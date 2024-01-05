Мбаппе хочет определиться с будущим до матчей с «Сосьедадом» в ЛЧ. «ПСЖ» сохраняет оптимизм, но разрабатывает план на случай ухода Килиана

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» не исключает ухода Килиана Мбаппе этим летом.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет, чтобы Мбаппе определился со своим будущим до 15 января.

По данным L’Equipe, Мбаппе хочет принять решение до матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедад», которые пройдут 14 февраля и 5 марта. Нападающий «ПСЖ» хочет в спокойной обстановке подготовиться к Евро-2024, Олимпийским играм в Париже и концовке сезона.

Сообщается, что «ПСЖ» сохраняет оптимизм в отношении продления контракта с Мбаппе и планирует провести несколько встреч с представителями футболиста. Однако в клубе признают, что решающим фактором станет желание Килиана, и разрабатывают запасной план на случай его ухода.

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53 комментария
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Рейтинги падают, актеры и сюжет не меняются, но сериал продолжается.
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-1
+37
Сериал продолжается
+16
0
+16
Сперва до февраля хочет тянуть, а там - до 30 июня.

На месте Реала до конца января дал бы срок. Нет - ну и пока.
+23
-10
+13
В итоге, доиграет в ПСЖ до 40ка лет и уйдет в СКА Хабаровск свободным агентом
+10
-3
+7
Ответ Санёк Смоленский
А на каком Мбаппе уровне? Бить инвалидов в Лиге1 и отлетать в ЛЧ?
Ты видимо не смотрел финал ЧМ. Как пеший и вся его компашка сидела у черепашки в кармашке? Суть не в проигрыше по пенальти. А в самой игре Килиана. Он не растворяется в важных матчах в отличии от того же Холанда. И в Реале может потенциально выйти даже на лучший уровень.
+10
-3
+7
Ответ Мохнатый55
Ты, наверное, забыл, что Мбаппе забил два гола с пенальти, причем эти пенальти заработал не он. Хотя для фанатов Роналду забитый пенальти уже приравнивается к высочайшему достижению.
Не вы ли козыряете ЧМ для Месси на котором он выехал чисто на пенальти которые зарабывали другие.
А так с остальным согласен. к черту алчную черепашку.
+5
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+4
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Комментарий удален пользователем
Там у Мбаппе два гола с пенальти, один в основное время, другой в овертайме. Вы чем матч смотрели?
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+3
Ответ songbilong
Реал так и сделает
Сколько раз в Мадрид не зовут?)
+9
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+3
Ответ S. A.
Сколько раз в Мадрид не зовут?)
А сколько раз он дырявил бчк?
+4
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+3
Ответ Женя Владимирович
Сериал продолжается
,Игра Черепашки" третий сезон.
+2
0
+2
Ответ Мохнатый55
Ты, наверное, забыл, что Мбаппе забил два гола с пенальти, причем эти пенальти заработал не он. Хотя для фанатов Роналду забитый пенальти уже приравнивается к высочайшему достижению.
да. 2 пенальти 1 гол с игры был. ну у пешего почти все голы с пенок. и дали же как то зм. и вошёл в 3ройку лучших за год. за 1 гол в млс. хотя по факту финал ЧМ им вытянул Ди Мария.
+4
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Ответ S. A.
Сколько раз в Мадрид не зовут?)
смотря сколько серий в одном сезоне)
+3
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Ответ Иван Иванов
И будет играть в Суперлиге
Нет, в лучшей лиге мира!
+2
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Ответ Мохнатый55
Пенальти всего было 5. Два из них на групповом этапе (1 - забит). В плей-офф было три пенальти, все забиты. Еще два пенальти было забито в послематчевых сериях. Предголевая была в финале с Францией.
у Килиана 2 пенки. сори предголевые не считаю удел месибоев. и он все равно обогнал в списке бомбардиров пешего. о чем тут говорить. если его ставят на 3 место лучших за календарный год когда он забил 1 гол в млс. такой же и ЗМ. тут все понятно. клоуны.
+1
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Ответ Мохнатый55
А ты точно смотрел финал ЧМ? В том матче Мбаппе не было видно до 80-й минуты, а затем и весь овертайм.
алло Карл он сделал хет трик в финале ЧМ. вы там месибои совсем поплыли ?
+5
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Ты видимо не смотрел финал ЧМ. Как пеший и вся его компашка сидела у черепашки в кармашке? Суть не в проигрыше по пенальти. А в самой игре Килиана. Он не растворяется в важных матчах в отличии от того же Холанда. И в Реале может потенциально выйти даже на лучший уровень.
А ты точно смотрел финал ЧМ? В том матче Мбаппе не было видно до 80-й минуты, а затем и весь овертайм.
+6
-5
+1
Это уже даже не смешно. Каждый год одно и то же и понятно, что он просто выбивает новый контракт
+2
-1
+1
Ответ Иван Иванов
Рейтинги падают, актеры и сюжет не меняются, но сериал продолжается.
Ага, «Счастливы вместе»
+1
0
+1
Ответ Мохнатый55
1) Месси забил важнейший гол с игры в тяжелейшем матче против Мексики. Без этого гола Аргентина вполне могла вылететь еще на групповом этапе. 2) В матче с Австралией Месси также забил с игры. 3) В матче с Нидерландами Месси отдал невероятный голевой пас на Молину. 4) В матче с Хорватией именно Месси классным пасом вывел к воротам Альвареса, который заработал пенальти. И в эпизоде с третьим голом Месси отметился класснейшим голевым пасом. 5) В финале Месси забил один из двух голов с игры. Так что пенальти на ЧМ были лишь дополнением к гениальной игре Месси.
Тебе бы сказки писать. Это же надо уметь так красочно описать гол пешего Австралии.
+1
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Ответ Greg Jackson
1) Какой величайший перфоманс забил самой Мексике да еще и с игры. А я думал что голы в группе не важны ЧЕ 2016. 2) Реально прям забил самой Австралии?!Вау! 3) Пас отдал на Молину? очень яркий перфоманс никогда не видел чтобы так тащили! Пас отдал на Молину!!! 4) Ох уж эти предголевые или просто перепасовки! 5) А давай я тебя остановлю одним вопросом, а где он был бы без этих зачастую левых пенальти?
1) Не нужно было забивать? Отыграть на 0-0, а в последнем туре как повезет?
2) Тоже не нужно было забивать Австралии?
3) После матча я слушал британских экспертов. Основной посыл был в том, что никто ранее не видел подобного невероятного голевого паса.
5) Спорный пенальти был только в матче с Польшей, но он забит не был. Все остальные пенальти были по делу. Так что Месси был бы там, где и сейчас - на троне мирового футбола и с кубком чемпиона мира.
+1
0
+1
Ответ Северный болельщик
В итоге, доиграет в ПСЖ до 40ка лет и уйдет в СКА Хабаровск свободным агентом
И будет играть в Суперлиге
+1
0
+1
Ответ Мохнатый55
1) Месси забил важнейший гол с игры в тяжелейшем матче против Мексики. Без этого гола Аргентина вполне могла вылететь еще на групповом этапе. 2) В матче с Австралией Месси также забил с игры. 3) В матче с Нидерландами Месси отдал невероятный голевой пас на Молину. 4) В матче с Хорватией именно Месси классным пасом вывел к воротам Альвареса, который заработал пенальти. И в эпизоде с третьим голом Месси отметился класснейшим голевым пасом. 5) В финале Месси забил один из двух голов с игры. Так что пенальти на ЧМ были лишь дополнением к гениальной игре Месси.
1) Какой величайший перфоманс забил самой Мексике да еще и с игры.
А я думал что голы в группе не важны ЧЕ 2016.
2) Реально прям забил самой Австралии?!Вау!
3) Пас отдал на Молину? очень яркий перфоманс никогда не видел чтобы так тащили! Пас отдал на Молину!!!
4) Ох уж эти предголевые или просто перепасовки!
5) А давай я тебя остановлю одним вопросом, а где он был бы без этих зачастую левых пенальти?
0
0
0
Ответ 13ыйРычагЛапорты
у Килиана 2 пенки. сори предголевые не считаю удел месибоев. и он все равно обогнал в списке бомбардиров пешего. о чем тут говорить. если его ставят на 3 место лучших за календарный год когда он забил 1 гол в млс. такой же и ЗМ. тут все понятно. клоуны.
Да-да, а еще этот чертов Коло-Муани запорол такой момент. Ведь если бы он забил, то чемпионом мира стал бы Роналду!
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Ты видимо не смотрел финал ЧМ. Как пеший и вся его компашка сидела у черепашки в кармашке? Суть не в проигрыше по пенальти. А в самой игре Килиана. Он не растворяется в важных матчах в отличии от того же Холанда. И в Реале может потенциально выйти даже на лучший уровень.
Сколько уже таких важных матчей было у ПСЖ в той же лч и где был Мбаппе? А вот Вини и Родриго как раз показывали себя в таких матчах
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Ответ Heart&Balls
Господи! В преддверии светлого праздника Рождества, сделай, пожалуйста, так, чтобы этот глубоко уважаемый футболист никогда не оказался в моём любимом клубе Реал Мадрид, ибо порушит к ***м всё волшебство. Мальчик Алёша, 54 годика
в 54 года пора б уж стать не мальчиком, а мужиком
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Ответ S. A.
Сколько раз в Мадрид не зовут?)
Это только мы с Вами сидим и считаем, сколько не зовут, а сколько зовут. Мбаппе, как ни крути, штучный товар, молодой, его поведение ещё можно поменять, особенно в серьёзном клубе, ПСЖ сложновато таковым назвать.
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Ответ aidos_1979
реал уже третий год липовые дедлайны ставит с криками в реал 2 раза не зовут), а черепаха вертит и пересом и шейхами, кормя одного якобы мечтой, что бы вторые больше бабла насыпали)
не видел официальной инфы что Реал кому-то там дедлайны ставил. просто журналисты хайпятся на таких как ты.
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Ответ S. A.
Сколько раз в Мадрид не зовут?)
его пока второй раз и не звали если что) и всё, что сейчас пишут, это тоже вбросы журналюг, абы пища была нам, так что не надо...
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Ответ Игорь Новиков
Сперва до февраля хочет тянуть, а там - до 30 июня. На месте Реала до конца января дал бы срок. Нет - ну и пока.
реал уже третий год липовые дедлайны ставит с криками в реал 2 раза не зовут), а черепаха вертит и пересом и шейхами, кормя одного якобы мечтой, что бы вторые больше бабла насыпали)
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мне 33 года, такое чувство что последние лет 20 каждое трансферное окно Мбапе то переходит в Реал,то его сердце в Париже. Как то достала эта комедия
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