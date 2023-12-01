Клубное ТВ «Реала» опубликовало видео с «несправедливыми» решениями Мартинеса Мунуэры перед матчем с «Гранадой». Арбитр будет работать на ВАР

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Райо Вальекано Гранада Хуан Мартинес Мунуэра Эдер Милитао Винисиус Жуниор Футбол

«Реал» сделал подборку спорных решений судьи ближайшего матча с «Гранадой».

ВАР-арбитром субботнего матча Ла Лиги между «Реалом» и «Гранадой» назначен Хуан Мартинес Мунуэра. Он работал на игре 12-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Райо Вальекано» (0:0) в качестве главного судьи, и после этого матча клубное телевидение «Мадрида» раскритиковало арбитра: «Для одних стелют ковры, для других – камни».

Перед новым матчем клубное ТВ «бланкос» опубликовало видео с «несправедливыми» решениями Мартинеса Мунуэры. Кроме эпизодов недавнего матча с «Райо», в ролике упомянут эпизод из игры с «Райо» в прошлом сезоне, когда за предполагаемый фол на Винисиусе не последовало наказания.

Особый акцент был сделан на моменте из матча с «Севильей» сезона-2020/21 (2:2). В том матче Мартинес Мунуэра изначально назначил пенальти в пользу «Реала» за фол на Кариме Бензема, но, обратившись к ВАР, отменил решение из-за игры Эдера Милитао рукой в предыдущем эпизоде.

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35 комментариев
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Когда Реал не подкупает судью - они давят на него через клубное тв и прессу
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Ответ Давид Agabekyan
Новость только вышла, а Ригобер и гуру уже успели комменты оставить. Никаких комплексов перед Реалом
я их недооценивал. Это оказывается звезды спортс.ру, в 10ке заплюсованных за всё время существования сайта! Только вот как они столько плюсов собрали со своим неадекватным мышлением для меня остается загадкой
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кабинет уже ничего не стесняется...
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Как болельщику Реала мне это не очень нравится!
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Новость только вышла, а Ригобер и гуру уже успели комменты оставить. Никаких комплексов перед Реалом
+18
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Ответ Давид Agabekyan
Новость только вышла, а Ригобер и гуру уже успели комменты оставить. Никаких комплексов перед Реалом
Главные фанаты Мадрида🥰
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Ответ Данияр Жумабекович
я их недооценивал. Это оказывается звезды спортс.ру, в 10ке заплюсованных за всё время существования сайта! Только вот как они столько плюсов собрали со своим неадекватным мышлением для меня остается загадкой
Соратники по ориентации очевидно их плюсуют
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Ответ Tristan...
Тогда бы на судей не давили)
Фанат барсы говорит о «давлении» на судей?)

Тристан, не будь таким типичным)
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Ответ Artem Piatkov
Ну как допустим, если да)
Артем, ты пользователь у которого несколько мультиаккаунтов, и думаешь об этом никто не знает:) Но при этом сам кого-то и в чем-то, совершенно бездоказательно уличаешь:)) И все прекрасно знают, что помимо этих у тебя в арсенале есть еще, с которых ты ставишь минусы пользователям, мнение которых тебя не устраивает:)

https://www.sports.ru/profile/1114422404/

https://www.sports.ru/profile/1110825618/
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Ответ Tristan...
Классическое королевское предматчевое давление на арбитров. Так пишется история... Они думают, что без судейской помощи теперь Гранаду даже не обыграют?
теперь?) у Реала какие-то проблемы имеются?)
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Ответ Давид Agabekyan
Новость только вышла, а Ригобер и гуру уже успели комменты оставить. Никаких комплексов перед Реалом
Они ещё и сами себя плюсуют, так забавно это наблюдать)
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Ответ Антиглор17
А как насчет видео подборки с Оливером, Чакыром или еще кем то из легенд?!
Это другое:)
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Ответ GuruFutbola
Ахах, что я только что прочитал? Какие делишки? То что ты мне в личку писала?) и на вопрос бы лучше ответил, а не тему менял)
Писала? То есть, уже ты не отрицаешь, что я девушка..быстро ты, однако😂

Мы то знаем, что только в твоем самом сладком сне я тебе могла написать, уж тем более первая, но если у тебя какие-то проблемы в памяти - могу помочь освежить)

Хочешь? 🙏
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Ответ ZA.RMA
Не первый))) ахах, ты якобы не в курсе, что я девушка 🙏 Все верно, продолжай, а то твой кумир-дядя Риго узнает, что ты за его спиной делишки проворачиваешьь)
Ахах, что я только что прочитал? Какие делишки? То что ты мне в личку писала?) и на вопрос бы лучше ответил, а не тему менял)
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Ответ benjamin92
Когда Реал не подкупает судью - они давят на него через клубное тв и прессу
а надо всего лишь десятилетиями платить главе судей...
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Ответ benjamin92
Когда Реал не подкупает судью - они давят на него через клубное тв и прессу
Так экономичней. Отсюда и дополнительные деньги на игроков. Перес гений
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Ответ TRUMAN88
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Стукни ножкой и не заходи на сайт 30 минут в знак протеста)
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Ответ Artem Piatkov
Ну как допустим, если да)
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Ответ Нефанатик
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Почему БЧК а не Барселона? И вы себя считаете адекватным в отличие Ригоберки?
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Ответ Данияр Жумабекович
я их недооценивал. Это оказывается звезды спортс.ру, в 10ке заплюсованных за всё время существования сайта! Только вот как они столько плюсов собрали со своим неадекватным мышлением для меня остается загадкой
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А как насчет видео подборки с Оливером, Чакыром или еще кем то из легенд?!
+2
-2
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