Нападающий Карим Бензема по неизвестным причинам уехал из Саудовской Аравии.

По информации Al-Riyadiya, француз не принял участия в тренировках « » в четверг и пятницу и не будет включен в заявку на сегодняшний матч с «Аль-Таи».

Футболист покинул Джидду по неизвестным причинам. Тренер «Аль-Иттихада» не стал объяснять причины случившегося.

Ранее Бензема удалил аккаунт в инстаграме после поражения от «Аль-Насра» (2:5).

Роналду и Мане разнесли Бензема. Их дубли, красная Фабиньо – искристые 5:2!

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