На финал Суперкубка Испании назначен Мартинес Мунуэра. Судьей были недовольны и «Барса», и «Реал»
Судить класико в финале Суперкубка Испании будет Хуан Мартинес Мунуэра.
Это будет четвертый матч между «Барселоной» и «Реалом» в карьере 41-летнего арбитра.
В предыдущих играх, на которых работал Мартинес Мунуэра, две победы одержал «Мадрид», «Барса» выиграла один раз: в сезоне-2020/21 мадридцы победили со счетом 3:1 на «Камп Ноу», в сезоне-2021/22 каталонцы разгромили соперника на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0, а в прошлом сезоне «Реал» разгромил «Барсу» со счетом 4:0 на «Камп Ноу» в ответном полуфинале Кубка Испании.
При этом ранее у обоих клубов возникали претензии к работе этого судьи. «Барса» была недовольна пенальти, назначенным в первом класико при помощи ВАР за фол Клемана Лангле на Серхио Рамосе, а также отменой гола Лионеля Месси за игру рукой в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетико» в 2020 году.
«Реал» был недоволен работой Мартинеса Мунуэры в матче с «Севильей» в 2021 году, когда судья с помощью ВАР отменил пенальти в пользу «Мадрида» и назначил 11-метровый в ворота «сливочных» за то, что Эдер Милитао сыграл рукой перед началом атаки.
В этом сезоне клубное телевидение «Реала» дважды выражало недовольство работой Мартинеса Мунуэры. В ноябре клубное ТВ раскритиковало работу арбитра на матче с «Райо Вальекано» (0:0): «Для одних стелют ковры, для других – камни». А в декабре, перед игрой с «Гранадой», на которую Хуана назначили в качестве арбитра ВАР, клубное ТВ «Мадрида» опубликовало видео с его «несправедливыми» решениями.
В этом сезоне Мунуэра работал в поле на матчах команд по разу – на игре «Реала» с «Райо Вальекано» (0:0) и на игре «Барселоны» с «Атлетиком» (1:0).
Финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 14 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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У ТВ есть свое руководство, свои сценаристы, редакторы, и так далее. Даже официальные заявления идут через соцсети, а не по клубному ТВ. Если там чего то показывают, это не означает что это прямая позиция руководства клуба!
А тренер команды, это человек который работает в системе клуба. Человек связанный с игроками.Он должен вести себя более сдержанно. Так что хватит нести всякую дичь. Все уже привыкли к нытьям Чаппи.
Но АПЛ сейчас впереди планеты всей по клоунаде
Ожидаю игру на встречных курсах, и надеюсь лицезреть фирменные молниеносные контратаки Реала
Интересная "легенда бчк" )
Просто понаслаждаться футболом - судя по всему, нельзя...