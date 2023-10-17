«Бензема стал агентом пропаганды ХАМАС, потому что ХАМАС уничтожает Израиль не только физически, но и через общественное мнение». Депутат Европарламента о словах Карима про Газу

Теги Карим Бензема Сборная Франции по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика Футбол

Депутат Европейского парламента осудила комментарии Карима Бензема о Палестине.

Ранее бывший форвард сборной Франции написал: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

«Просто написав это, он стал агентом пропаганды ХАМАС, потому что ХАМАС придерживается стратегии не только физического уничтожения Израиля, но и уничтожения Израиля через международное общественное мнение», – заявила французский политик Надин Морано в эфире C News.

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26 комментариев

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Cruel Snake
А Израиль типа так не делает?
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Таир Бакиев
А кто еще агент пропаганды ХАМАС? ООН и ЮНИСЕФ публикующие статистику по количеству убитых в Газе детей?
+15
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хавбек+
похоже крыша поехала на западе, на всех кто не ходит строем вешают ярлыки
+11
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ДМ-1чемпион
«Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей», – написал француз.
P.S.
Эти справедливые слова Бензема вызвали ярость у сторонников Израиля!
Если так, то я на стороне Бензема, а не тех людоедов , которые называют палестинцев животными!
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Гамарджоба Генацвале
Как же это все мне кое-что напоминает. Одна сторона права, а вторая террористы, убийцы, подверженные телеку и пропаганде. Нужно срочно уезжать в Европу, там уж точно такого нет!
+8
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лимон Почеттино
Ответ Cruel Snake
А Израиль типа так не делает?
Да как ты смеешь?! Ты что, нетерпим к евреям?
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ David Aprasidze
Комментарий скрыт
многие люди защищают Палестину в чем проблема ? или Израиль так себя не ведёт )?
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Растиньяк
Терпите. Бензема выдал базу.
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Мыкола
Раньше были агенты Путина, а теперь Хамаса))
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Как же я угараю
Они реально не видят, как Израиль бомбит мирных людей?
Все эти обвинения хамаса пио убийство на концерте 300 человек это фейк и уже разоблачили.
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StHappyOne
А почему Бензема не помолился в память о убитых детях Израиля? Аа это другое. Он молится только о СВОИХ. Чем он тогда лучше? Ничем
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Нургалиев Разрешил
Ну и ну! Вот это мощная у них вербовка
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StHappyOne
Ответ Cruel Snake
А Израиль типа так не делает?
Не, Израиль демократическая страна. Они не умеют в пропаганду в отличие от диктатур и террористов
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King_X
Ответ Cruel Snake
А Израиль типа так не делает?
Они просто все перетначивают
Ужас

Как и с тем, что FA скорбит о всех мирных, а евреи это представляют предательством и поддержкой Х
Странно

Скоро начнут и на ЮНИСЕФ и ООН наезжать
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ДМ-1чемпион
«Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей», – написал Бензема!
P.S.
Только у конченных отморозков и нелюдей эти слова могут вызвать ярость!
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лимон Почеттино
Ответ Стюардесс по имени Жанн
многие люди защищают Палестину в чем проблема ? или Израиль так себя не ведёт )?
Они - иные
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Green grass
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Как же я угараю Они реально не видят, как Израиль бомбит мирных людей? Все эти обвинения хамаса пио убийство на концерте 300 человек это фейк и уже разоблачили.
Зато сработало. Этот фейк везде распространяют как аргумент бомбить мирное население Палестины
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Бензема и так был довольно мерзковатым персонажем, но оно не удивительно, столько лет в мчк. Но сейчас опустился на самое дно, ниже некуда
Чувак твое дно уже давно пробито,причем во всех «смыслах»,так что лучше помалкивай!
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Green grass
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
После такого неприятно, что подобная личность играла в любимом клубе
Где играла Надин Морано?
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лимон Почеттино
Ответ хавбек+
похоже крыша поехала на западе, на всех кто не ходит строем вешают ярлыки
А тех, кто ходит строем они боятся. А что, а вдруг?
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