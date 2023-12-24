Эндрик: «Бензема обладает всеми качествами идеального форварда – лучший нападающий в мире долгое время. У Кейна и Холанда тоже есть эти характеристики»

Эндрик назвал Карима Бензема идеальным нападающим.

– Что определяет идеального форварда? Умение играть головой, сила, ловкость?

– обладает всеми качествами идеального нападающего. Хотя сейчас он играет в Саудовской Аравии, он много лет выступал за «Реал». Он прекрасно понимает игру, потрясающий игрок во всех отношениях. Лучший нападающий в мире на протяжении долгого времени.

и [ ] Холанд тоже обладают характеристиками идеального форварда, о которых вы говорите, – сказал нападающий.

Летом 2024 года присоединится к « ». Сейчас он выступает за бразильский «Палмейрас».

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