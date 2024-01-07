Нюбель не продлит контракт с «Баварией» после 2025-го, если Нойер останется основным вратарем. В клубе считают Александра преемником Мануэля

Теги Бавария Штутгарт Мануэль Нойер бундеслига Германия возможные трансферы Александр Нюбель Футбол

Александр Нюбель готов покинуть «Баварию» по окончании контракта в 2025 году.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Нюбель готов продлить соглашение с «Баварией» и вновь уйти в аренду следующим летом лишь при условии, что в 2025 году он станет основным вратарем «Баварии». В случае, если Мануэль Нойер продлит контракт и останется в хорошей форме, Нюбель вряд ли останется в «Баварии».

Отмечается, что в клубе рассмаривают Нюбеля в качестве преемника Нойера на место основного голкипера.

В сезоне-2023/24 Нюбель выступает за «Штутгарт» на правах аренды без опции выкупа. 27-летний голкипер провел 16 матчей в Бундеслиге и не пропустил в 6 из них. Его статистика доступна здесь.

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13 комментариев
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27 лет, а он всё надеется стать основным в Баварии, прыгая по арендам.
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Сначала прочитал "Нобель" 😅
+9
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+7
Ну в Баварии тоже молодцы. Парень должен до 30 лет сидеть ждать, пока Нойер закончит карьеру?
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Ответ Владислав Харламов
Ну в Баварии тоже молодцы. Парень должен до 30 лет сидеть ждать, пока Нойер закончит карьеру?
В сборной у них всегда такая же фигня была.
Шумахер долго сидел под Майером, Иллгнер — под Шумахером, Кёпке — под Иллгнером, Кан — под Кёпке...
+2
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Ответ vova123456
Ну ещё есть вариант начать играть круче Нойера, если слабо то пусть сидит по арендам или уйдёт.
При этом Бавария боится покупать серьезного конкурента Нойеру, чтобы тот не обиделся
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Нюбель действительно классный голкипер и возможно будет хорошей заменой Ману, но большой вопрос когда это случиться, всё-таки Нойер пока заканчивать не планирует.
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Ответ Никита Самарин
Нюбель действительно классный голкипер и возможно будет хорошей заменой Ману, но большой вопрос когда это случиться, всё-таки Нойер пока заканчивать не планирует.
Голкипер он классный, но не для топ уровня. Если стареющего, поломанного (история про каникулы) и обиженного (за увольнение друга) Ману безальтернативно видят первым номером - либо прогрессируй, либо меняй прописку. В этом сезоне Штутгарт очень хорош, но очков респекта от владельцев гегемона это не добавит, как мне кажется)
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Как же Бавария теперь без инсайдов Нобеля
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Приемником чего.? Замка от шкафчика?))
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Ответ Bavarec-Art
27 лет, а он всё надеется стать основным в Баварии, прыгая по арендам.
Ему всего 27? А по лысине и не скажешь
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Ответ Владислав Харламов
Ну в Баварии тоже молодцы. Парень должен до 30 лет сидеть ждать, пока Нойер закончит карьеру?
Ну ещё есть вариант начать играть круче Нойера, если слабо то пусть сидит по арендам или уйдёт.
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