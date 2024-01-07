«Бавария» начала переговоры об аренде защитника «ПСЖ» Мукиеле с опцией выкупа за 25 млн евро

«Бавария» может подписать правого защитника «ПСЖ» Норди Мукиеле.

Клубы начали переговоры об аренде француза, сообщает L’Équipe. « » хочет включить в соглашение опцию выкупа на сумму около 25 млн евро.

Парижане готовы отпустить 26-летнего игрока при условии, что сумеют найти ему замену.

провел 7 матчей в нынешнем сезоне Лиги 1. Его статистику можно изучить здесь.

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