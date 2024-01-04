Трент, Палмер, Сон и Соланке – среди претендентов на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

Теги Челси Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия рейтинги Тоттенхэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Борнмут Сон Хын Мин Доминик Соланке Трент Александер-Арнолд Маркос Сенеси Матеус Кунья Мохаммед Кудус Майкл Олисе Коул Палмер Футбол

Названы игроки, претендующие на приз лучшему футболисту АПЛ в декабре.

В список вошли восемь игроков:

Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») – 1 гол, 2 результативные передачи, 3 сухих матча. 4 победы и 2 ничьих в 6 матчах у «Ливерпуля».

Матеус КуньяВулверхэмптон») – 3 гола и 3 результативные передачи в 7 матчах, в которых у команды 4 победы, 1 ничья и 2 поражения.

Мохаммед Кудус («Вест Хэм») – 4 гола в 6 матчах, в которых у команды 4 победы, ничья и поражение.

Майкл Олисе («Кристал Пэлас») – 4 гола и голевая передача в 7 матчах, в которых у команды 1 победа, 3 ничьих и 3 поражения.

Коул Палмер («Челси») – 4 гола и 2 результативные передачи в 6 матчах, в которых у команды 3 победы и 3 поражения.

Маркос Сенеси («Борнмут») – 2 гола, 1 ассист и 3 сухих матча. У «Борнмута» 4 победы, ничья и поражение в 6 матчах.

Доминик Соланке («Борнмут») – 6 голов в 6 матчах, в которых у команды 4 победы, ничья и поражение.

Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 4 гола и 4 результативные передачи в 7 матчах, в которых у команды 4 победы, ничья и два поражения.

В предыдущие месяцы лучшим игроками АПЛ становились Джеймс Мэддисон (август) и Сон Хын Мин (сентябрь), Мо Салах (октябрь) и Харри Магуайр (ноябрь).

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20 комментариев
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Палмер
+19
-3
+16
Соланке провел месяц в темпе Холанда
+10
-2
+8
Палмер был хорош
+9
-2
+7
Жоско ржал над Соланке когда его Ливер с 1 голом спихнул за 20 млн, а он уже 12 забил в АПЛ за пол сезона и в целом 70 за Борнмут 😱
+5
0
+5
по статистике Должен быть Сон
+6
-4
+2
1) Палмер
2) Соланке
3) Сон
+3
-1
+2
Cold Palmer! 🧊
+1
0
+1
Ответ rarrih
по статистике Должен быть Сон
По мне Соланке
+2
-1
+1
Трент
+1
0
+1
очевидно сон
+1
0
+1
Палмер - лучший школьник Боэли
+3
-2
+1
у Соланке 7 голов, он еще забил гол Лутону
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Дом Соланке отличный сезон выдаёт, вполне заслуживает забрать награду игрока месяца, учитывая команду, в которой он играе, и форму, которую набрал..
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Трент отлично перезагрузился и тащит Ливерпуль к чемпионству.
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Мужчина стал нападающим, я за Солянку!
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По мне Борнмут, Ираола и Соланке - лучшие команда, тренер и игрок декабря. Так и будет. Скриньте.
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Сенеси или Соланке
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Ответ Алекс Мелкумян
Жоско ржал над Соланке когда его Ливер с 1 голом спихнул за 20 млн, а он уже 12 забил в АПЛ за пол сезона и в целом 70 за Борнмут 😱
А мне было жалко, когда его продали. Виден был потенциал, но в состав Ливерпуля он бы не просочился, а терять время на скамейке такому перспективному игроку не нужно было, поэтому я за Доминика рад.
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