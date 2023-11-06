Клубное ТВ «Реала» раскритиковало судейство Мунуэры после 0:0 с «Райо»: «Для одних стелют ковры, для других – камни»

Теги Реал Мадрид Ла Лига телевидение судьи Райо Вальекано Хуан Мартинес Мунуэра Винисиус Жуниор Оскар Валентин Футбол

«Реал» выразил недовольство судейством матча с «Райо Вальекано» через клубное ТВ.

Во время игры 12-го тура Ла Лиги (0:0) возникло несколько спорных ситуаций, в которых арбитр Хуан Мартинес Мунуэра обошелся без карточек.

На клубном телевидении «Мадрида» осудили манеру судейства Мунуэры: «Резюме таково: в случае сомнений, очевидно, свистеть не будут. Для одних стелют ковры, для других – камни».

Ведущие раскритиковали оператора трансляции за то, что он не показывал повторы некоторых моментов, в частности, стычки Винисиуса и Оскара Валентина.

«Продакшн Mediapro (компания из Барселоны, распределяющая права на трансляцию Ла Лиги – Sports.ru), к сожалению, не показывает повторов. Я понимаю причины, но некоторые вещи говорить нельзя. В матчах «Мадрида» всегда есть совпадения», – заявил один из ведущих.

Кроме того, на ТВ «Реала» заявили, что «Мунуэра вредит «Мадриду». «Всегда в одном и том же направлении. Каждый раз, когда возникает сомнение, оно трактуется против «Реала», – заявили в студии.

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46 комментариев

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Дзмітрый Фарботка
и эти ковры все равно Реалу не помогают побеждать
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+43
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FC.Barcelona
Думаю за это стыдно даже вменяемым фанатам Реала.
+30
-5
+25
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Бестрофейник 19/20
После каждого тура одно и то же 🤣
+27
-5
+22
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AlexMa1n888
Ответ Bigbadaboom
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пенальти на Араухо в классико не даст соврать
+25
-3
+22
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Отец Абду
Критиковать плохую игру Винисиуса и Родриго, решение и тактику Анчелотти ❎
Обвинять во всём этом судей ✅
+22
-2
+20
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Bazilic
Реал продолжает позориться
Главное про Негрейру погромче кричать
+16
-2
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Мохнатый55
Одним разрешают соперника руками за шею хватать при угловом, у других не удаляют неадеквата.
+15
-5
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gold wayt
А не эта ли компания из Барселоны показывала повтор момента с борьбой Гави за мяч после чего отменили чистейший пенальти на Кунде и Барса потеряла очки?
Это что же выходит, Реалу ковры не помогают? Им эскалатор подавай, чтобы стоя на месте кубок сразу к ним в руки шел. Совесть надо иметь.
+11
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+8
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Bazilic
Ответ Real_v_dushe
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Хахахахахахах
Уже до теорий заговора дошли, что дальше?)
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Tristan...
ахаха это Кринж...

Спасибо судье скажите, что обошлись без удалений.
Бенгоэчеа на вас нет
+7
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ Real_v_dushe
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Опять голос из мадридского душа ) И да, самая связанная с судьями контора это Реал.
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TO)(@777
А для Жироны тогда что ?
+6
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GuruFutbola
Мчк пусть радуются, что у Барсы отняли 3 заслуженные победы, так бы еще больше скулили эти нытики
+9
-4
+5
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ljolik888
У Реала , что всех ведущих на канале сменили ? Не помню такого чтобы они после каждого матча несли такую ерунду ( кстати и до матчей тоже было ). Скажем честно Мадрид это не красит , тем более после их высказываний , что про судейство они никогда не говорят .
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Хесус Хиль Мансано
Ответ GuruFutbola
Мчк пусть радуются, что у Барсы отняли 3 заслуженные победы, так бы еще больше скулили эти нытики
не 3,а 4-с Хетафе,Мальоркой,Гранадой и Реалом
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Мохнатый55
Ответ Bigbadaboom
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Как раз Реал тащат практически в каждом матче.
+5
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Антиглор17
Реал не ноет о судействе, в Реал два раза не зовут - и другие юмористические высказывания местных сосьос.
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Benjamin
Реал превратился в реально клуб-кабинет, видимо Пересу с возрастом мерещатся постоянные заговоры, поэтому такая повестка смешная
+2
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Хесус Хиль Мансано
Ответ Tristan...
ахаха это Кринж... Спасибо судье скажите, что обошлись без удалений. Бенгоэчеа на вас нет
что примечательно Замыкатель должен был быть удален перед Эль Класико,но Бенгоэчеа как всегда спас
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Олжас Айкенов
Ответ Real_v_dushe
Вопрос конкретный: какого бчкшная структура, отвечающая за трансляцию, отказывается во время трансляций матчей Реала показывать нормальные повторы моментов на пенальти в ворота соперников Реала? Где нормальные повторы? Что тут кого не красит? Вы матч не смотрели, но мнение своё суёте.
С чего вдруг компания бчкшная? Эспаньол тоже в Барселоне числится, и что? Таким образом давайте и Ла Лигу и судейский комитет давайте реаловским называть, они ж в Мадриде сидят
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Bazilic
Ответ Real_v_dushe
Где нормальные повторы? Какого ваша бчкшная структура не стала показывать нормальный повтор момента с пенальти в очередной раз!? - простые ответы дайте.
Какая моя структура? Я обычный болельщик
Какого пенальти, если их в классико не было?
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Bazilic
Ответ Real_v_dushe
Никаких теорий, это конкретные претензии к этим бчкшным телевизионщикам. Мы имеем право на нормальные повторы, а не на бчкшный суррогат.
Ну если ты действительно платишь, то в окко можно смотреть весь матч еще 30 дней. В том же окко можно перематывать матч и смотреть один эпизод хоть 1000 раз
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Сергей Носков
Вопрос филологам или просто разбирающимся в этих склонениях-спряжениях. Разве "стелют"? Может, всё-таки "стелят"? Саму статью не читал, мне похер... И да, можете минусовать и кричать про форточки-мне опять же похер.
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Maksim1302
Нытье, одно нытье……
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72bp4cq2tr
Ответ FC.Barcelona
Думаю за это стыдно даже вменяемым фанатам Реала.
Есть немного. Моментов мало создали, ничья точно не из-за судейских ошибок, которых вроде и не было. Уверен, игроки и тренер такого же мнения. А в клубном ТВ 🤡
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