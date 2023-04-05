Гави и Винисиус получили желтые за конфликт. Вингер «Реала» выбил мяч из рук хавбека «Барсы»
Гави и Винисиус Жуниор получили по желтой карточке за конфликт во время класико
На 26-й минуте матча «Барселона» – «Реал» в Кубке Испании хавбек каталонцев сбил бразильского вингера во время его дриблинга.
Испанец не спешил отдавать мяч, и футболист «Реала» подошел сзади и выбил его из рук, а также схватил и оттолкнул соперника. После этого они столкнулись лбами и начали предъявлять друг другу претензии.
Вскоре их разняли, а главный судья Хуан Мартинес Мунуэра показал обоим футболистам по желтой карточке.
На 16-й минуте желтую карточку за претензии в адрес судьи получил главный тренер «Барселоны» Хави.
«Барселона» – «Реал». Бензема, Левандовски, Винисиус и Гави играют. Онлайн-трансляция класико
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