Гави и Винисиус получили желтые за конфликт. Вингер «Реала» выбил мяч из рук хавбека «Барсы»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании судьи Хуан Мартинес Мунуэра Винисиус Жуниор Гави Футбол

Гави и Винисиус Жуниор получили по желтой карточке за конфликт во время класико

На 26-й минуте матча «Барселона» – «Реал» в Кубке Испании хавбек каталонцев сбил бразильского вингера во время его дриблинга.

Испанец не спешил отдавать мяч, и футболист «Реала» подошел сзади и выбил его из рук, а также схватил и оттолкнул соперника. После этого они столкнулись лбами и начали предъявлять друг другу претензии.

Вскоре их разняли, а главный судья Хуан Мартинес Мунуэра показал обоим футболистам по желтой карточке.

На 16-й минуте желтую карточку за претензии в адрес судьи получил главный тренер «Барселоны» Хави.

«Барселона» – «Реал». Бензема, Левандовски, Винисиус и Гави играют. Онлайн-трансляция класико

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20 комментариев

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AllHailTheMole
Ответ Barca_mania
ну будет 1-4 подумаешь
Там вам большой буй засунули, призывай карлито из ПСЖ помогать вынимать
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Илья Белкин
кроме как фолить, этот гави еще что-то может?
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Thunder.bull
Ответ Barca_mania
он сломает винисиуса раз на раз
кто бы сомнепутавался.
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napoli_14
Ответ tm5pvbngvj
Ахахахахахпхпх, а теперь будет 2-4?🤣🤣
3-4 )))
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tm5pvbngvj
Ответ Barca_mania
ну будет 1-4 подумаешь
Ахахахахахпхпх, а теперь будет 2-4?🤣🤣
+1
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Kyancey
Ответ Barca_mania
просто кто-то настоящий мужчина, а кто-то винисиус
Ты там живой?😂😂😂
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Kyancey
Ответ Barca_mania
ну будет 1-4 подумаешь
Ты сказал, значит, не будет😂😂
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Raul14
Ответ Фёдор Кузнецов
Просто кто-то футболист, а кто-то Гави
Ты не обращай внимание на нее. Она одна из жен Мостового))
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Barca_mania
Ответ Kyancey
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ну будет 1-4 подумаешь
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Raul14
Вот чему учил отчим Гави - Пике))
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Kyancey
Ответ Barca_mania
ахахахх, такие стали неженки сливочные. вы ещё заплачьте.
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Barca_mania
Ответ Raul14
Пасынок Пике должен заниматься единоборством, где-нибудь в боксе, но точно не футболом))
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+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Barca_mania
просто кто-то настоящий мужчина, а кто-то винисиус
Просто кто-то футболист, а кто-то Гави
+11
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Barca_mania
Ответ Фёдор Кузнецов
Гави фолит и забирает мяч это нормально?
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+1
-14
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Фёдор Кузнецов
Ответ Barca_mania
он сломает винисиуса раз на раз
Гави и Винисиус футболисты, если Гави хочет кого-то ломать пусть идёт в бокс
+11
-2
+9
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Barca_mania
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Слишком много на себя берет этот Гави
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-21
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Фёдор Кузнецов
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Винисус когда нибудь перестанет судьями спорить и разговаривать
Гави фолит и забирает мяч это нормально?
+30
-6
+24
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Винисус когда нибудь перестанет судьями спорить и разговаривать
+13
-14
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arslankolesov71@gmail.com
Слишком много на себя берет этот Гави
+37
-10
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Фёдор Кузнецов
Гави сфолил и забрал мяч, но провокатором сделают Винисиуса
+30
-10
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Raul14
Пасынок Пике должен заниматься единоборством, где-нибудь в боксе, но точно не футболом))
+21
-14
+7
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