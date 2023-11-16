Бензема о Саудовской Аравии: «Я счастлив здесь. Это моя вторая страна, люди здесь замечательные, любят футбол»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема рассказал о том, что счастлив жить и играть в Саудовской Аравии.

Летом 35-летний француз перешел из «Реала» в «Аль-Иттихад Джидда».

«Я очень счастлив быть здесь – среди людей, которые любят спорт. Я прибыл в Королевство Саудовская Аравия не только чтобы просто играть в футбол, но ради гигантского спортивного проекта.

Когда я только приехал в страну, я был очень удивлен той любовью и радушным приемом, который мне оказали болельщики «Аль-Иттихада». Они не только добры, но и страстны, они вселяют в нас энтузиазм, и мы, футболисты, сделаем все, чтобы они были рады.

Саудовская Аравия – моя вторая страна, и люди здесь замечательные, они любят футбол и полны энтузиазма», – сказал Бензема в интервью Ariyadhiah.

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29 комментариев

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Leon Petov
Вторая после Палестины
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Buharoid
Вторая после Алжира?
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Антонио Мартынов
Вторая после Алжира?
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OldRedWhite
Забери туда из Франции ещё миллион соплеменников !
Будет славно !
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Антон Фалафель
Все ваххабиты должны переехать в Саудию.
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Егор Долгополов
Похоже он теперь там надолго
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Ханс Ланда
С таким контрактом - было бы странно услышать от него обратное)
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QWertY
Ответ Artur Turik
Всех мусульман послать в мусульманские страны, было бы прекрасно для всех.
Их то пошлем, а с вами, украинскими уклонистами, которые прячетесь в теплой Европе, что будем делать?)
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mancity111
Люди действительно отличные. Ездил с женой в октябре на полторы недели. Впечатления супер. Нигде такого добродушия ещё не встречал
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QWertY
Ответ Artur Turik
С нами? я то тут причем, я переехал в Чехию из Армении в 2008 году, полностью интегрировался, стал гражданином и спокойно здесь живу. А вот. быдло из СНГ, да пожалуйста, депортировать всех нахер, ибо это дикари.
Аа, так ты очередной армянин живущий где угодно, но не в Армении. Когда будешь высылать муслимов из Европы, не забудь своих сородичей забрать из земель адыгов и Ростовской области)
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Wild91688
Ответ Artur Turik
Всех мусульман послать в мусульманские страны, было бы прекрасно для всех.
А вас куда,обратно в Индию,помолчал бы хотя-бы,в отличии от вас у них хоть земли есть,не кочевники как некоторые
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Wild91688
Ответ Artur Turik
С нами? я то тут причем, я переехал в Чехию из Армении в 2008 году, полностью интегрировался, стал гражданином и спокойно здесь живу. А вот. быдло из СНГ, да пожалуйста, депортировать всех нахер, ибо это дикари.
Только ненадо сейчас всем чесать что Чехия исторические земли великой армении
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Висита Эльмурзаев
Ответ Artur Turik
С нами? я то тут причем, я переехал в Чехию из Армении в 2008 году, полностью интегрировался, стал гражданином и спокойно здесь живу. А вот. быдло из СНГ, да пожалуйста, депортировать всех нахер, ибо это дикари.
для меня лучше было бы если бы армяне деколонизовали Россию, во всех сферах армяне и евреи. Что вы так вцепились в Россию.
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FC.Barcelona
Ответ igorkruglov
я же говорю, скоро и до вымпела пионерского на груди дойдет, он тоже ему что-нибудь подарит, а главное тебе
Явно поувесистей любого трофея бедуин лиги
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FC.Barcelona
Ответ igorkruglov
это ты ту шляпу фестивальную трофеем назвал, скоро и вымпел пионерский на груди будете считать за достижение, трофей точно на 9 зм
Это шляпа официальный трофей, который подарил выход Интеру в 1/8 Лиги Чемпионов КОНКАКАФ. Но вы и трофеи Ла Лиги не считали за кубки, потому что он их каждый год брал
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igorkruglov
Ответ FC.Barcelona
Месси - 1 трофей за 13 матчей и первый в истории Майами, два отщепенца 0 трофеев на двоих за полтора сезона.
это ты ту шляпу фестивальную трофеем назвал, скоро и вымпел пионерский на груди будете считать за достижение, трофей точно на 9 зм
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OldRedWhite
Ответ Висита Эльмурзаев
А кто тогда будет добывать трофеи для Франции, так половину игроков это африканцы и арабы
Так французишки будут избранных оставлять или натурализовать !
Колонизаторы …
А если серьёзно, Страшная трагедия Франции том.
что дед приезжал из Алжира и хотел быть французом , сын был французом , а внук не знает арабского языка, но осознает себя арабом , ненавидит Францию и исповедует самую радикального форму ислама или вообще не верит ни в Бога , ни в черта , но и работать тоже не желает )
Бывал в Париже чуть ли ни на протяжении 40-ка последних лет - во что превратился этот город , можно сказать на моих глазах !
Грязная криминальная помойка …
А они все с глобальным потеплением боятся и за права геев и иммигрантов !
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