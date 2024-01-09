Лучший бомбардир «Челси» Палмер: «Я не хотел покидать «Сити» – лишь уйти в аренду на год и быть готовым к основе. Но мне сказали: либо остаешься, либо продаем тебя»
Коул Палмер рассказал, что ухода из «Манчестер Сити» не было в его планах.
«Я хотел никогда не покидать «Сити». Трансфер не входил в мои планы. Я хотел уйти в аренду на год, вернуться и быть готовым к основной команде.
Но мне сказали, что я не могу уйти в аренду: либо остаешься, либо тебя продадут.
И тогда мне позвонили из «Челси». Я сказал, что хочу перейти в «Челси», и я рад быть здесь, рад, что принял это решение», – сказал полузащитник.
Палмер в текущем чемпионате Англии забил 8 голов за 16 матчей – больше всех в составе «синих». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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У лысого ещё бы долго сидел на замене.