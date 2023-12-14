Хулио Энсисо остался одним из трех претендентов на премию Пушкаша.

Попадание полузащитника « » в девятку в матче против «Манчестер Сити» может быть признано лучшим голом года.

Также на награду претендуют хавбек « » , пробивший рабоной в верхний угол ворот «Боавишты», и опорник « » Гильерме Мадруга, забивший «Новоризонтино» ударом через себя из-за пределов штрафной площади.

С голом можно ознакомиться здесь, Сантуша – тут, Мадруги – по этой ссылке.

Победитель станет известен 15 января 2024 года.

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