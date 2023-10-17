«Бензема стал агентом пропаганды ХАМАС, потому что ХАМАС уничтожает Израиль не только физически, но и через общественное мнение». Депутат Европарламента о словах Карима про Газу

Депутат Европейского парламента осудила комментарии Карима Бензема о Палестине.

Ранее бывший форвард сборной написал: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

«Просто написав это, он стал агентом пропаганды ХАМАС, потому что ХАМАС придерживается стратегии не только физического уничтожения Израиля, но и уничтожения Израиля через международное общественное мнение», – заявила французский политик Надин Морано в эфире C News.

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