«Бензема стал агентом пропаганды ХАМАС, потому что ХАМАС уничтожает Израиль не только физически, но и через общественное мнение». Депутат Европарламента о словах Карима про Газу
Депутат Европейского парламента осудила комментарии Карима Бензема о Палестине.
Ранее бывший форвард сборной Франции написал: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».
«Просто написав это, он стал агентом пропаганды ХАМАС, потому что ХАМАС придерживается стратегии не только физического уничтожения Израиля, но и уничтожения Израиля через международное общественное мнение», – заявила французский политик Надин Морано в эфире C News.
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P.S.
Эти справедливые слова Бензема вызвали ярость у сторонников Израиля!
Если так, то я на стороне Бензема, а не тех людоедов , которые называют палестинцев животными!
Они реально не видят, как Израиль бомбит мирных людей?
Все эти обвинения хамаса пио убийство на концерте 300 человек это фейк и уже разоблачили.
Ужас
Как и с тем, что FA скорбит о всех мирных, а евреи это представляют предательством и поддержкой Х
Странно
Скоро начнут и на ЮНИСЕФ и ООН наезжать
P.S.
Только у конченных отморозков и нелюдей эти слова могут вызвать ярость!