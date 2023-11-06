Клубное ТВ «Реала» раскритиковало судейство Мунуэры после 0:0 с «Райо»: «Для одних стелют ковры, для других – камни»
«Реал» выразил недовольство судейством матча с «Райо Вальекано» через клубное ТВ.
Во время игры 12-го тура Ла Лиги (0:0) возникло несколько спорных ситуаций, в которых арбитр Хуан Мартинес Мунуэра обошелся без карточек.
На клубном телевидении «Мадрида» осудили манеру судейства Мунуэры: «Резюме таково: в случае сомнений, очевидно, свистеть не будут. Для одних стелют ковры, для других – камни».
Ведущие раскритиковали оператора трансляции за то, что он не показывал повторы некоторых моментов, в частности, стычки Винисиуса и Оскара Валентина.
«Продакшн Mediapro (компания из Барселоны, распределяющая права на трансляцию Ла Лиги – Sports.ru), к сожалению, не показывает повторов. Я понимаю причины, но некоторые вещи говорить нельзя. В матчах «Мадрида» всегда есть совпадения», – заявил один из ведущих.
Кроме того, на ТВ «Реала» заявили, что «Мунуэра вредит «Мадриду». «Всегда в одном и том же направлении. Каждый раз, когда возникает сомнение, оно трактуется против «Реала», – заявили в студии.
«Ты и я, выйдем». Винисиус – вратарю «Райо» Димитриевски после стычки
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Обвинять во всём этом судей ✅
Главное про Негрейру погромче кричать
Это что же выходит, Реалу ковры не помогают? Им эскалатор подавай, чтобы стоя на месте кубок сразу к ним в руки шел. Совесть надо иметь.
Уже до теорий заговора дошли, что дальше?)
Спасибо судье скажите, что обошлись без удалений.
Бенгоэчеа на вас нет
Какого пенальти, если их в классико не было?