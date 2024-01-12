На финал Суперкубка Испании назначен Мартинес Мунуэра. Судьей были недовольны и «Барса», и «Реал»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Суперкубок Испании Хуан Мартинес Мунуэра Футбол

Судить класико в финале Суперкубка Испании будет Хуан Мартинес Мунуэра.

Это будет четвертый матч между «Барселоной» и «Реалом» в карьере 41-летнего арбитра.

В предыдущих играх, на которых работал Мартинес Мунуэра, две победы одержал «Мадрид», «Барса» выиграла один раз: в сезоне-2020/21 мадридцы победили со счетом 3:1 на «Камп Ноу», в сезоне-2021/22 каталонцы разгромили соперника на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0, а в прошлом сезоне «Реал» разгромил «Барсу» со счетом 4:0 на «Камп Ноу» в ответном полуфинале Кубка Испании.

При этом ранее у обоих клубов возникали претензии к работе этого судьи. «Барса» была недовольна пенальти, назначенным в первом класико при помощи ВАР за фол Клемана Лангле на Серхио Рамосе, а также отменой гола Лионеля Месси за игру рукой в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетико» в 2020 году.

«Реал» был недоволен работой Мартинеса Мунуэры в матче с «Севильей» в 2021 году, когда судья с помощью ВАР отменил пенальти в пользу «Мадрида» и назначил 11-метровый в ворота «сливочных» за то, что Эдер Милитао сыграл рукой перед началом атаки.

В этом сезоне клубное телевидение «Реала» дважды выражало недовольство работой Мартинеса Мунуэры. В ноябре клубное ТВ раскритиковало работу арбитра на матче с «Райо Вальекано» (0:0): «Для одних стелют ковры, для других – камни». А в декабре, перед игрой с «Гранадой», на которую Хуана назначили в качестве арбитра ВАР, клубное ТВ «Мадрида» опубликовало видео с его «несправедливыми» решениями.

В этом сезоне Мунуэра работал в поле на матчах команд по разу – на игре «Реала» с «Райо Вальекано» (0:0) и на игре «Барселоны» с «Атлетиком» (1:0).

Финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 14 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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44 комментария
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Если есть позорные судьи ,то это Испания!
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Ответ TAGAY
Ныть больше чем тв реала невозможно! Выглядит совсем тупо когда фан реала обвиняет Барсу и Хави в нытье!
Объяснение школьнику: Хави и ТВ клуба это совершенно разные вещи!
У ТВ есть свое руководство, свои сценаристы, редакторы, и так далее. Даже официальные заявления идут через соцсети, а не по клубному ТВ. Если там чего то показывают, это не означает что это прямая позиция руководства клуба!
А тренер команды, это человек который работает в системе клуба. Человек связанный с игроками.Он должен вести себя более сдержанно. Так что хватит нести всякую дичь. Все уже привыкли к нытьям Чаппи.
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Короче говоря, ныть будут все при любом исходе.
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Ответ error505
Комментарий скрыт
Ныть больше чем тв реала невозможно! Выглядит совсем тупо когда фан реала обвиняет Барсу и Хави в нытье!
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Ответ Кирилл
Ага, и при этом в противостоянии Реал - Барселона при судействе Мунуэра преимущество у Реала ) Интересная "легенда бчк" )
в полуфинале тоже преимущество у реала.но судья какую сторону поддержал больше?
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клубное тв Реала вошло в чат
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Ответ Hitrowka R
Если есть позорные судьи ,то это Испания!
Был в этом уверен тож
Но АПЛ сейчас впереди планеты всей по клоунаде
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В Испании все равно нет топ-судьи, все слепые
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хотелось бы без глупых ошибок судей, Пусть победит сильнейший.
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предлагаю альтернативу. Назначьте Карасёва
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Ответ Mamontilo
это объявление?
ну можно и так сказать, но только не такое как в авито))
Ожидаю игру на встречных курсах, и надеюсь лицезреть фирменные молниеносные контратаки Реала
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Ответ Кирилл
Я не смотрел матч Реала против Атлетико - ничего вам не могу сказать по этому поводу )
почему Кирилл а не Кирил .зачем тебе два лл?
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Ответ xQcoW
Все-таки позаботились, чтобы легенду бчк назначили на эту игру
Ага, и при этом в противостоянии Реал - Барселона при судействе Мунуэра преимущество у Реала )
Интересная "легенда бчк" )
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Ответ Роман
Ты либо фан Реала, либо фан Барсы. У местных глоров Барсы логика такая. Мир поделен на 2 клуба.
Комментарий удален модератором
Ответ AnMe
Короче говоря, ныть будут все при любом исходе.
Это ж Эль-Классико!
Просто понаслаждаться футболом - судя по всему, нельзя...
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Ответ TAGAY
Ныть больше чем тв реала невозможно! Выглядит совсем тупо когда фан реала обвиняет Барсу и Хави в нытье!
Я фан реала что ли?))) как ты это понял?
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После этого назначения - Реал стал фаворитом финального матча.
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Ла Лига всё больше напоминает РПЛ на минималках: придурковатый глава, судейские взятки, мошеннические схемы, монополия... Только продажных феминисток в Россию пока не завезли. Хотя, там девочку, кажется, Дианой звали...
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Предсказываю много голов
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после финала, будет недовольна только одна команда
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Пусть ставят саудовскую бригаду если не нравится этот...
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Клубное ТВ Реала, что с лицом?
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Хоть Перес без разница кто! главное по честному ……
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Кто проиграет тот будет жаловаться?)
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Самые уродливые судьи в европе, это в Испании!
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