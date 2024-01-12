«Суперкубок создан ради матча «Реала» с «Барсой». Саудовская публика хочет увидеть их, поэтому они и платят больше». Вратарь «Осасуны» Эррера после 0:2 в полуфинале

Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Атлетико Ла Лига судьи болельщики Суперкубок Испании Роберт Левандовски Андреас Кристенсен Хосе Арнаис Алехандро Муньис Руис Серхио Эррера Класико Футбол

Вратарь «Осасуны» считает, что Суперкубок Испании задуман ради еще одного класико.

Напомним, Роберт Левандовски открыл счет на 59-й минуте вчерашнего полуфинала Суперкубка Испании между «Осасуной» и «Барселоной».

Игроки «Осасуны» утверждали, что перед голом Андреас Кристенсен сфолил на Хосе Арнаисе, однако главный арбитр Алехандро Муньис засчитал мяч. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Барсы».

«Суперкубок создан ради матча между «Мадридом» и «Барсой». Любой, кто не видит этого, не разбирается в футболе. Я не понимаю этого, но саудовская публика хочет увидеть эти две команды, поэтому они и платят больше. Это нормально», – сказал Серхио Эррера.

Также голкипер выразил недовольство тем, что Суперкубок Испании разыгрывается в Саудовской Аравии.

«Этот турнир должны видеть наши зрители. Мы испанские команды, и испанские фанаты должны наслаждаться этими игроками. Но мы приезжаем сюда, потому что это наша профессия. Точка», – сказал Эррера.

Ранее в первом полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Атлетико» (5:3).

Будет бонусное класико! «Барса» вышла на «Реал» в финал Суперкубка, победный гол разозлил соперника

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
поэтому из 5 проведенных в таком формате суперкубков наверное это лишь 2-ой раз когда класико в финале)
+20
-5
+15
Ответ BARCA_10
поэтому из 5 проведенных в таком формате суперкубков наверное это лишь 2-ой раз когда класико в финале)
С тех пор, как суперкубок проводится в саудии (это 3й раз) Реал и Барса каждый год играют друг с другом. В первый раз они встретились в полуфинале, во второй раз в финале, в этом году опять в финале. Я уже писал, что в финале будут Реал и Барса, по крайне мере постараются аккуратно так сделать. Это не теория заговора, это просто здравый смысл
+14
-4
+10
Ответ EmilKB24
На самом деле очень многие высказываются против Суперкубка в СА. Независимо от результата, просто сейчас у него взяли интервью на эту тему. Игроки ни на что не влияют. Но 99% предпочли бы играть в Испании, а не лететь в СА. Кроос об этом говорил 100 раз. Ну и также есть факт, что Федерация футбола Испании получает 40 млн за розыгрыш Суперкубка, только если в нем участвую Реал и Барса (не обязательно очный матч, а просто участие). Если их не будет, то денег будет меньше. Поэтому что он сказал не так?)) Это же очевидно, что так как Федерации нужны бабки и они устроили этот турнир в СА, а бабок больше если играют Барса и Мадрида, то значит они там нужны больше остальных)))
Суть моего комментария в другом: почему вратарь Осасуны сказал это ни при попадании в Суперкубок, ни в течении сезона, ни перед Суперкубком, а только после проигрыша Барселоне ?
Где он был все это время, если "Этот турнир должны видеть наши зрители. Мы испанские команды, и испанские фанаты должны наслаждаться этими игроками." ? Почему он не стал отстаивать свои ценности раньше ?
+10
-4
+6
Смело про СА
+5
0
+5
Хватит ныть, там и контакта то не было, Ариас от дыхания соперника свалился как подкошенный. Судьи молодцы, что разобрались
+8
-3
+5
Нытики везде одинаковы. Кругом заговоры, ага.
+8
-5
+3
Ответ Хызыр
С тех пор, как суперкубок проводится в саудии (это 3й раз) Реал и Барса каждый год играют друг с другом. В первый раз они встретились в полуфинале, во второй раз в финале, в этом году опять в финале. Я уже писал, что в финале будут Реал и Барса, по крайне мере постараются аккуратно так сделать. Это не теория заговора, это просто здравый смысл
Глупцы необучаемы и опять минусят. Я спокойно воткнул в очередной раз на проход Реала и Барсы, что собственно советовал ранее в комментах, но меня минусили умники
+3
0
+3
Ответ Кирилл
Интересно, а где были раньше эти «правдорубы» ?) Могли же раньше сказать что вы играете ради испанских болельщиков и никуда не поедете играть ) Но нет, заговорил так только после поражения )
На самом деле очень многие высказываются против Суперкубка в СА. Независимо от результата, просто сейчас у него взяли интервью на эту тему.

Игроки ни на что не влияют. Но 99% предпочли бы играть в Испании, а не лететь в СА. Кроос об этом говорил 100 раз.

Ну и также есть факт, что Федерация футбола Испании получает 40 млн за розыгрыш Суперкубка, только если в нем участвую Реал и Барса (не обязательно очный матч, а просто участие). Если их не будет, то денег будет меньше. Поэтому что он сказал не так?)) Это же очевидно, что так как Федерации нужны бабки и они устроили этот турнир в СА, а бабок больше если играют Барса и Мадрида, то значит они там нужны больше остальных)))
+5
-2
+3
Ответ Кирилл
Суть моего комментария в другом: почему вратарь Осасуны сказал это ни при попадании в Суперкубок, ни в течении сезона, ни перед Суперкубком, а только после проигрыша Барселоне ? Где он был все это время, если "Этот турнир должны видеть наши зрители. Мы испанские команды, и испанские фанаты должны наслаждаться этими игроками." ? Почему он не стал отстаивать свои ценности раньше ?
Забавно, что Вы реально думаете, что игроки говорят всегда о том, чем хотят. Особенно игроки Осасуны у которых берут 1-2 интервью за сезон.

Какие вопросы задают на то и отвечает.

Причем сами вопросы тут крайне редко пишут, это забавно, да?)) Зачастую журналисты провоцируют на "нытье", а игроки просто кивают. И в итоге они виноваты.
+4
-2
+2
Ответ BARCA_10
поэтому из 5 проведенных в таком формате суперкубков наверное это лишь 2-ой раз когда класико в финале)
да, а еще наверное судья матча Атлетико-Реал, во время брифинга где объясняли, что надо подсуживать Барсе и Реалу ради класико в финале, смотрел в телефоне фитнес передачу)
+3
-2
+1
Именно так

Но увидеть мадридское дерби лишний раз не помешает
0
0
0
А на счёт турнира в СА , он прав , игры должны проходить в Испании.Но федерация так решила, ради денег Это не очень правильно.
0
0
0
Ответ EmilKB24
На самом деле очень многие высказываются против Суперкубка в СА. Независимо от результата, просто сейчас у него взяли интервью на эту тему. Игроки ни на что не влияют. Но 99% предпочли бы играть в Испании, а не лететь в СА. Кроос об этом говорил 100 раз. Ну и также есть факт, что Федерация футбола Испании получает 40 млн за розыгрыш Суперкубка, только если в нем участвую Реал и Барса (не обязательно очный матч, а просто участие). Если их не будет, то денег будет меньше. Поэтому что он сказал не так?)) Это же очевидно, что так как Федерации нужны бабки и они устроили этот турнир в СА, а бабок больше если играют Барса и Мадрида, то значит они там нужны больше остальных)))
Дело футболистов играть не там где ИМ хочется, а там где это выгодно клубу с финансовой точки зрения. Именно за это они и получают свои жирные контракты и неплохие бонусы(ну и ещё доп наверное за поездку в СА на суперкубок)
0
0
0
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Дело футболистов играть не там где ИМ хочется, а там где это выгодно клубу с финансовой точки зрения. Именно за это они и получают свои жирные контракты и неплохие бонусы(ну и ещё доп наверное за поездку в СА на суперкубок)
Игрок это и сказал. "Я бы хотел играть Суперкубок в Испании. Но я профессионал и играю там, где сказали". Или теперь раз он профессионал он не может высказывать свое недовольство?)
0
0
0
Осасуна никто и ничто не мешало выиграть.Тем , более тогда, когда у Барсы не всё гладко в обороне и в атаке.Он после драки руками размахивает.
0
0
0
Этот Эрерра много болтать любит. Супер кубок уже давно существует почти во всех лигах. Это так сказать матч между чемпионом и обладателем кубка и всегда вызывал интерес. И команды в этом матче борются по полной. А арабы придумали турнир в таком формат в каком сейчас, с участием 4-х команд. Да, они хотят увидеть классико и за это много платят. После этого, там ещё пройдёт супер кубок Италии, если не ошибаюсь. Арабы имеют деньги и получают удовольствие, при том зарабатывают на этом удовольствии, но и зрители с удовольствием ходят на такие матчи. Арабы имеют деньги и устраивают такие турниры, строят Сингапуры, Абу-Даби и Дубай, а некоторые денежные мешки, покупают себе королевские замки и заходят туда через подземный ход, чтоб никто их не увидел. На предсезонке команды ездят в разные дальные страны, чтобы сыграть товарняк и заработать деньги. И всё это нормально!!! А если Эрреоа типа не понимает этого, то это его проблема. Но за такие деньги, уверен и сам Эррера не отказался бы поучаствовать в подобном матче. Надо отметить, что если ему приходится присутствовать на эти матчи, то и ему платят достаточно. Так, что чесать языком, это и есть его работа….
+2
-2
0
Ответ akakiysob10
Испанская футбольная федерация получила нормальный пул который распределят на 4 команды. Не вижу ничего плохого в том что Суперкубок проходит в Аравии. Фола никакого не было, а то как бились в Мадридском дерби можно ещё долго помнить. При всём уважении к Осасуне, но они тут лишние. Я с удовольствием посмотрю Эль Классико. Всяко Осасуна Атлетико менее привлекательный матч за трофей
В аравийском Классико плохо как минимум то, что многие болельщики Барсы и Мадрида просто опрокинуты на возможность посмотреть финал Суперкубка в своей стране. Лететь в СА - так-то расточительство в категории время/финансы. Ну а всё остальное уже дискуссионно. Да, есть бабосики, которые получает четвёрка участников - евро лишним не бывает, однако не стоит забывать, что РФЕФ половину гешефта с саудовцев гребёт себе.
+2
-2
0
Ответ 9wkbc9rjcb
Не Барселона выиграла, а игроки Осасуны зачем то падали просто так, и дарили голы, фолов и близко не было, просто доигрывай эпизод и все,а игра была просто равной абсолютно.
Игра Атлетико - Реал, тоже была равной, и что из этого следует?
+1
-1
0
Ответ Игорь Климов
Игра Атлетико - Реал, тоже была равной, и что из этого следует?
зачем спорить хейтером? Для хейтера , даже если Барса выиграет 5-0 , это " отскочили".
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий