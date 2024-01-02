Тен Хаг хочет сохранить влияние на трансферы «МЮ» при Рэтклиффе. Право вето предусмотрено его контрактом

Эрик тен Хаг хочет участвовать в работе «Манчестер Юнайтед» над трансферами.

По сведениям , главный тренер рассчитывает сохранить влияние на кадровые решения после того, как Ineos во главе с завершит приобретение 25% акций клуба.

Директор Ineos по спортивным вопросам Дэйв Брэйсфорд хочет пересмотреть подход « » к подбору игроков, но тен Хаг заинтересован в том, чтобы оставаться ключевой фигурой в процессе принятия решений.

Нидерландец обладает правом вето на все трансферы и хочет сохранить его – в соответствии с контрактом.

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