Тен Хаг хочет сохранить влияние на трансферы «МЮ» при Рэтклиффе. Право вето предусмотрено его контрактом
Эрик тен Хаг хочет участвовать в работе «Манчестер Юнайтед» над трансферами.
По сведениям ESPN, главный тренер рассчитывает сохранить влияние на кадровые решения после того, как Ineos во главе с Джимом Рэтклиффом завершит приобретение 25% акций клуба.
Директор Ineos по спортивным вопросам Дэйв Брэйсфорд хочет пересмотреть подход «Юнайтед» к подбору игроков, но тен Хаг заинтересован в том, чтобы оставаться ключевой фигурой в процессе принятия решений.
Нидерландец обладает правом вето на все трансферы и хочет сохранить его – в соответствии с контрактом.
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Ну и по Хойлуну не надо ставить метку абсолютного провала. Пол сезона только прошло, по игре он лучший форвард с запасом в МЮ, плюс всего 20-21 год.
P.S. У меня сейчас травма как у Мартинеса, мне сразу сказали 6-9 месяцев, у него каким-то образом за 3 залечили и на втором матче рецидив...
Причем тут Санчо и Гринвуд. Гринвуд так вообще бред... Его отстранили еще до ТенХага. Про Маунта и Мартиниса тоже натянуто выглядит, по крайней мере отчасти... Мартинес показал свой класс и еще покажет, Маунт, верю, тоже. Сыграл то три с половиной матча...