У хавбека «Аталанты» Копмейнерса, Бруну и Палмера по 5 голов в гостях в сезоне. Среди игроков топ-5 лиг больше забил только Беллингем – 11
Тен Копмейнерс из «Аталанты» забил 5 голов в гостях в текущем сезоне во всех турнирах.
Это второй показатель среди игроков топ-5 лиг Европы наряду с Бруну Фернандешем («Манчестер Юнайтед») и Коулом Палмером («Челси»), на счету которых тоже по 5 мячей.
Больше всех голов на выезде во всех турнирах забил хавбек «Реала» Джуд Беллингем – 11.
В матче 1/4 финала Кубка Италии с «Миланом» (2:1) Копмейнерс сделал дубль. Подробнее статистика хавбека – здесь.
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