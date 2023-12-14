Попадание Энсисо в девятку «Ман Сити», удар Мадруги через себя из-за штрафной и гол Сантуша рабоной – финалисты премии Пушкаша
Хулио Энсисо остался одним из трех претендентов на премию Пушкаша.
Попадание полузащитника «Брайтона» в девятку в матче против «Манчестер Сити» может быть признано лучшим голом года.
Также на награду претендуют хавбек «Спортинга» Нуну Мигел Сантуш, пробивший рабоной в верхний угол ворот «Боавишты», и опорник «Ботафого» Гильерме Мадруга, забивший «Новоризонтино» ударом через себя из-за пределов штрафной площади.
С голом Энсисо можно ознакомиться здесь, Сантуша – тут, Мадруги – по этой ссылке.
Победитель станет известен 15 января 2024 года.
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P.S. ФИФА превзошла себя. Они вывесили первый список из 11 голов в сентябре (!) и включили в него голы только за первую половину 2023 года... Какое позорище, т.е. из-за зимнего награждения они отсекли как начало прошлого сезона, так и начало нынешнего. Вот и вся суть "лучшего гола года".
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