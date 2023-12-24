Эндрик: «Бензема обладает всеми качествами идеального форварда – лучший нападающий в мире долгое время. У Кейна и Холанда тоже есть эти характеристики»
Эндрик назвал Карима Бензема идеальным нападающим.
– Что определяет идеального форварда? Умение играть головой, сила, ловкость?
– Карим Бензема обладает всеми качествами идеального нападающего. Хотя сейчас он играет в Саудовской Аравии, он много лет выступал за «Реал». Он прекрасно понимает игру, потрясающий игрок во всех отношениях. Лучший нападающий в мире на протяжении долгого времени.
Харри Кейн и [Эрлинг] Холанд тоже обладают характеристиками идеального форварда, о которых вы говорите, – сказал нападающий.
Летом 2024 года Эндрик присоединится к «Реалу». Сейчас он выступает за бразильский «Палмейрас».
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Манджукич играл как раз таки слева об этом еще куча статей было , всего годик отыграли