«Бензема потерялся, перейдя в искусственный чемпионат. Он мог уйти через парадный выход, но не сделал этого. Жаль». Экс-игрок «ПСЖ» Ларке о форварде

Жан-Мишель Ларке считает, что Карим Бензема зря уехал в Саудовскую Аравию.

Минувшим летом Бензема покинул мадридский «Реал» и перешел в «Аль-Иттихад». В Саудовской Аравии форварда регулярно критикуют за недостаточно высокий уровень игры.

Недавно он покинул страну по неизвестным причинам, пропустив тренировки « », а незадолго до этого удалил аккаунт в инстаграме.

«Мне жаль. Конечно, каждый делает что хочет, но важно уйти красиво. Помню, когда-то он говорил, что хочет завершить карьеру в « ». У него была такая возможность. Он мог закончить и уйти через парадный выход, взяв еще несколько трофеев. Уйти как обладатель «Золотого мяча». Он потерялся, присоединившись к искусственному чемпионату.

Иногда я смотрю матчи чемпионата Саудовской Аравии, и ноги у него уже не те. Закат карьеры – это ужасно. Это проигранная битва. У него больше нет желания. Он не справился с тем, чтобы уйти. Это проигранная битва. И у меня такое впечатление, что он мог уйти через парадный выход. Он не сделал этого, очень жаль.

Остаться еще на год в «Реале» или закончить прошлым летом было бы не так грустно», – сказал бывший игрок «Сент-Этьена» и «ПСЖ».

У Бензема 12 голов и 5 результативных передач в 20 матчах за «Аль-Иттихад». Статистику 36-летнего форварда можно найти здесь.

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