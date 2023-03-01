Анчелотти о матче с «Барсой»: «У «Реала» нет желания взять реванш за Суперкубок. Но градус повышается из-за того, что обе команды близки к трофею»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании судьи Суперкубок Испании Класико Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Карло Анчелотти высказался перед матчем «Реала» и «Барселоны».

В четверг «Мадрид» примет в класико «Барсу» в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

– Как готовиться к класико?

– Требуются мужество и характер, чтобы выдержать давление такого матча. Как и всегда, очень хочется участвовать в подобных матчах, всегда есть воодушевление. Мы недалеко от финала, постараемся сделать все возможное.

– В Суперкубке было поражение со счетом 1:3.

– Мы все проанализировали. Нам не хватило напора и самоотверженности, плюс были ошибки, которые больше не повторятся. Это не решающий матч, но мы хотим получить преимущество.

– Это первое класико после «дела Негрейры».

– Как я уже говорил, в футболе больше нет коррупции. Не знаю, кто будет судить наш матч, но завтра он будет стараться изо всех сил хорошо делать свою работу.

У нас нет желания взять реванш за поражение в Суперкубке. Но из-за того, что обе команды близки к трофею, градус повышается. Только из-за этого, – сказал главный тренер «Реала».

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24 комментария

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Silent Mode
Ответ dr. cage
Лучший реванш это очередной трофей в музее.. Анчи верно все говорит. По крайней мере такие банальные мотивации это не для такого клуба как Реал.
Дада Мадрид против каталонии и реал против барсы ничего не делают для мотивации ага
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Killer_na_belom_barse$
Ответ DolJun
а к какому трофею близок реал, кто знает?
Хз, но бабса близка к очередному позору
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Ansu Fati
Ответ Мадрид наказывает!
Давай Карло, пора поставить случайного физрука на место.
Надеюсь Хави в очередной раз собьет с тебя всю спесь. Тебе не надоело балаболить?
+1
-1
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Дьяков Евгений
Ответ DolJun
аа, точняк. чет тупанул, спасибо!
Легенда, всегда пожалуйста
0
0
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Футбол_это_жизнь
Ответ serhio_ramos_
Написано про чемпионат.Это ты проснись.
Ахахахаххахаха
Ахахахаххахахахахаха
0
-1
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
С нынешней формой Барселоны - ее реально победить
+2
-3
-1
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DolJun
Ответ Raul14
Кубок Испании, Должунбек, Кубок Испании))
пхах, а чего не послезавтра написал?
+1
0
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Raul14
Взять реванш это — Салаху)) А Реал просто должен сожрать этого судейского банкрота)
+3
-4
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Raul14
Ответ DolJun
а к какому трофею близок реал, кто знает?
Кубок Испании, Должунбек, Кубок Испании))
+3
-1
+2
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serhio_ramos_
Ответ Футбол_это_жизнь
Последнее класико осталось за Барсой!!!! Это матч кубка! Проснись ты …..
Написано про чемпионат.Это ты проснись.
+7
0
+7
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Футбол_это_жизнь
Ответ Сергей
Последнее Классико осталось за Мадридом в чемпионате ,при кумане и сетьене вообще была серия безвольных поражений в одну калитку в очных матчах со злейшим врагом ,пришел Хави вроде стало получше.
Последнее класико осталось за Барсой!!!! Это матч кубка! Проснись ты …..
0
-7
-7
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Мадрид наказывает!
Давай Карло, пора поставить случайного физрука на место.
+14
-13
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Гамаль Хайдаров
Ответ Сергей
Последнее Классико осталось за Мадридом в чемпионате ,при кумане и сетьене вообще была серия безвольных поражений в одну калитку в очных матчах со злейшим врагом ,пришел Хави вроде стало получше.
ну, можно вспомнить такое же и про Реал когда тренировал Вальверде, там тоже в одну калитку мячи залетали и именно тогда Великий Капитан Реала сказал фразу «давайте не дадим забить им 6»
+2
-4
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Сергей
Последнее Классико осталось за Мадридом в чемпионате ,при кумане и сетьене вообще была серия безвольных поражений в одну калитку в очных матчах со злейшим врагом ,пришел Хави вроде стало получше.
+1
-4
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ZA.RMA
Ответ DolJun
я реально не понял о чем и написал, просто токсики вокруг
:(( я не токсичная..но ладно, простите:(
+5
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DolJun
Ответ ZA.RMA
ох уж эти остроумные шутки)
я реально не понял о чем и написал, просто токсики вокруг
+2
-3
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ZA.RMA
Ответ DolJun
а к какому трофею близок реал, кто знает?
ох уж эти остроумные шутки)
+4
-1
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DolJun
Ответ Леван Мкртчян
Ну, вроде как полуфинал Кубка Короля играют обе команды - это разве не близко к трофею?
да понял я, леван, уже объяснили. спасибо!
+3
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Леван Мкртчян
Ответ DolJun
а к какому трофею близок реал, кто знает?
Ну, вроде как полуфинал Кубка Короля играют обе команды - это разве не близко к трофею?
+20
-1
+19
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DolJun
Ответ Дьяков Евгений
Кубок
аа, точняк. чет тупанул, спасибо!
+2
-7
-5
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dr. cage
Лучший реванш это очередной трофей в музее.. Анчи верно все говорит.

По крайней мере такие банальные мотивации это не для такого клуба как Реал.
+6
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Дьяков Евгений
Ответ DolJun
а к какому трофею близок реал, кто знает?
Кубок
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0
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Куй Покагорячев
Котел закипает и фляга свистит
+1
-2
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DolJun
Комментарий скрыт
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-14
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