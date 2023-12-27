Бензема удалил аккаунт в инстаграме. Он уже делал это в сентябре 2022-го
Карим Бензема удалил аккаунт в инстаграме.
На данный момент профиль нападающего «Аль-Иттихада» в инстаграме, на который подписаны более 76 миллионов человек, деактивирован. Причины, по которым футболист пошел на такой шаг, неизвестны.
Фото: скриншот аккаунта Бензема
Бензема уже удалял аккаунты в инстаграме и твиттере в сентябре 2022 года.
Вчера «Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Насру» (2:5) в чемпионате Саудовской Аравии.
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