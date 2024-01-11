У хавбека «Аталанты» Копмейнерса, Бруну и Палмера по 5 голов в гостях в сезоне. Среди игроков топ-5 лиг больше забил только Беллингем – 11

Тен Копмейнерс из «Аталанты» забил 5 голов в гостях в текущем сезоне во всех турнирах.

Это второй показатель среди игроков топ-5 лиг Европы наряду с (« ») и (« »), на счету которых тоже по 5 мячей.

Больше всех голов на выезде во всех турнирах забил хавбек « » Джуд Беллингем – 11.

В матче 1/4 финала Кубка Италии с «Миланом» (2:1) Копмейнерс сделал дубль. Подробнее статистика хавбека – здесь.

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