Эрмосо, Бонмати и Кайседо – в тройке претендентов на приз The Best лучшей футболистке от ФИФА

ФИФА назвала имена номинантов на приз лучшей футболистке года.

В шорт-лист премии попали (« » / сборная Испании), Линда Кайседо (« » / сборная Колумбии) и Дженнифер Эрмосо (« » / сборная Испании).

Бонмати и Эрмосо в 2023 году стали победительницами чемпионата мира в составе сборной Испании. Айтана была признана лучшим игроком турнира, а Дженнифер заняла второе место в этой номинации. Футболистка «Барселоны» также выиграла требл со своим клубом.

Кайседо приняла участие в трех чемпионатах мира среди разных возрастных групп в течение года. В 2022-м она была признана лучшей футболисткой женского Кубка Америки.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре