Мукиеле готов уйти из «ПСЖ» в «Баварию». Для Тухеля это идеальный кандидат на роль правого защитника

Защитник «ПСЖ» Норди Мукиеле может стать игроком «Баварии».

Как пишет авторитетный инсайдер , 26-летний француз положительно относится к потенциальному переходу в мюнхенский клуб. А тренер «Баварии» видит в идеального кандидата на позицию правого защитника.

Сделка будет зависеть от позиции « » по вопросу возможной аренды с опцией выкупа. Кроме того, французскому клубу потребуется взять какого-то игрока на место Мукиеле.

Детальную статистику выступлений защитника можно посмотреть здесь.

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