Тен Хаг считает себя подходящим тренером для «МЮ»: «Конечно. Я должен возглавить процесс. Результаты придут, когда вернутся травмированные»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Эрик тен Хаг считает себя тем, кто сможет вывести «Ман Юнайтед» из кризиса.

После поражения от «Ноттингем Форест» (1:2) в рамках АПЛ тренера манкунианцев спросили, считает ли он себя подходящим человеком для руководства командой на фоне покупки 25% акций клуба миллиардером Джимом Рэтклиффом, который возглавляет совет директоров Ineos.

«Конечно. Ineos меня знают. Они знают, что результаты придут, когда мне будут доступны [травмированные] игроки. Мы уже доказали, что можем противостоять топ-командам.

Я убежден и твердо верю, что мы сможем добиться прогресса с этой командой и добиться большей стабильности. Это часть проекта.

В прошлом году мы выступали выше ожиданий, в этом году – пока ниже ожиданий. Мы должны быть лучше, проявить себя. Я должен возглавить процесс.

Я уверен, что когда [травмированные] игроки вернутся, эта команда будет сильнее», – заявил тен Хаг.

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18 комментариев
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В начале сезона я верил в это и ждал травмированных, они начали возвращаться , но ничего не менялось. Сейчас половина состава играют как травмированные. Не думаю, что с возвращением Каземиро, Маунта и Лисандро что то изменится
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Я не помню, у Юнайтед за последние 10 лет вообще был тренер с таким плохим соотношением траты/результаты, как тен Хаг? Мойес, Ван Гал, Моуриньо, Сульшер, разве кто-то реально был хуже него? При Моуре тоже игра была тошнотворной, но этот сукин сын хотя бы приносил трофеи, даже лигу Европы брал, а что тен Хаг?
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Я остаюсь! Я остаюсь, я буду здесь жить!
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Ржал люто вчера, когда Маню второй пустил)) Квертя снова рыдал))
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То самый процесс, в который верила Филадельфия, когда била антирекорды НБА лет 7-8 назад, всплыл в Манчестере.
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Тен Хаг: "Результаты придут, когда вернётся тренер."
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Потом появятся новые травмированные, и так по кругу.
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Кохонес мешают
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Не увольняйте его , пожалуйста. В него все верят
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Результаты придут. Не в этом году, так в следующем, не в следующем, так через пять-десять лет…
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Не изменится. Может его сливают так?
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