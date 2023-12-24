Эндрик: «Бензема обладает всеми качествами идеального форварда – лучший нападающий в мире долгое время. У Кейна и Холанда тоже есть эти характеристики»

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Эндрик назвал Карима Бензема идеальным нападающим.

– Что определяет идеального форварда? Умение играть головой, сила, ловкость?

Карим Бензема обладает всеми качествами идеального нападающего. Хотя сейчас он играет в Саудовской Аравии, он много лет выступал за «Реал». Он прекрасно понимает игру, потрясающий игрок во всех отношениях. Лучший нападающий в мире на протяжении долгого времени.

Харри Кейн и [Эрлинг] Холанд тоже обладают характеристиками идеального форварда, о которых вы говорите, – сказал нападающий.

Летом 2024 года Эндрик присоединится к «Реалу». Сейчас он выступает за бразильский «Палмейрас». 

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10 комментариев
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Ответ Давид Agabekyan
Абсолютно разные игроки. Какой-то бред пацан сказанул
У него спросили про силу, ловкость и игру головой. Все трое пользуются этими навыками на высочайшем уровне. Так в чем проблема?
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Ответ zzzeeerrrooo
а кто же? он из Мадрида ушел в 18 с тех пор всегда играет центр напа
Что за вброс? Манджукич и Игуаин проводили полноценные сезоны на позиции нападающих. Вот последний год в Юве и уже последующие — да. Там он уже совсем в скорости сбавил
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+1
Ответ ML26
Что за вброс? Манджукич и Игуаин проводили полноценные сезоны на позиции нападающих. Вот последний год в Юве и уже последующие — да. Там он уже совсем в скорости сбавил
Игуаин? не играли они толком вместе в юве сначала аренда в Милан потом Челси , последний сезон он был игроком замены
Манджукич играл как раз таки слева об этом еще куча статей было , всего годик отыграли
+1
0
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