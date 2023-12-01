Клубное ТВ «Реала» опубликовало видео с «несправедливыми» решениями Мартинеса Мунуэры перед матчем с «Гранадой». Арбитр будет работать на ВАР
«Реал» сделал подборку спорных решений судьи ближайшего матча с «Гранадой».
ВАР-арбитром субботнего матча Ла Лиги между «Реалом» и «Гранадой» назначен Хуан Мартинес Мунуэра. Он работал на игре 12-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Райо Вальекано» (0:0) в качестве главного судьи, и после этого матча клубное телевидение «Мадрида» раскритиковало арбитра: «Для одних стелют ковры, для других – камни».
Перед новым матчем клубное ТВ «бланкос» опубликовало видео с «несправедливыми» решениями Мартинеса Мунуэры. Кроме эпизодов недавнего матча с «Райо», в ролике упомянут эпизод из игры с «Райо» в прошлом сезоне, когда за предполагаемый фол на Винисиусе не последовало наказания.
Особый акцент был сделан на моменте из матча с «Севильей» сезона-2020/21 (2:2). В том матче Мартинес Мунуэра изначально назначил пенальти в пользу «Реала» за фол на Кариме Бензема, но, обратившись к ВАР, отменил решение из-за игры Эдера Милитао рукой в предыдущем эпизоде.
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