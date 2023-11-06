Клубное ТВ «Реала» раскритиковало судейство Мунуэры после 0:0 с «Райо»: «Для одних стелют ковры, для других – камни»

«Реал» выразил недовольство судейством матча с «Райо Вальекано» через клубное ТВ.

Во время игры 12-го тура Ла Лиги (0:0) возникло несколько спорных ситуаций, в которых арбитр обошелся без карточек.

На клубном телевидении « » осудили манеру судейства Мунуэры: «Резюме таково: в случае сомнений, очевидно, свистеть не будут. Для одних стелют ковры, для других – камни».

Ведущие раскритиковали оператора трансляции за то, что он не показывал повторы некоторых моментов, в частности, стычки и Оскара Валентина.

«Продакшн Mediapro (компания из Барселоны, распределяющая права на трансляцию – Sports.ru), к сожалению, не показывает повторов. Я понимаю причины, но некоторые вещи говорить нельзя. В матчах «Мадрида» всегда есть совпадения», – заявил один из ведущих.

Кроме того, на ТВ «Реала» заявили, что «Мунуэра вредит «Мадриду». «Всегда в одном и том же направлении. Каждый раз, когда возникает сомнение, оно трактуется против «Реала», – заявили в студии.

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