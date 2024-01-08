Мукиеле готов уйти из «ПСЖ» в «Баварию». Для Тухеля это идеальный кандидат на роль правого защитника

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Томас Тухель Норди Мукиеле Фабрицио Романо Футбол

Защитник «ПСЖ» Норди Мукиеле может стать игроком «Баварии».

Как пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 26-летний француз положительно относится к потенциальному переходу в мюнхенский клуб. А тренер «Баварии» Томас Тухель видит в Мукиеле идеального кандидата на позицию правого защитника.

Сделка будет зависеть от позиции «ПСЖ» по вопросу возможной аренды с опцией выкупа. Кроме того, французскому клубу потребуется взять какого-то игрока на место Мукиеле.

Детальную статистику выступлений защитника можно посмотреть здесь.

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12 комментариев
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Ответ che kaif
Не могу разобраться бавар проект фарм Реала или ПСЖ
Ого, маскот называет Баварию проектом ? 😂 И это как бы жпс фарм-клуб, который обкатывает игроков для немцев, забивающих победные голы против лягушат ))
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Был хорош в системе РБ Лейпциг
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+2
На кой хрен он вообще в ПСЖ переходил непонятно. Он футболист достаточно известный и уверен варианты были.
Он не юн чтобы пересидеть Хакими. Слева играет крайне посредственно. Но Хакими он не конкурент, между ними пропасть.
Сидеть на банке и получать ЗП это неплохо, но не в 26 лет, когда ты спокойно можешь быть игроком старта в очень многих клубах топ 5 лиг или хотя бы бороться за старт даже в топ клубах.
+1
0
+1
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