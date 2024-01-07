«Милан», «МЮ» и «Челси» сделали запрос по Тодибо. «Ницца» надеется сохранить защитника до лета

Теги Бавария Ницца Милан Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Фикайо Томори Жан-Клер Тодибо Футбол

«Милан» обратил внимание на Жан-Клера Тодибо.

Как сообщает RMC Sport, «россонери» сделали запрос по поводу защитника «Ниццы». Так же поступили «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

При этом французская команда надеется сохранить футболиста до конца сезона. Ожидается, что так и произойдет.

«Милан» может попробовать купить Тодибо в том случае, если Фикайо Томори будет продан «Баварии».

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13 комментариев
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Парень красава, ушел из Барселоны, не сдался, и показал свой уровень
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Ответ Shuller18
Та на здоровье. Поможем рычажным.
Себе помогите, подняться выше 10 места)) помощники
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Ответ Shuller18
В Челси было бы идеально. Силва уйдет, Диссаси уже вероятно радикально лучше не станет, а на хрустального Фофана надеяться не приходится. А тут молодой, высокий, правоногий, пасующий, Ницца с ним мало пропускает. Короче, нельзя упускать, здесь я даже пойму переплату традиционную для Боули.
Шюлик, надеюсь Чёлси его купит. Чем больше Боэли за него заплатит, тем больше получит Барселона😊
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Рэтклифф, адай задешево, просто переложи из одного кармана в другой
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Ответ Алекс Мелкумян
У вас этих ЦЗ уже засахаривать можно, куда столько ещё. Дисаси, Фофана, Бадьяшиль, Колвилл, Чалоба.
Просто Бондюэля возбуждают темнокожие ЦЗ из Франции, другого объяснения нет🤷‍♂️
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Если, это правда. Должен быть нашим.
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Тоттен как я понял слился, купив Драгушина, Милан конкурент только при условии что наварится на продаже Томори(он вроде только Баварии интересен, а они деньгами не разбрасываются), в Челси вообще непойми что происходит даже на фоне МЮ, я хз кто туда сунется в здравом уме, остаётся МЮ(тем более если Инеос всё-таки официально оформят покупку 25%). Мне вот только интересно почему Бавария не интересуется, они же ищут ЦЗ, тем более вроде любят там французов.
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Да не отдадут его дешево, шпоры пришли сказали 60 млн готовьте, они пошли за Драгушином который в 2 раза дешевле
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Ответ Shuller18
В Челси было бы идеально. Силва уйдет, Диссаси уже вероятно радикально лучше не станет, а на хрустального Фофана надеяться не приходится. А тут молодой, высокий, правоногий, пасующий, Ницца с ним мало пропускает. Короче, нельзя упускать, здесь я даже пойму переплату традиционную для Боули.
У вас этих ЦЗ уже засахаривать можно, куда столько ещё. Дисаси, Фофана, Бадьяшиль, Колвилл, Чалоба.
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Ответ Алекс Мелкумян
Рэтклифф, адай задешево, просто переложи из одного кармана в другой
Ред Булл Зальцбург казалось тоже мог так поступить в свое время с Холландом. Но, продал викинга Дортмунду, а не в Лейпциг. Хотя позднее Собосолаи все же был отправлен именно в Лейпциг, а не на сторону. А уже оттуда в "Ливерпуль".
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