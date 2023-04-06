Экс-арбитр Бурруль заявил, что судьи правильно не назначили пенальти в пользу «Барсы» за попадание мяча в руку Алабе: «Она лежала на земле»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании судьи Альфонсо Перес Бурруль Давид Алаба Хуан Мартинес Мунуэра Футбол

Решение судей не назначать пенальти в пользу «Барселоны» в матче с «Реалом» было верным

Такое мнение высказал бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль. Он прокомментировал эпизод на 3-й минуте матча между этими командами в полуфинале Кубка Испании, когда мяч попал в руку Давиду Алабе в штрафной площади «Реала». 

«По правилам игры рукой пенальти [в этом эпизоде] не нужно было назначать, потому что рука игрока мадридского «Реала» лежала на земле», – сказал Бурруль в эфире передачи Marcador на Radio Marca. 

Матч «Барселона» – «Реал» (0:4) обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой

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52 комментария

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Greatest Of All Time
Ответ soulsick
"Элементарно, Ватсон" @ Арбитр того матча посчитал, что игрок заранее выставлял руку, увеличивая площадь тела = пенальти. Почему он так трактовал - вопросы к нему. Если видел эпизод от и до и посчитал, что был именно умысел на прерывание атаки, то имел право. В целом, учитывая число пенальти в пользу Аргентины, постеснялся бы что ли намекать на судейство в пользу Португалии:))
Вот сразу и узнали секту рюналду.))
Эпизод 1 в 1 как с Алабой, а тут мне поешь про срыв атаки с Уругваем а с Реалом это не работает да)))
Против Ганы тоже самый левый пенальти в истории ЧМ.
А про Аргентины, какой из пенальти такой же левый как против Ганы и Уругвай???
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soulsick
Ответ Greatest Of All Time
Я про пенальти в ворота Уругвай))) Там тоже был ВАР. Но почему 2 матча подряд левый пенальти в пользу Португалии. Первый против Ганы и второй против Уругвай.
"Элементарно, Ватсон" @
Арбитр того матча посчитал, что игрок заранее выставлял руку, увеличивая площадь тела = пенальти.
Почему он так трактовал - вопросы к нему. Если видел эпизод от и до и посчитал, что был именно умысел на прерывание атаки, то имел право.
В целом, учитывая число пенальти в пользу Аргентины, постеснялся бы что ли намекать на судейство в пользу Португалии:))
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Butrymovich Mikalai
Ответ soulsick
С таким же успехом можно написать, что на месте Гави любой игрок Реала получил бы красную еще в первом тайме. Лояльность судей к этому хамоватому персонажу несколько удивляет. Одно дело - простить или не заметить какой-то один эпизод, но у этого деятеля за каждый матч набегает с 5-6 жестких стыков на грани или даже за гранью допустимого, включая откровенно неспортивное поведение, которое по правилам и вовсе неизбежно должно караться желтой карточкой.
давай по факту . за фол на какой минуте Гави заслужил вторую жк? предположу , что ты сольешься ,как и 99% фанатов пососать сливки через соломку .....
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Greatest Of All Time
Ответ soulsick
В футболе и не только есть 100500 эпизодов, которые толкуются по разному хотя бы потому, что двух абсолютно идентичных не бывает. Во-вторых, зависит от арбитра - один считает нормальным контактную борьбу за мяч, другой сразу свистит или вовсе достает желтую. В-третьих, логика именно этого решения абсолютно очевидна - арбитр посчитал, что рука была опорной, для чего у него были все основания. ВАР подтвердил правильность его выводов, а сам он его наблюдал практически в упор. С таким же успехом я могу задать вопрос, почему Гави не был удален еще в первом тайме - Рамосу за такую игру даже прямые красные прилетали, не говоря уже о желтых. То же самое было и в прошлой игре, когда он довольно грязно врезался в Себальоса, бывшего без мяча в тот момент, а ведь это был далеко не единственный его момент с нарушением.
Я про пенальти в ворота Уругвай)))
Там тоже был ВАР. Но почему 2 матча подряд левый пенальти в пользу Португалии.
Первый против Ганы и второй против Уругвай.
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soulsick
Ответ Игорь Климов
Про вентилятор, ты это своим дружкам напомни.
Ну дружки так то в предыдущие недели особо не светились, а вот ты накидывал - будь здоров, и уничижительными оборотами ничуть не брезговал - скорее, наоборот.
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soulsick
Ответ Greatest Of All Time
Почему тогда поставили пенальти в ворота Уругвая???? Ок 1 раз судья из Марокко тащил Португалию против Ганы поставив левый пенальти. Но почему и второй матч хотели это сделать??? Ведь эпизод 1 в 1 как с Алабой против Уругвая.
В футболе и не только есть 100500 эпизодов, которые толкуются по разному хотя бы потому, что двух абсолютно идентичных не бывает.
Во-вторых, зависит от арбитра - один считает нормальным контактную борьбу за мяч, другой сразу свистит или вовсе достает желтую.
В-третьих, логика именно этого решения абсолютно очевидна - арбитр посчитал, что рука была опорной, для чего у него были все основания. ВАР подтвердил правильность его выводов, а сам он его наблюдал практически в упор.

С таким же успехом я могу задать вопрос, почему Гави не был удален еще в первом тайме - Рамосу за такую игру даже прямые красные прилетали, не говоря уже о желтых. То же самое было и в прошлой игре, когда он довольно грязно врезался в Себальоса, бывшего без мяча в тот момент, а ведь это был далеко не единственный его момент с нарушением.
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EmilKB24
Ответ Greatest Of All Time
Вопрос всем фанатам РЕАЛА. Хочу что бы ответил фанат Реала. Пенальти на Алабе был да или нет???
все просто. в этом сезоне за подобное уже ставили пенальти в матче Мадрида. и мяч тогда попал в опорную руку Алабе тоже.

и после матча Ла Лига официально заявляла, что это ошибка судьи была. вот и весь разговор.
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soulsick
Ответ ДЖИН
Ну да рука же не прерывала движение мяча. Стоп всё таки прерывала. 🤣🤣🤣 Ах да Барсе бы пенку за такое бы Буруль поставил. 🤣🤣
Помнится, как-то Иньеста в матче с Атлетико прервал атаку, куда более явно выставив руку в сторону в своей штрафной - должен был получить вторую желтую, но в итоге арбитр ни пенку не поставил, ни желтой не выписал, но у чрезмерных фанов традиционно амнезия работает избирательно - наглухо забывают все неудобное и всюду мерещится заговор:))
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Игорь Удалов
Тупое правило. Не делай тогда подкат, чтобы теоретически мяч в руку не попал. Это конечно не игра рукой. Как и множество примеров, когда мяч именно попадает в руку, при этом, игры рукой не было
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Greatest Of All Time
Ответ soulsick
Прекрасно помню матч против Барсы, в котором мяч дважды попал в руку Пике - ни одной пенки не поставили, и это было абсолютно по делу, учитывая изменения правил последних лет. В обоих случаях, что называется, мяч "нашел" руку, а не наоборот. Игроки Реала тогда не настаивали, хотя контакты были очевидные. Учитывать надо все обстоятельства, включая расстояние между игроками в момент удара и т.п. Алаба стелился в подкате и находился вплотную, рука была опорной: в таких случаях человек действует инстинктивно, дабы минимизировать вероятность травмы - в том числе по этой причине и внесено это изменение в правила. Так что не было пенки.
Почему тогда поставили пенальти в ворота Уругвая????
Ок 1 раз судья из Марокко тащил Португалию против Ганы поставив левый пенальти.
Но почему и второй матч хотели это сделать???
Ведь эпизод 1 в 1 как с Алабой против Уругвая.
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soulsick
Ответ Butrymovich Mikalai
Это был бы пенальти только если вместо Алабы был бы Араухо ..... ведь офсайда Асенсио не было, правда?
С таким же успехом можно написать, что на месте Гави любой игрок Реала получил бы красную еще в первом тайме. Лояльность судей к этому хамоватому персонажу несколько удивляет.
Одно дело - простить или не заметить какой-то один эпизод, но у этого деятеля за каждый матч набегает с 5-6 жестких стыков на грани или даже за гранью допустимого, включая откровенно неспортивное поведение, которое по правилам и вовсе неизбежно должно караться желтой карточкой.
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Игорь Климов
Ответ soulsick
Я ничего не идеализирую. Тебе бы самому не помешало поменьше набрасывать на вентилятор, ибо падать - оно всегда больно.
Про вентилятор, ты это своим дружкам напомни.
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soulsick
Ответ Greatest Of All Time
Вопрос всем фанатам РЕАЛА. Хочу что бы ответил фанат Реала. Пенальти на Алабе был да или нет???
Прекрасно помню матч против Барсы, в котором мяч дважды попал в руку Пике - ни одной пенки не поставили, и это было абсолютно по делу, учитывая изменения правил последних лет. В обоих случаях, что называется, мяч "нашел" руку, а не наоборот. Игроки Реала тогда не настаивали, хотя контакты были очевидные.
Учитывать надо все обстоятельства, включая расстояние между игроками в момент удара и т.п.
Алаба стелился в подкате и находился вплотную, рука была опорной: в таких случаях человек действует инстинктивно, дабы минимизировать вероятность травмы - в том числе по этой причине и внесено это изменение в правила. Так что не было пенки.
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Traxyla
Ответ Kyancey
Завтра во время перемены местные эксперты тебе на пальцах объяснят, что «Реал» купил судью, и опорная рука - это 100% пенальти Разве для них авторитет какой-то арбитр?
Для них авторитет только Негрейра
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soulsick
Ответ Игорь Климов
Ты уж не идеализируй, но со всех сторон хватает таких персонажей как этот "Роман".
Я ничего не идеализирую. Тебе бы самому не помешало поменьше набрасывать на вентилятор, ибо падать - оно всегда больно.
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Greatest Of All Time
Ответ Нарлс Бакли
Конечно же нет
Я тоже на 100% согласен что пенальти не было. Я сам фанат Барсы.
Но почему за такой эпизод был пенальти в ворота Уругвая на ЧМ???
Опять хотели тащить Португалию??
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Махмуд Тилавов
Ответ Greatest Of All Time
Вопрос всем фанатам РЕАЛА. Хочу что бы ответил фанат Реала. Пенальти на Алабе был да или нет???
Спросите у ГУРУ
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Нарлс Бакли
Ответ Greatest Of All Time
Вопрос всем фанатам РЕАЛА. Хочу что бы ответил фанат Реала. Пенальти на Алабе был да или нет???
Конечно же нет
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Greatest Of All Time
Вопрос всем фанатам РЕАЛА. Хочу что бы ответил фанат Реала.
Пенальти на Алабе был да или нет???
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Butrymovich Mikalai
Это был бы пенальти только если вместо Алабы был бы Араухо ..... ведь офсайда Асенсио не было, правда?
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Игорь Климов
Ответ soulsick
Да ладно. Не нужно опускаться до уровня отдельных неадекватных болел Барсы, которые нынче, к слов, резко исчезли из комментов. Нынешний Реал этим и радует - избегает откровенной грязи и грубости, предпочитая красивый футбол и уважение к сопернику.
Ты уж не идеализируй, но со всех сторон хватает таких персонажей как этот "Роман".
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Parce
И Камавинга был хорош
По мне, именно он был МВП матча
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Ilya Chistyakov
Ответ Фёдор Кузнецов
Они в ближайшую неделю придут на сайт?
Ахахах
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Bleck Ridermen
Джин быстро в 🏺 не позорься 😏
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hannibal ante portas
В итоге на земле осталась лежать барса
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