Экс-арбитр Бурруль заявил, что судьи правильно не назначили пенальти в пользу «Барсы» за попадание мяча в руку Алабе: «Она лежала на земле»
Решение судей не назначать пенальти в пользу «Барселоны» в матче с «Реалом» было верным
Такое мнение высказал бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль. Он прокомментировал эпизод на 3-й минуте матча между этими командами в полуфинале Кубка Испании, когда мяч попал в руку Давиду Алабе в штрафной площади «Реала».
«По правилам игры рукой пенальти [в этом эпизоде] не нужно было назначать, потому что рука игрока мадридского «Реала» лежала на земле», – сказал Бурруль в эфире передачи Marcador на Radio Marca.
Матч «Барселона» – «Реал» (0:4) обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой.
Эпизод 1 в 1 как с Алабой, а тут мне поешь про срыв атаки с Уругваем а с Реалом это не работает да)))
Против Ганы тоже самый левый пенальти в истории ЧМ.
А про Аргентины, какой из пенальти такой же левый как против Ганы и Уругвай???
Арбитр того матча посчитал, что игрок заранее выставлял руку, увеличивая площадь тела = пенальти.
Почему он так трактовал - вопросы к нему. Если видел эпизод от и до и посчитал, что был именно умысел на прерывание атаки, то имел право.
В целом, учитывая число пенальти в пользу Аргентины, постеснялся бы что ли намекать на судейство в пользу Португалии:))
Там тоже был ВАР. Но почему 2 матча подряд левый пенальти в пользу Португалии.
Первый против Ганы и второй против Уругвай.
Во-вторых, зависит от арбитра - один считает нормальным контактную борьбу за мяч, другой сразу свистит или вовсе достает желтую.
В-третьих, логика именно этого решения абсолютно очевидна - арбитр посчитал, что рука была опорной, для чего у него были все основания. ВАР подтвердил правильность его выводов, а сам он его наблюдал практически в упор.
С таким же успехом я могу задать вопрос, почему Гави не был удален еще в первом тайме - Рамосу за такую игру даже прямые красные прилетали, не говоря уже о желтых. То же самое было и в прошлой игре, когда он довольно грязно врезался в Себальоса, бывшего без мяча в тот момент, а ведь это был далеко не единственный его момент с нарушением.
и после матча Ла Лига официально заявляла, что это ошибка судьи была. вот и весь разговор.
Ок 1 раз судья из Марокко тащил Португалию против Ганы поставив левый пенальти.
Но почему и второй матч хотели это сделать???
Ведь эпизод 1 в 1 как с Алабой против Уругвая.
Одно дело - простить или не заметить какой-то один эпизод, но у этого деятеля за каждый матч набегает с 5-6 жестких стыков на грани или даже за гранью допустимого, включая откровенно неспортивное поведение, которое по правилам и вовсе неизбежно должно караться желтой карточкой.
Учитывать надо все обстоятельства, включая расстояние между игроками в момент удара и т.п.
Алаба стелился в подкате и находился вплотную, рука была опорной: в таких случаях человек действует инстинктивно, дабы минимизировать вероятность травмы - в том числе по этой причине и внесено это изменение в правила. Так что не было пенки.
Но почему за такой эпизод был пенальти в ворота Уругвая на ЧМ???
Опять хотели тащить Португалию??
Пенальти на Алабе был да или нет???