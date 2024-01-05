«Бензема потерялся, перейдя в искусственный чемпионат. Он мог уйти через парадный выход, но не сделал этого. Жаль». Экс-игрок «ПСЖ» Ларке о форварде

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Жан-Мишель Ларке считает, что Карим Бензема зря уехал в Саудовскую Аравию.

Минувшим летом Бензема покинул мадридский «Реал» и перешел в «Аль-Иттихад». В Саудовской Аравии форварда регулярно критикуют за недостаточно высокий уровень игры.

Недавно он покинул страну по неизвестным причинам, пропустив тренировки «Аль-Иттихада», а незадолго до этого удалил аккаунт в инстаграме.

«Мне жаль. Конечно, каждый делает что хочет, но важно уйти красиво. Помню, когда-то он говорил, что хочет завершить карьеру в «Реале». У него была такая возможность. Он мог закончить и уйти через парадный выход, взяв еще несколько трофеев. Уйти как обладатель «Золотого мяча». Он потерялся, присоединившись к искусственному чемпионату.

Иногда я смотрю матчи чемпионата Саудовской Аравии, и ноги у него уже не те. Закат карьеры – это ужасно. Это проигранная битва. У него больше нет желания. Он не справился с тем, чтобы уйти. Это проигранная битва. И у меня такое впечатление, что он мог уйти через парадный выход. Он не сделал этого, очень жаль.

Остаться еще на год в «Реале» или закончить прошлым летом было бы не так грустно», – сказал бывший игрок «Сент-Этьена» и «ПСЖ».

У Бензема 12 голов и 5 результативных передач в 20 матчах за «Аль-Иттихад». Статистику 36-летнего форварда можно найти здесь.

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14 комментариев
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Да Роналду же сказал, что переходят из-за сложности чемпионата, он-то не даст соврать. Вот оно доказательство- Карим просто не потянул, правда ведь🙃
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Так выглядит заслуженная $$ пенсия
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очевидно что Карим на клубном уровне добился всего и вся, понял что со сборной покончено и поехал деньги заработать.. он играет ещё не так плохо как мог бы если бы просто пешком ходил

и очевидно что даже бессмысленно сравнивать с тем же Роналду который там пыжится из-за всяких рекордов по голам и тд
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+1
Что Вы от него хотите, он уже всем всё доказал.
+1
0
+1
Карим и ушел через парадный вход с ЗМ в руках. Понял, что осталось чутка времени и пора уже думать о будущем и подзаработать. И играет там нормально и без какого-то напряга, мастерство местным показывает, а унижать их кладя по 3 гола ему зачем, у него никогда ЭГО не было?
Как по мне, то это лучше, чем тот же Левандовский, которого за игру поносят уже фаны, а он все продолжает пыжится. А Карим ушел на почетную пенсию, завоевав ЗМ.
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Глянул сейчас. Ларке провел 22 матча за псж, за сент-этьен больше 400 (13 лет) В заголовке псж))
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Ответ Станислав Л
искусственный чемпионат? Так чемпионат пустыни еще никто не оскорблял
Ботексный чемпионат, лучше звучит?)
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Искусственный чемпионат? Да что себе позволяет этот некрасивый экс-игрок ПСЖ?
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искусственный чемпионат? Так чемпионат пустыни еще никто не оскорблял
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Что то не понравилось правоверному мусульманину Кариму среди братушек в пустыне. Радужные европейские парады как то ближе ему)))
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Ответ Дмитрий Крутенко
Карим и ушел через парадный вход с ЗМ в руках. Понял, что осталось чутка времени и пора уже думать о будущем и подзаработать. И играет там нормально и без какого-то напряга, мастерство местным показывает, а унижать их кладя по 3 гола ему зачем, у него никогда ЭГО не было? Как по мне, то это лучше, чем тот же Левандовский, которого за игру поносят уже фаны, а он все продолжает пыжится. А Карим ушел на почетную пенсию, завоевав ЗМ.
О, да, чудовищная ошибка Левандовского - остаться на следующий сезон в чемпионате, где ты стал лушим бомбардиром.
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