Нюбель не продлит контракт с «Баварией» после 2025-го, если Нойер останется основным вратарем. В клубе считают Александра преемником Мануэля

Александр Нюбель готов покинуть «Баварию» по окончании контракта в 2025 году.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Нюбель готов продлить соглашение с «Баварией» и вновь уйти в аренду следующим летом лишь при условии, что в 2025 году он станет основным вратарем «Баварии». В случае, если продлит контракт и останется в хорошей форме, Нюбель вряд ли останется в «Баварии».

Отмечается, что в клубе рассмаривают в качестве преемника Нойера на место основного голкипера.

В сезоне-2023/24 Нюбель выступает за « » на правах аренды без опции выкупа. 27-летний голкипер провел 16 матчей в Бундеслиге и не пропустил в 6 из них. Его статистика доступна здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам