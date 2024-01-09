Лучший бомбардир «Челси» Палмер: «Я не хотел покидать «Сити» – лишь уйти в аренду на год и быть готовым к основе. Но мне сказали: либо остаешься, либо продаем тебя»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Коул Палмер Футбол

Коул Палмер рассказал, что ухода из «Манчестер Сити» не было в его планах.

«Я хотел никогда не покидать «Сити». Трансфер не входил в мои планы. Я хотел уйти в аренду на год, вернуться и быть готовым к основной команде.

Но мне сказали, что я не могу уйти в аренду: либо остаешься, либо тебя продадут.

И тогда мне позвонили из «Челси». Я сказал, что хочу перейти в «Челси», и я рад быть здесь, рад, что принял это решение», – сказал полузащитник.

Палмер в текущем чемпионате Англии забил 8 голов за 16 матчей – больше всех в составе «синих». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев
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Многие поначалу скептично отнеслись к этому трансферу, но спустя время можно сказать, что даже в таком турбулентном Челси Палмер - хорош. Надеюсь, не сбавит обороты🤌🏻
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Удачно зашёл в Челси.
У лысого ещё бы долго сидел на замене.
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Сейчас можно было за 80млн продать
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Ну Сити нормальный вариант предложил. Точно бы получал достаточно практики в этом сезоне
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А что он выбрал в итоге? На самом интересном закончили.
Продали его за 40+5.
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Ответ werowolf-gears
Через год в Челси скажут тоже самое
С чего бы. Не думаю, что Палмер захочет в аренду
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Ответ Вован Сидорович 136
Удачно зашёл в Челси. У лысого ещё бы долго сидел на замене.
Молись с должункой на лысого, такого топаря за 45 отдали вам.
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