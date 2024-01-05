Мбаппе хочет определиться с будущим до матчей с «Сосьедадом» в ЛЧ. «ПСЖ» сохраняет оптимизм, но разрабатывает план на случай ухода Килиана
«ПСЖ» не исключает ухода Килиана Мбаппе этим летом.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет, чтобы Мбаппе определился со своим будущим до 15 января.
По данным L’Equipe, Мбаппе хочет принять решение до матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедад», которые пройдут 14 февраля и 5 марта. Нападающий «ПСЖ» хочет в спокойной обстановке подготовиться к Евро-2024, Олимпийским играм в Париже и концовке сезона.
Сообщается, что «ПСЖ» сохраняет оптимизм в отношении продления контракта с Мбаппе и планирует провести несколько встреч с представителями футболиста. Однако в клубе признают, что решающим фактором станет желание Килиана, и разрабатывают запасной план на случай его ухода.
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На месте Реала до конца января дал бы срок. Нет - ну и пока.
А так с остальным согласен. к черту алчную черепашку.
2) Тоже не нужно было забивать Австралии?
3) После матча я слушал британских экспертов. Основной посыл был в том, что никто ранее не видел подобного невероятного голевого паса.
5) Спорный пенальти был только в матче с Польшей, но он забит не был. Все остальные пенальти были по делу. Так что Месси был бы там, где и сейчас - на троне мирового футбола и с кубком чемпиона мира.
А я думал что голы в группе не важны ЧЕ 2016.
2) Реально прям забил самой Австралии?!Вау!
3) Пас отдал на Молину? очень яркий перфоманс никогда не видел чтобы так тащили! Пас отдал на Молину!!!
4) Ох уж эти предголевые или просто перепасовки!
5) А давай я тебя остановлю одним вопросом, а где он был бы без этих зачастую левых пенальти?