Тен Хаг хочет сохранить влияние на трансферы «МЮ» при Рэтклиффе. Право вето предусмотрено его контрактом

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия ESPN Дэйв Брэйлсфорд Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Эрик тен Хаг хочет участвовать в работе «Манчестер Юнайтед» над трансферами.

По сведениям ESPN, главный тренер рассчитывает сохранить влияние на кадровые решения после того, как Ineos во главе с Джимом Рэтклиффом завершит приобретение 25% акций клуба.

Директор Ineos по спортивным вопросам Дэйв Брэйсфорд хочет пересмотреть подход «Юнайтед» к подбору игроков, но тен Хаг заинтересован в том, чтобы оставаться ключевой фигурой в процессе принятия решений.

Нидерландец обладает правом вето на все трансферы и хочет сохранить его – в соответствии с контрактом.

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17 комментариев
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Ага, видим мы к чему привело влияние Тен Хага на трансферы. Абсолютные провалы: Антони, Маунт, Хойлунд, Онана. Травмат Мартинес, не соответствующий уровню клуба Маласиа, исключённый 100-миллионный Санчо, Гринвуд, которого выперли не дав шанса. Не понятное подписание Эванса...ну и так далее, абсолютно некомпетентное управление.
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Аякс и Аталанта такими темпами всех своих полений в МанЮ сплавят втридорога.
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И после увольнения он сохранит право вето? Это предусмотрено контрактом?
+6
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+5
Ответ Great ManUtd
Ага, видим мы к чему привело влияние Тен Хага на трансферы. Абсолютные провалы: Антони, Маунт, Хойлунд, Онана. Травмат Мартинес, не соответствующий уровню клуба Маласиа, исключённый 100-миллионный Санчо, Гринвуд, которого выперли не дав шанса. Не понятное подписание Эванса...ну и так далее, абсолютно некомпетентное управление.
Вот неплохо начал, а потом пошли Санчо, Гринвуд и Эванс. Санчо покупал другой управленец при другом тренере. Проблемы с дисциплиной у него были во всех клубах и в сборной. Гринвуда сам Эрик хотел оставить в команде, о чем много писалось, но испугавшийся гнева «фемок» или кого-то еще Арнольд отправил того в Хетафе. А Эванс за бесплатно брался после того, как показал себя летом на тренировках и ему предложили контракт на год с маленькой зп. Не он виноват, что большинство ЦЗ травмировались, но даже так хорошо, что его взяли, чем не взяли.

Ну и по Хойлуну не надо ставить метку абсолютного провала. Пол сезона только прошло, по игре он лучший форвард с запасом в МЮ, плюс всего 20-21 год.
+6
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Рэклифф вроде считается грамотным человеком, думаю на это он не пойдет. Все уже видели результат этих влияний Тен Хага на трансферы и сколько из них провалов, ущерб в сотни миллионов.
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спасибо, не надо
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+1
Скорее пинка из клуба дождётся уже.
+1
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+1
Ответ Great ManUtd
Ага, видим мы к чему привело влияние Тен Хага на трансферы. Абсолютные провалы: Антони, Маунт, Хойлунд, Онана. Травмат Мартинес, не соответствующий уровню клуба Маласиа, исключённый 100-миллионный Санчо, Гринвуд, которого выперли не дав шанса. Не понятное подписание Эванса...ну и так далее, абсолютно некомпетентное управление.
Санчо до него купили, Гринвуда он хотел оставить, остально по фактам.
P.S. У меня сейчас травма как у Мартинеса, мне сразу сказали 6-9 месяцев, у него каким-то образом за 3 залечили и на втором матче рецидив...
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Дело дрянь...
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Право вето давно пора накладывать на трансферы самого тен хага
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Ответ Mekanych Red Devil
Вот неплохо начал, а потом пошли Санчо, Гринвуд и Эванс. Санчо покупал другой управленец при другом тренере. Проблемы с дисциплиной у него были во всех клубах и в сборной. Гринвуда сам Эрик хотел оставить в команде, о чем много писалось, но испугавшийся гнева «фемок» или кого-то еще Арнольд отправил того в Хетафе. А Эванс за бесплатно брался после того, как показал себя летом на тренировках и ему предложили контракт на год с маленькой зп. Не он виноват, что большинство ЦЗ травмировались, но даже так хорошо, что его взяли, чем не взяли. Ну и по Хойлуну не надо ставить метку абсолютного провала. Пол сезона только прошло, по игре он лучший форвард с запасом в МЮ, плюс всего 20-21 год.
он про то что Санчо выгнал с состава, и играет свой аяксовский брусок Антони
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Ответ Great ManUtd
Ага, видим мы к чему привело влияние Тен Хага на трансферы. Абсолютные провалы: Антони, Маунт, Хойлунд, Онана. Травмат Мартинес, не соответствующий уровню клуба Маласиа, исключённый 100-миллионный Санчо, Гринвуд, которого выперли не дав шанса. Не понятное подписание Эванса...ну и так далее, абсолютно некомпетентное управление.
Я все понимаю. Но капли объективности хоть сохранить надо.
Причем тут Санчо и Гринвуд. Гринвуд так вообще бред... Его отстранили еще до ТенХага. Про Маунта и Мартиниса тоже натянуто выглядит, по крайней мере отчасти... Мартинес показал свой класс и еще покажет, Маунт, верю, тоже. Сыграл то три с половиной матча...
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Ответ Yu123
он про то что Санчо выгнал с состава, и играет свой аяксовский брусок Антони
В случае с Санчо я на стороне ЭТХ. Все видят как он забил болт на сам клуб. Даже если уволят Эрика, а Санчо еще будет в МЮ, я бы все равно хотел, чтобы от санчо избавились.
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Ответ Mekanych Red Devil
Вот неплохо начал, а потом пошли Санчо, Гринвуд и Эванс. Санчо покупал другой управленец при другом тренере. Проблемы с дисциплиной у него были во всех клубах и в сборной. Гринвуда сам Эрик хотел оставить в команде, о чем много писалось, но испугавшийся гнева «фемок» или кого-то еще Арнольд отправил того в Хетафе. А Эванс за бесплатно брался после того, как показал себя летом на тренировках и ему предложили контракт на год с маленькой зп. Не он виноват, что большинство ЦЗ травмировались, но даже так хорошо, что его взяли, чем не взяли. Ну и по Хойлуну не надо ставить метку абсолютного провала. Пол сезона только прошло, по игре он лучший форвард с запасом в МЮ, плюс всего 20-21 год.
Так и по Мартинесу с Маунтом, я выше уже писал, я бы не ставил такие оценки. Мейсон то всего ничего сыграл. А Лича свой класс уже показывал, и ещё покажет.
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Ответ N. Vidich
Так и по Мартинесу с Маунтом, я выше уже писал, я бы не ставил такие оценки. Мейсон то всего ничего сыграл. А Лича свой класс уже показывал, и ещё покажет.
Лича вообще всех экспертов АПЛ заставил забрать свои слова обратно. Его возвращения в состав жду больше всего. По Маунту вообще не понимаю зачем нужно было его брать. Во многом дублирует Бруно, опорника играть не может, но посмотрим после травмы как себя покажет.
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Ответ corazn blanco
Рэклифф вроде считается грамотным человеком, думаю на это он не пойдет. Все уже видели результат этих влияний Тен Хага на трансферы и сколько из них провалов, ущерб в сотни миллионов.
так если контрактом предусмотрено, что делать
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Ответ ArnoNeputevy
И после увольнения он сохранит право вето? Это предусмотрено контрактом?
Пожизненно !
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