«Суперкубок создан ради матча «Реала» с «Барсой». Саудовская публика хочет увидеть их, поэтому они и платят больше». Вратарь «Осасуны» Эррера после 0:2 в полуфинале
Вратарь «Осасуны» считает, что Суперкубок Испании задуман ради еще одного класико.
Напомним, Роберт Левандовски открыл счет на 59-й минуте вчерашнего полуфинала Суперкубка Испании между «Осасуной» и «Барселоной».
Игроки «Осасуны» утверждали, что перед голом Андреас Кристенсен сфолил на Хосе Арнаисе, однако главный арбитр Алехандро Муньис засчитал мяч. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Барсы».
«Суперкубок создан ради матча между «Мадридом» и «Барсой». Любой, кто не видит этого, не разбирается в футболе. Я не понимаю этого, но саудовская публика хочет увидеть эти две команды, поэтому они и платят больше. Это нормально», – сказал Серхио Эррера.
Также голкипер выразил недовольство тем, что Суперкубок Испании разыгрывается в Саудовской Аравии.
«Этот турнир должны видеть наши зрители. Мы испанские команды, и испанские фанаты должны наслаждаться этими игроками. Но мы приезжаем сюда, потому что это наша профессия. Точка», – сказал Эррера.
Ранее в первом полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Атлетико» (5:3).
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Где он был все это время, если "Этот турнир должны видеть наши зрители. Мы испанские команды, и испанские фанаты должны наслаждаться этими игроками." ? Почему он не стал отстаивать свои ценности раньше ?
Игроки ни на что не влияют. Но 99% предпочли бы играть в Испании, а не лететь в СА. Кроос об этом говорил 100 раз.
Ну и также есть факт, что Федерация футбола Испании получает 40 млн за розыгрыш Суперкубка, только если в нем участвую Реал и Барса (не обязательно очный матч, а просто участие). Если их не будет, то денег будет меньше. Поэтому что он сказал не так?)) Это же очевидно, что так как Федерации нужны бабки и они устроили этот турнир в СА, а бабок больше если играют Барса и Мадрида, то значит они там нужны больше остальных)))
Какие вопросы задают на то и отвечает.
Причем сами вопросы тут крайне редко пишут, это забавно, да?)) Зачастую журналисты провоцируют на "нытье", а игроки просто кивают. И в итоге они виноваты.
Но увидеть мадридское дерби лишний раз не помешает