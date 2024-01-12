Соланке – лучший за декабрь в АПЛ. Игрок «Борнмута» получил приз впервые в истории

Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке признан лучшим игроком декабря в АПЛ.

Соланке стал первым игроком в истории «Борнмута», получившим приз лучшему игроку месяца. Это первый такой приз в карьере 26-летнего нападающего.

На приз также претендовали , , , , , Маркос Сенеси и Сон Хын Мин, но Соланке опередил их по итогам голосования.

В минувшем месяце Доминик забил 6 голов в 6 матчах, в которых у «Борнмута» четыре победы, ничья и поражение.

В предыдущие месяцы лучшим игроками АПЛ становились Джеймс Мэддисон (август) и Сон Хын Мин (сентябрь), Мо Салах (октябрь) и Харри Магуайр (ноябрь).

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