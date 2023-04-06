Экс-арбитр Бурруль заявил, что судьи правильно не назначили пенальти в пользу «Барсы» за попадание мяча в руку Алабе: «Она лежала на земле»

Решение судей не назначать пенальти в пользу «Барселоны» в матче с «Реалом» было верным

Такое мнение высказал бывший арбитр . Он прокомментировал эпизод на 3-й минуте матча между этими командами в полуфинале Кубка Испании, когда мяч попал в руку в штрафной площади «Реала».

«По правилам игры рукой пенальти [в этом эпизоде] не нужно было назначать, потому что рука игрока мадридского « » лежала на земле», – сказал Бурруль в эфире передачи Marcador на Radio Marca.

Матч « » – «Реал» (0:4) обслуживала бригада арбитров во главе с .