Попадание Энсисо в девятку «Ман Сити», удар Мадруги через себя из-за штрафной и гол Сантуша рабоной – финалисты премии Пушкаша

Теги Спортинг Ботафого высшая лига Бразилия премьер-лига Англия рейтинги ФИФА Брайтон Нуну Мигел Сантуш The Best Хулио Энсисо Футбол

Хулио Энсисо остался одним из трех претендентов на премию Пушкаша.

Попадание полузащитника «Брайтона» в девятку в матче против «Манчестер Сити» может быть признано лучшим голом года.

Также на награду претендуют хавбек «Спортинга» Нуну Мигел Сантуш, пробивший рабоной в верхний угол ворот «Боавишты», и опорник «Ботафого» Гильерме Мадруга, забивший «Новоризонтино» ударом через себя из-за пределов штрафной площади.

С голом Энсисо можно ознакомиться здесь, Сантуша – тут, Мадруги – по этой ссылке.

Победитель станет известен 15 января 2024 года.

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17 комментариев
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Спортс, где скриншоты голов? Я что, зря сюда заходил?
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Нет явного фаворита. Не хочу придираться, но какие-то слабоватые голы. Понравилось только что в голе Энсисо, команда какое- то время контролировала мяч. Против МанСити это дорогого стоит.
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Забил в 9 и что? Таких головой тьма тьмущая!
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Немного не понял, что тут делает гол Энсисо, где я пропустил красоту на гол года?
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С премией Пушкаша каждый год что-то не то творится, половина в голосовании всегда из случайных голов. Вот кто-то может объяснить, почему обычный (ок, почти в девятку) дальний удар Энсисо попал в список? Не записывал, но видел много голов лучше - в комбинациях, с красивыми приемами и т.д.

P.S. ФИФА превзошла себя. Они вывесили первый список из 11 голов в сентябре (!) и включили в него голы только за первую половину 2023 года... Какое позорище, т.е. из-за зимнего награждения они отсекли как начало прошлого сезона, так и начало нынешнего. Вот и вся суть "лучшего гола года".
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Гарначо, Димарко, Кейн?
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Гол гарначо добавлять не стали, тогда было бы все понятно...
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Ответ Cearvm
С премией Пушкаша каждый год что-то не то творится, половина в голосовании всегда из случайных голов. Вот кто-то может объяснить, почему обычный (ок, почти в девятку) дальний удар Энсисо попал в список? Не записывал, но видел много голов лучше - в комбинациях, с красивыми приемами и т.д. P.S. ФИФА превзошла себя. Они вывесили первый список из 11 голов в сентябре (!) и включили в него голы только за первую половину 2023 года... Какое позорище, т.е. из-за зимнего награждения они отсекли как начало прошлого сезона, так и начало нынешнего. Вот и вся суть "лучшего гола года".
Наверное потому что в голе Энсисо сделали кучу передач (критерий командное взаимодействие) возили сити (критерий важность матча) - на этом заострили внимание
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Ответ Сын Ферги
Наверное потому что в голе Энсисо сделали кучу передач (критерий командное взаимодействие) возили сити (критерий важность матча) - на этом заострили внимание
Ну во-первых...он должен быть красивым! Это главный критерий....Во вторых важность матча да.....но командное взаимодействие абсолютно боком....Так что Энсисо.....это точно не про премию Пушкаша!
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Ответ Александр Климов
Ну во-первых...он должен быть красивым! Это главный критерий....Во вторых важность матча да.....но командное взаимодействие абсолютно боком....Так что Энсисо.....это точно не про премию Пушкаша!
"Командное взаимодействие боком"
Считай количество передач
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