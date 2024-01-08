Араухо не спешит продлевать контракт с «Барсой» на улучшенных условиях. «Бавария» попытается купить защитника летом

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо не спешит продлевать контракт с «Барселоной» на улучшенных условиях.

Каталонцы намерены заключить новое соглашение с защитником на фоне интереса к нему со стороны «Баварии», которая отложила попытки приобрести уругвайца на летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport со ссылкой на Sky Germany.

По данным источника, по окончании сезона «Барса» может потребовать за 24-летнего игрока до 100 млн евро.

Действующий контракт Араухо с «блауграной» рассчитан до июня 2026 года, при этом его зарплата одна из самых низких в команде.

«Бавария» готова заплатить более 70 млн евро за Араухо сейчас. Для «Барсы» даже 80 млн недостаточно

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2 комментария
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То, как он играет последние матчи говорит о том, что лучше бы его продать за очень большие деньги и купить на них хорошего форварда и опорника, а в центре обороны и Кунде с Кристенсеном справляется
+2
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+1
Ответ Benjamin
То, как он играет последние матчи говорит о том, что лучше бы его продать за очень большие деньги и купить на них хорошего форварда и опорника, а в центре обороны и Кунде с Кристенсеном справляется
он ужасно играл с маской, до этого он как всегда был хорош
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