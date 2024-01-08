«Бавария» готова отдать 30 млн евро за Дрэгушина. Им интересовались «Тоттенхэм», «Наполи» и «Барса»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Тоттенхэм Дженоа Раду Дрэгушин Футбол

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин стал целью «Баварии» на трансферном рынке.

Как сообщает Gazeta Sporturilor, мюнхенский клуб хочет подписать 21-летнего игрока сборной Румынии этой зимой. «Бавария» намерена оформить трансфер незамедлительно.

Как отмечается, запрашиваемая «Дженоа» компенсация в размере 30 миллионов евро не станет проблемой для покупателей из Германии. Ранее сообщалось, что претендующий на Дрэгушина «Тоттенхэм» предпочел бы заплатить лишь 25 миллионов за защитника.

Интерес к футболисту также проявляли «Наполи» и «Барселона».

Подробную статистику выступлений игрока можно посмотреть здесь.

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15 комментариев
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Ответ Тухель
Тоттенхэм хочет заплатить 25 млн. Дженоа говорит своим ручным журналюгам или агенту и уже агент своим ручным журналюгам, что хотят получить 30 млн и по этому начинают форсить переход в Баварию, которой ЦЗ нужен, но румын нафиг не сдался. И таким макаром хотят выбить 30 млн с Леви. Ничего нового люди не придумывают, всё однообразно в футболе каждый год.
будет прикольно прочесть этот комментарий если реально перейдет в Баварию.
+15
-2
+13
Тоттенхэм хочет заплатить 25 млн. Дженоа говорит своим ручным журналюгам или агенту и уже агент своим ручным журналюгам, что хотят получить 30 млн и по этому начинают форсить переход в Баварию, которой ЦЗ нужен, но румын нафиг не сдался. И таким макаром хотят выбить 30 млн с Леви.
Ничего нового люди не придумывают, всё однообразно в футболе каждый год.
+18
-8
+10
Ответ Тухель
Тоттенхэм хочет заплатить 25 млн. Дженоа говорит своим ручным журналюгам или агенту и уже агент своим ручным журналюгам, что хотят получить 30 млн и по этому начинают форсить переход в Баварию, которой ЦЗ нужен, но румын нафиг не сдался. И таким макаром хотят выбить 30 млн с Леви. Ничего нового люди не придумывают, всё однообразно в футболе каждый год.
если это работает, почему нет?
+6
0
+6
Еще один футболист доказавший свой класс, как и Крисиан Ромеро в которых не поверил Масимилиано Алегри. Вангую таких еще не мало будет, Ровелла например, Илинг Джуниор, Матиас Соуле и прочие Де Винтеры, предпочтя им престарелый отработанный материал в лице Полья Погба, Костича, Паредеса и прочих футболистов
+4
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+4
Ответ Тухель
Тоттенхэм хочет заплатить 25 млн. Дженоа говорит своим ручным журналюгам или агенту и уже агент своим ручным журналюгам, что хотят получить 30 млн и по этому начинают форсить переход в Баварию, которой ЦЗ нужен, но румын нафиг не сдался. И таким макаром хотят выбить 30 млн с Леви. Ничего нового люди не придумывают, всё однообразно в футболе каждый год.
С чего вы взяли, что Баварии румын нафиг не нужен. Они ищут цз и просматривают рынок.
+3
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Легенда FM
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3 дня - 3 цз для Баварии

Ну и можно добавить слухи о Араухо, кто же будет завтра?
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Ответ Under
если это работает, почему нет?
Конечно иногда работает.
+1
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Непохоже на Баварию, обычно они очень рационально выбирали игроков и редко переплачивали.
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Игрок скорее всего перейдет в Милан. Дженоа очень интересен наш Коломбо. Можно договориться об обмене с доплатой. Опять Милану очень интересен Гудмундсон, они могут его продать, если мы отдадим им Шака Траоре. Милан предложить может лучшие условия чем Бавария. В Баварии они могут плотно сесть на банке и перестать развиваться. В Милане им игровое впемя гарантировано. Опять же у Дженоа обязательство выкупа Мессиаса стоит. У Милана полно игроков бесхозных вроде Ориги, Салемакерса, Пелегрино, вратарь есть в АПЛ играет, Балло Туре, Даниэль Мальдини. Полсостава Дженоа можем укомплектовать))
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Ответ Lindeman
С чего вы взяли, что Баварии румын нафиг не нужен. Они ищут цз и просматривают рынок.
Бавария ищет ЦЗ с умением играть в пас. По этому хотят Араухо. Румын это стандартный костолом, отлично умеющий играть головой, но плох в игре ногами. Тот же Дайер намного лучше играет ногами, так как брит профильный опорник.
Бавария нужен или разыгрывающий ЦЗ или разыгрывающий опорник. А лучше игрок который сразу сможет закрывать обе эти позиции по желанию тренера. По этому и хотят Паулиньо, Араухо или на крайняк купить Томори или в аренду взять Дайера.
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Ответ Тухель
Тоттенхэм хочет заплатить 25 млн. Дженоа говорит своим ручным журналюгам или агенту и уже агент своим ручным журналюгам, что хотят получить 30 млн и по этому начинают форсить переход в Баварию, которой ЦЗ нужен, но румын нафиг не сдался. И таким макаром хотят выбить 30 млн с Леви. Ничего нового люди не придумывают, всё однообразно в футболе каждый год.
опять «самый умный». новость скорее означает покупку Крейчи из Спарты (у которых на форме буквально цвета флага Румынии), чем то, что в клубах идиоты
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Ответ !!!Bata!!!
Еще один футболист доказавший свой класс, как и Крисиан Ромеро в которых не поверил Масимилиано Алегри. Вангую таких еще не мало будет, Ровелла например, Илинг Джуниор, Матиас Соуле и прочие Де Винтеры, предпочтя им престарелый отработанный материал в лице Полья Погба, Костича, Паредеса и прочих футболистов
Поддерживаю. Я сам поражаюсь тому, насколько сильная молодёжь у Ювентуса и как безобразно они ей разбрасываются, отдавая за бесценок. Это просто какой-то непрофессионализм.
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