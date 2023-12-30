Бензема уехал из Саудовской Аравии по неизвестным причинам. Он пропустил тренировки «Аль-Иттихада» и не включен в заявку на матч с «Аль-Таи»
Нападающий Карим Бензема по неизвестным причинам уехал из Саудовской Аравии.
По информации Al-Riyadiya, француз не принял участия в тренировках «Аль-Иттихада» в четверг и пятницу и не будет включен в заявку на сегодняшний матч с «Аль-Таи».
Футболист покинул Джидду по неизвестным причинам. Тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо не стал объяснять причины случившегося.
Ранее Бензема удалил аккаунт в инстаграме после поражения от «Аль-Насра» (2:5).
Роналду и Мане разнесли Бензема. Их дубли, красная Фабиньо – искристые 5:2!
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам