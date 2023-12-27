Бензема удалил аккаунт в инстаграме. Он уже делал это в сентябре 2022-го

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда соцсети Футбол

Карим Бензема удалил аккаунт в инстаграме.

На данный момент профиль нападающего «Аль-Иттихада» в инстаграме, на который подписаны более 76 миллионов человек, деактивирован. Причины, по которым футболист пошел на такой шаг, неизвестны.

Фото: скриншот аккаунта Бензема

Бензема уже удалял аккаунты в инстаграме и твиттере в сентябре 2022 года.

Вчера «Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Насру» (2:5) в чемпионате Саудовской Аравии.

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9 комментариев
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Наверно "братья" сказали, што это харам.
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"Бенфика играет дома")
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На спор. Если проиграешь - удалишь аккаунт. Проиграл, удалил.
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Может просто бухой был?
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По пьяни, наверное. У меня такое тоже было))
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Ответ red hikkikomori
"Бенфика играет дома")
Просто гости из Краснодара приехали)
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Покончил с экстремизмом в соцсетях кардинальным способом.
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Ответ Антон Фалафель
Наверно "братья" сказали, што это харам.
Написали в директ)
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