«Бавария» готова отдать 30 млн евро за Дрэгушина. Им интересовались «Тоттенхэм», «Наполи» и «Барса»
Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин стал целью «Баварии» на трансферном рынке.
Как сообщает Gazeta Sporturilor, мюнхенский клуб хочет подписать 21-летнего игрока сборной Румынии этой зимой. «Бавария» намерена оформить трансфер незамедлительно.
Как отмечается, запрашиваемая «Дженоа» компенсация в размере 30 миллионов евро не станет проблемой для покупателей из Германии. Ранее сообщалось, что претендующий на Дрэгушина «Тоттенхэм» предпочел бы заплатить лишь 25 миллионов за защитника.
Интерес к футболисту также проявляли «Наполи» и «Барселона».
Подробную статистику выступлений игрока можно посмотреть здесь.
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Ничего нового люди не придумывают, всё однообразно в футболе каждый год.
Ну и можно добавить слухи о Араухо, кто же будет завтра?
Бавария нужен или разыгрывающий ЦЗ или разыгрывающий опорник. А лучше игрок который сразу сможет закрывать обе эти позиции по желанию тренера. По этому и хотят Паулиньо, Араухо или на крайняк купить Томори или в аренду взять Дайера.