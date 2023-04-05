Гави и Винисиус получили желтые за конфликт. Вингер «Реала» выбил мяч из рук хавбека «Барсы»

Гави и Винисиус Жуниор получили по желтой карточке за конфликт во время класико

На 26-й минуте матча «Барселона» – «Реал» в Кубке Испании хавбек каталонцев сбил бразильского вингера во время его дриблинга.

Испанец не спешил отдавать мяч, и футболист « » подошел сзади и выбил его из рук, а также схватил и оттолкнул соперника. После этого они столкнулись лбами и начали предъявлять друг другу претензии.

Вскоре их разняли, а главный судья показал обоим футболистам по желтой карточке.

На 16-й минуте желтую карточку за претензии в адрес судьи получил главный тренер «Барселоны» .

«Барселона» – «Реал». Бензема, Левандовски, Винисиус и Гави играют. Онлайн-трансляция класико