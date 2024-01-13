У Палмера 13 (9+4) очков в 13 последних матчах АПЛ. 21-летний хавбек – лучший в «Челси» по «гол+пас»
Коул Палмер отметился голом в матче АПЛ с «Фулхэмом».
Хавбек «Челси» забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи в 13 последних матчах АПЛ.
21-летний игрок – лучший в клубе по системе «гол+пас».
«Челси» купил англичанина за 40+5 млн фунтов у «Манчестер Сити» в сентябре. Его статистика – здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Палмер на 20 месте
А тут заряженный парень, который хочет доказать, что его рано списали.
Тем более, бОльшая часть его голов - с пенальти, поэтому эти цифры не стоит воспринимать как невероятную игру Палмера.