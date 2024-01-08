Мукиеле готов уйти из «ПСЖ» в «Баварию». Для Тухеля это идеальный кандидат на роль правого защитника
Защитник «ПСЖ» Норди Мукиеле может стать игроком «Баварии».
Как пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 26-летний француз положительно относится к потенциальному переходу в мюнхенский клуб. А тренер «Баварии» Томас Тухель видит в Мукиеле идеального кандидата на позицию правого защитника.
Сделка будет зависеть от позиции «ПСЖ» по вопросу возможной аренды с опцией выкупа. Кроме того, французскому клубу потребуется взять какого-то игрока на место Мукиеле.
Детальную статистику выступлений защитника можно посмотреть здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Он не юн чтобы пересидеть Хакими. Слева играет крайне посредственно. Но Хакими он не конкурент, между ними пропасть.
Сидеть на банке и получать ЗП это неплохо, но не в 26 лет, когда ты спокойно можешь быть игроком старта в очень многих клубах топ 5 лиг или хотя бы бороться за старт даже в топ клубах.