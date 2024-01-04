Трент, Палмер, Сон и Соланке – среди претендентов на приз лучшему игроку декабря в АПЛ
Названы игроки, претендующие на приз лучшему футболисту АПЛ в декабре.
В список вошли восемь игроков:
Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») – 1 гол, 2 результативные передачи, 3 сухих матча. 4 победы и 2 ничьих в 6 матчах у «Ливерпуля».
Матеус Кунья («Вулверхэмптон») – 3 гола и 3 результативные передачи в 7 матчах, в которых у команды 4 победы, 1 ничья и 2 поражения.
Мохаммед Кудус («Вест Хэм») – 4 гола в 6 матчах, в которых у команды 4 победы, ничья и поражение.
Майкл Олисе («Кристал Пэлас») – 4 гола и голевая передача в 7 матчах, в которых у команды 1 победа, 3 ничьих и 3 поражения.
Коул Палмер («Челси») – 4 гола и 2 результативные передачи в 6 матчах, в которых у команды 3 победы и 3 поражения.
Маркос Сенеси («Борнмут») – 2 гола, 1 ассист и 3 сухих матча. У «Борнмута» 4 победы, ничья и поражение в 6 матчах.
Доминик Соланке («Борнмут») – 6 голов в 6 матчах, в которых у команды 4 победы, ничья и поражение.
Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 4 гола и 4 результативные передачи в 7 матчах, в которых у команды 4 победы, ничья и два поражения.
В предыдущие месяцы лучшим игроками АПЛ становились Джеймс Мэддисон (август) и Сон Хын Мин (сентябрь), Мо Салах (октябрь) и Харри Магуайр (ноябрь).
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2) Соланке
3) Сон