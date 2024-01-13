У Палмера 13 (9+4) очков в 13 последних матчах АПЛ. 21-летний хавбек – лучший в «Челси» по «гол+пас»

Коул Палмер отметился голом в матче АПЛ с «Фулхэмом».

Хавбек «Челси» забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи в 13 последних матчах .

21-летний игрок – лучший в клубе по системе «гол+пас».

« » купил англичанина за 40+5 млн фунтов у «Манчестер Сити» в сентябре. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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