Бензема удалил аккаунт в инстаграме. Он уже делал это в сентябре 2022-го

Карим Бензема удалил аккаунт в инстаграме.

На данный момент профиль нападающего « » в инстаграме, на который подписаны более 76 миллионов человек, деактивирован. Причины, по которым футболист пошел на такой шаг, неизвестны.

Фото: скриншот аккаунта Бензема

уже удалял аккаунты в инстаграме и твиттере в сентябре 2022 года.

Вчера «Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Насру» (2:5) в чемпионате Саудовской Аравии.

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