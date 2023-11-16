Бензема о Саудовской Аравии: «Я счастлив здесь. Это моя вторая страна, люди здесь замечательные, любят футбол»

Карим Бензема рассказал о том, что счастлив жить и играть в Саудовской Аравии.

Летом 35-летний француз перешел из « » в « ».

«Я очень счастлив быть здесь – среди людей, которые любят спорт. Я прибыл в Королевство Саудовская Аравия не только чтобы просто играть в футбол, но ради гигантского спортивного проекта.

Когда я только приехал в страну, я был очень удивлен той любовью и радушным приемом, который мне оказали болельщики «Аль-Иттихада». Они не только добры, но и страстны, они вселяют в нас энтузиазм, и мы, футболисты, сделаем все, чтобы они были рады.

Саудовская Аравия – моя вторая страна, и люди здесь замечательные, они любят футбол и полны энтузиазма», – сказал в интервью Ariyadhiah.

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