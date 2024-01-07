«Бавария» начала переговоры об аренде защитника «ПСЖ» Мукиеле с опцией выкупа за 25 млн евро

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Норди Мукиеле Футбол

«Бавария» может подписать правого защитника «ПСЖ» Норди Мукиеле.

Клубы начали переговоры об аренде француза, сообщает L’Équipe. «Бавария» хочет включить в соглашение опцию выкупа на сумму около 25 млн евро.

Парижане готовы отпустить 26-летнего игрока при условии, что сумеют найти ему замену.

Мукиеле провел 7 матчей в нынешнем сезоне Лиги 1. Его статистику можно изучить здесь.

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4 комментария
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А потом он забьет им победный гол в финале ЛЧ.
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Араухо отказал наверно, переключились на другого
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Ответ samatzakirzyanov
Араухо отказал наверно, переключились на другого
Араухо нет смысла покупать, и так 3 топ защитника есть, куда 4? Нужна подмена лишь, чтобы была опция на случаи травмы, ротации и уезда Кима на Азиа Кап
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Мукиали, Мусиали...
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