Бензема о Саудовской Аравии: «Я счастлив здесь. Это моя вторая страна, люди здесь замечательные, любят футбол»
Карим Бензема рассказал о том, что счастлив жить и играть в Саудовской Аравии.
Летом 35-летний француз перешел из «Реала» в «Аль-Иттихад Джидда».
«Я очень счастлив быть здесь – среди людей, которые любят спорт. Я прибыл в Королевство Саудовская Аравия не только чтобы просто играть в футбол, но ради гигантского спортивного проекта.
Когда я только приехал в страну, я был очень удивлен той любовью и радушным приемом, который мне оказали болельщики «Аль-Иттихада». Они не только добры, но и страстны, они вселяют в нас энтузиазм, и мы, футболисты, сделаем все, чтобы они были рады.
Саудовская Аравия – моя вторая страна, и люди здесь замечательные, они любят футбол и полны энтузиазма», – сказал Бензема в интервью Ariyadhiah.
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Будет славно !
Колонизаторы …
А если серьёзно, Страшная трагедия Франции том.
что дед приезжал из Алжира и хотел быть французом , сын был французом , а внук не знает арабского языка, но осознает себя арабом , ненавидит Францию и исповедует самую радикального форму ислама или вообще не верит ни в Бога , ни в черта , но и работать тоже не желает )
Бывал в Париже чуть ли ни на протяжении 40-ка последних лет - во что превратился этот город , можно сказать на моих глазах !
Грязная криминальная помойка …
А они все с глобальным потеплением боятся и за права геев и иммигрантов !