«Суперкубок создан ради матча «Реала» с «Барсой». Саудовская публика хочет увидеть их, поэтому они и платят больше». Вратарь «Осасуны» Эррера после 0:2 в полуфинале

Вратарь «Осасуны» считает, что Суперкубок Испании задуман ради еще одного класико.

Напомним, открыл счет на 59-й минуте вчерашнего полуфинала Суперкубка Испании между «Осасуной» и «Барселоной».

Игроки «Осасуны» утверждали, что перед голом сфолил на , однако главный арбитр Алехандро Муньис засчитал мяч. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Барсы».

«Суперкубок создан ради матча между « » и «Барсой». Любой, кто не видит этого, не разбирается в футболе. Я не понимаю этого, но саудовская публика хочет увидеть эти две команды, поэтому они и платят больше. Это нормально», – сказал Серхио Эррера.

Также голкипер выразил недовольство тем, что разыгрывается в Саудовской Аравии.

«Этот турнир должны видеть наши зрители. Мы испанские команды, и испанские фанаты должны наслаждаться этими игроками. Но мы приезжаем сюда, потому что это наша профессия. Точка», – сказал Эррера.

Ранее в первом полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Атлетико» (5:3).

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