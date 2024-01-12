Соланке – лучший за декабрь в АПЛ. Игрок «Борнмута» получил приз впервые в истории

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Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке признан лучшим игроком декабря в АПЛ.

Соланке стал первым игроком в истории «Борнмута», получившим приз лучшему игроку месяца. Это первый такой приз в карьере 26-летнего нападающего.

На приз также претендовали Трент Александер-АрнолдМатеус КуньяМохаммед КудусМайкл ОлисеКоул Палмер, Маркос Сенеси и Сон Хын Мин, но Соланке опередил их по итогам голосования.

В минувшем месяце Доминик забил 6 голов в 6 матчах, в которых у «Борнмута» четыре победы, ничья и поражение.

В предыдущие месяцы лучшим игроками АПЛ становились Джеймс Мэддисон (август) и Сон Хын Мин (сентябрь), Мо Салах (октябрь) и Харри Магуайр (ноябрь).

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29 комментариев
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Неожиданно но заслужил 100%
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Наш парень! Браво, Солянка
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Ответ Mihmesh35
крутой нап на самом деле, помню его еще из молодёжки Ливерпуля, жаль толком не стрельнул
В молодежке Челси) ливер его потом подписал)
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Потенциал 📈
+6
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+5
Ответ Mihmesh35
крутой нап на самом деле, помню его еще из молодёжки Ливерпуля, жаль толком не стрельнул
Да, кого он мог там подвинуть? Там психи-топари играли.
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Рад за таких работяг.
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Рад за Домика, показывает отличный уровень в не самой сильной команде 👍🏻
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Надеюсь не сбавит темп и получит приглашение на мартовские товарищеские матчи сборной Англии.
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Помню, как народ ржал, когда Борнмут его за большие деньги купил. Но с Айбом они промахнулись
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Заслуженно
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Красавчик, чо!
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Соланке похож на того чувака (с ушами оттопыренными) из мемов
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Это супердостижение, да и сам Борнмут приятно удивляет. А разгромная победа на Олд Траффорде так вообще поражает.
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Прочитал как лучший игрок в истории
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Потенциал 📈
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Помню, когда его Борнмут подписал примерно за 20-25 миллионов, то все издевались, мол опять переплатили за британское бревно.
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раз и палка стреляет)) больше его не вспомним
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Хет-трик помог
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О, сто лет про него не слыхал. На МЧМ здорово играл. Уже 26 лет.
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смог реанимировать карьеру. красавчик. казалось уже затухнет полностью.
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Потенциал 📈
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Ответ got_milk
В молодежке Челси) ливер его потом подписал)
да, точно
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Ответ Mihmesh35
крутой нап на самом деле, помню его еще из молодёжки Ливерпуля, жаль толком не стрельнул
в итоге его продали с профитом и он сейчас играет в основе команды АПЛ и даже берет такие призы. Мне кажется, все хорошо у него сложилось
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Ответ Nogoi89
Да, кого он мог там подвинуть? Там психи-топари играли.
И то он умудрялся показывать хороший уровень)
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Ответ Виталик Кравченко
И то он умудрялся показывать хороший уровень)
Ну, да. Если бы не имел уровня не попал бы так рано в такую команду, как Ливерпуль
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