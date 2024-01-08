«Бавария» готова отдать 30 млн евро за Дрэгушина. Им интересовались «Тоттенхэм», «Наполи» и «Барса»

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин стал целью «Баварии» на трансферном рынке.

Как сообщает Gazeta Sporturilor, мюнхенский клуб хочет подписать 21-летнего игрока сборной Румынии этой зимой. « » намерена оформить трансфер незамедлительно.

Как отмечается, запрашиваемая « » компенсация в размере 30 миллионов евро не станет проблемой для покупателей из Германии. Ранее сообщалось, что претендующий на « » предпочел бы заплатить лишь 25 миллионов за защитника.

Интерес к футболисту также проявляли « » и «Барселона».

Подробную статистику выступлений игрока можно посмотреть здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам