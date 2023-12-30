Бензема уехал из Саудовской Аравии по неизвестным причинам. Он пропустил тренировки «Аль-Иттихада» и не включен в заявку на матч с «Аль-Таи»

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда Аль-Таи Футбол

Нападающий Карим Бензема по неизвестным причинам уехал из Саудовской Аравии.

По информации Al-Riyadiya, француз не принял участия в тренировках «Аль-Иттихада» в четверг и пятницу и не будет включен в заявку на сегодняшний матч с «Аль-Таи».

Футболист покинул Джидду по неизвестным причинам. Тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо не стал объяснять причины случившегося.

Ранее Бензема удалил аккаунт в инстаграме после поражения от «Аль-Насра» (2:5).

Роналду и Мане разнесли Бензема. Их дубли, красная Фабиньо – искристые 5:2!

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5 комментариев
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Бензема - Дед Мороз
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Что-то серьезное, судя по всему
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Может возвращение в РМ😱 хотя ставлю 1%
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