшей футболистке от ФИФА
ФИФА назвала имена номинантов на приз лучшей футболистке года.
В шорт-лист премии The Best попали Айтана Бонмати («Барселона» / сборная Испании), Линда Кайседо («Реал» / сборная Колумбии) и Дженнифер Эрмосо («Пачука» / сборная Испании).
Бонмати и Эрмосо в 2023 году стали победительницами чемпионата мира в составе сборной Испании. Айтана была признана лучшим игроком турнира, а Дженнифер заняла второе место в этой номинации. Футболистка «Барселоны» также выиграла требл со своим клубом.
Кайседо приняла участие в трех чемпионатах мира среди разных возрастных групп в течение года. В 2022-м она была признана лучшей футболисткой женского Кубка Америки.
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