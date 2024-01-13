У Палмера 13 (9+4) очков в 13 последних матчах АПЛ. 21-летний хавбек – лучший в «Челси» по «гол+пас»

Теги Челси премьер-лига Англия Коул Палмер Футбол

Коул Палмер отметился голом в матче АПЛ с «Фулхэмом».

Хавбек «Челси» забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи в 13 последних матчах АПЛ.

21-летний игрок – лучший в клубе по системе «гол+пас».

«Челси» купил англичанина за 40+5 млн фунтов у «Манчестер Сити» в сентябре. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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10 комментариев
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Ответ ЗлойМайор
я думаю ,Сити не ожидали такого, когда его сливали!
Я думаю, Челси тоже.
+10
-1
+9
Единственный, кто тащит
+6
0
+6
я думаю ,Сити не ожидали такого, когда его сливали!
+2
0
+2
Ответ Санжар Уразбаев
Будет круто если Палмер станет лучшим игроком АПЛ этого сезона на зло Сити
Лучший это Родри
Палмер на 20 месте
+3
-1
+2
Такой Палмер тысячу раз лучше Нунеша
0
0
0
Пришелся ко двору! Молодец, парень!
0
0
0
Ответ Акира_1
Я думаю, Челси тоже.
ну они его забирали не дешево (хоть это и Челси), так что наверно надеядись......хотя , что я говорю - это же Челси Боули - конечно же действовали на авось)))
+1
-1
0
Ответ Акира_1
Я думаю, Челси тоже.
В Челси просто больше нет никого, кто хоть как-то готов тащить.
А тут заряженный парень, который хочет доказать, что его рано списали.

Тем более, бОльшая часть его голов - с пенальти, поэтому эти цифры не стоит воспринимать как невероятную игру Палмера.
+1
-1
0
Ответ Санжар Уразбаев
Будет круто если Палмер станет лучшим игроком АПЛ этого сезона на зло Сити
Обычно лучшим игроком сезона признаются игроки команды победительницы, ну или команд в тройке. Да и статистику нужно иметь приличную. У Палмера хорошая статистика, но не явно не тянет на игрока года в АПЛ.
+1
-1
0
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