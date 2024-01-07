«Милан», «МЮ» и «Челси» сделали запрос по Тодибо. «Ницца» надеется сохранить защитника до лета
«Милан» обратил внимание на Жан-Клера Тодибо.
Как сообщает RMC Sport, «россонери» сделали запрос по поводу защитника «Ниццы». Так же поступили «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
При этом французская команда надеется сохранить футболиста до конца сезона. Ожидается, что так и произойдет.
«Милан» может попробовать купить Тодибо в том случае, если Фикайо Томори будет продан «Баварии».
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