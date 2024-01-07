Нюбель не продлит контракт с «Баварией» после 2025-го, если Нойер останется основным вратарем. В клубе считают Александра преемником Мануэля
Александр Нюбель готов покинуть «Баварию» по окончании контракта в 2025 году.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Нюбель готов продлить соглашение с «Баварией» и вновь уйти в аренду следующим летом лишь при условии, что в 2025 году он станет основным вратарем «Баварии». В случае, если Мануэль Нойер продлит контракт и останется в хорошей форме, Нюбель вряд ли останется в «Баварии».
Отмечается, что в клубе рассмаривают Нюбеля в качестве преемника Нойера на место основного голкипера.
В сезоне-2023/24 Нюбель выступает за «Штутгарт» на правах аренды без опции выкупа. 27-летний голкипер провел 16 матчей в Бундеслиге и не пропустил в 6 из них. Его статистика доступна здесь.
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