Тен Хаг считает себя подходящим тренером для «МЮ»: «Конечно. Я должен возглавить процесс. Результаты придут, когда вернутся травмированные»

Эрик тен Хаг считает себя тем, кто сможет вывести «Ман Юнайтед» из кризиса.

После поражения от «Ноттингем Форест» (1:2) в рамках тренера манкунианцев спросили, считает ли он себя подходящим человеком для руководства командой на фоне покупки 25% акций клуба миллиардером , который возглавляет совет директоров Ineos.

«Конечно. Ineos меня знают. Они знают, что результаты придут, когда мне будут доступны [травмированные] игроки. Мы уже доказали, что можем противостоять топ-командам.

Я убежден и твердо верю, что мы сможем добиться прогресса с этой командой и добиться большей стабильности. Это часть проекта.

В прошлом году мы выступали выше ожиданий, в этом году – пока ниже ожиданий. Мы должны быть лучше, проявить себя. Я должен возглавить процесс.

Я уверен, что когда [травмированные] игроки вернутся, эта команда будет сильнее», – заявил тен Хаг.

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