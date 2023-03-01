Анчелотти о матче с «Барсой»: «У «Реала» нет желания взять реванш за Суперкубок. Но градус повышается из-за того, что обе команды близки к трофею»
Карло Анчелотти высказался перед матчем «Реала» и «Барселоны».
В четверг «Мадрид» примет в класико «Барсу» в рамках 1/2 финала Кубка Испании.
– Как готовиться к класико?
– Требуются мужество и характер, чтобы выдержать давление такого матча. Как и всегда, очень хочется участвовать в подобных матчах, всегда есть воодушевление. Мы недалеко от финала, постараемся сделать все возможное.
– В Суперкубке было поражение со счетом 1:3.
– Мы все проанализировали. Нам не хватило напора и самоотверженности, плюс были ошибки, которые больше не повторятся. Это не решающий матч, но мы хотим получить преимущество.
– Это первое класико после «дела Негрейры».
– Как я уже говорил, в футболе больше нет коррупции. Не знаю, кто будет судить наш матч, но завтра он будет стараться изо всех сил хорошо делать свою работу.
У нас нет желания взять реванш за поражение в Суперкубке. Но из-за того, что обе команды близки к трофею, градус повышается. Только из-за этого, – сказал главный тренер «Реала».
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Ахахахаххахахахахаха
По крайней мере такие банальные мотивации это не для такого клуба как Реал.