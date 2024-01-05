Мбаппе хочет определиться с будущим до матчей с «Сосьедадом» в ЛЧ. «ПСЖ» сохраняет оптимизм, но разрабатывает план на случай ухода Килиана

«ПСЖ» не исключает ухода Килиана Мбаппе этим летом.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет, чтобы Мбаппе определился со своим будущим до 15 января.

По данным L’Equipe, Мбаппе хочет принять решение до матчей 1/8 финала чемпионов против «Реал Сосьедад», которые пройдут 14 февраля и 5 марта. Нападающий «ПСЖ» хочет в спокойной обстановке подготовиться к Евро-2024, Олимпийским играм в Париже и концовке сезона.

Сообщается, что « » сохраняет оптимизм в отношении продления контракта с и планирует провести несколько встреч с представителями футболиста. Однако в клубе признают, что решающим фактором станет желание Килиана, и разрабатывают запасной план на случай его ухода.

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